Zo krijg je tot €635,- korting op de iPhone 17 Pro (bij inruil van je oude telefoon)

Heb je een oude iPhone liggen die je niet meer gebruikt en wil je de nieuwe iPhone 17 Pro kopen? Overweeg dan om je oude toestel in te ruilen, want dat levert een flinke korting op je nieuwe toestel op.

Ben je geïnteresseerd in de iPhone 17 (Pro), maar blijft de prijs een drempel? Door je huidige toestel in te ruilen, kun je een flinke korting ontvangen op dit nieuwe model. Hieronder hebben we een overzicht van de beschikbare inruilopties voor je op een rij gezet. Belangrijk: alle berekeningen zijn gebaseerd op een iPhone 16 Pro met 128GB opslag in nieuwstaat.

1. Inruilen bij provider (inruilkortingen tot €525,-)

Bij KPN ruil je je oude iPhone gemakkelijk in als je overstapt naar de nieuwe iPhone 17 of iPhone 17 Pro. De inruilwaarde hangt af van model en conditie; voor een iPhone 16 Pro (128GB) in nieuwstaat ontvang je maximaal €425,-. Bestel je de iPhone 17 Pro of iPhone 17 bij KPN, dan krijg je er tijdelijk een extra inruilbonus van €100,- bovenop. Zo loopt de totale korting op tot wel €525,-, wat het overstappen direct een stuk voordeliger en interessanter maakt.

Wil je de inruilwaarde van jouw toestel weten? Bekijk het direct op de KPN-inruilpagina en zie hoe je gemakkelijk kunt overstappen naar de iPhone 17 of 17 Pro. Bij andere providers zoals Odido of Vodafone is dat ook mogelijk maar dan zonder de extra inruilbonus die KPN heeft, de kortingen variëren namelijk per provider.

2. Inruilen via Trade in (inruilwaarde tot €635,-)

Bij iPhoned kun je eenvoudig je oude iPhone of ander toestel inruilen via de samenwerking met Trade in. Vul online een paar vragen in over de staat van je toestel voor een prijsopgave, verstuur het gratis met het bijgeleverde label, en na inspectie stort Trade In het bedrag meteen op je rekening. Dit proces verloopt snel en zonder gedoe, zodat je moeiteloos kunt overstappen naar een nieuwere iPhone.

3. Inruilen via een webshop (inruilwaarde tot €527,-)

Bij webshops als Belsimpel en Mobiel.nl ruil je je oude telefoon eenvoudig in, afhankelijk van het model en de conditie. Vul online een korte vragenlijst in over functionaliteit, schade en uiterlijk voor een indicatie van de waarde. Partner Recommerce voorziet een gratis verzendlabel, controleert het toestel na ontvangst en keert het bedrag binnen enkele dagen tot een week uit.

4. Verkopen via Swappie (inruilwaarde tot €544,-)

Swappie biedt een simpel en vertrouwde manier om je oude iPhone in te ruilen: je ontvangt binnen enkele werkdagen een gratis verzendkit, stuurt het toestel gratis op (of laat het ophalen) en krijgt na inspectie het afgesproken bedrag binnen een paar dagen uitbetaald.

De inruilwaarden zijn redelijk hoog, zo krijg je gemiddeld €544,- euro terug voor een iPhone 16 Pro in nieuwstaat met een batterijgezondheid boven de 85%. Bij een mindere batterijstatus past Swappie het bod aan, en als het uiteindelijke aanbod niet voldoet, retourneert Swappie je toestel kosteloos.

5. Verkopen via Verkopen.nl (inruilwaarde tot €635,-)

Bij Verkopen.nl verkoop je je iPhone makkelijk en snel in drie stappen: selecteer je model op de website, geef de conditie door via een korte vragenlijst voor een directe prijsindicatie, en verstuur het toestel gratis met het bijgeleverde label na het invullen van je gegevens.

Zodra Verkopen.nl het toestel heeft ontvangen en gecontroleerd, stort het bedrijf het bedrag binnen 48 uur op je rekening. Ze geven goede vergoedingen voor iPhones, iPads en Apple-accessoires, compleet met voordelen zoals gratis verzending.