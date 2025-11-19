Magic accessoires blauw

Apple brengt updates uit voor diverse accessoires: zo check je of je up-to-date bent

Apple heeft updates uitgebracht voor een reeks aan accessoires. Het gaat onder andere om het Magic Trackpad en het Magic Keyboard.
Benjamin Kuijten -

Inmiddels weet bijna iedereen wel dat je iPhone, iPad, Apple Watch en andere Apple-apparaten regelmatig updates krijgen en dat het belangrijk is om je toestel up-to-date te houden. Maar wist je dat Apple ook updates uitbrengt voor diverse accessoires? Dat er updates zijn voor toetsenborden en trackpads, zal je misschien ook niet verbazen. Maar Apple brengt ook af en toe updates uit voor oplaadkabels en stekkers. Dit moet je weten over de nieuwe updates voor Apple-accessoires.

Updates voor Magic Keyboard, Trackpad en stroomadapter

Deze keer gaat het om in totaal vier apparaten waar een nieuwe firmwareupdate voor klaar staat. Er zijn updates voor twee varianten van het Magic Trackpad (de usb-c-variant en het Magic Trackpad 2), het Magic Keyboard met usb-c en de 140W usb-c stroomadapter. Het gaat om de volgende updates en apparaten:

  • Magic Keyboard (usb-c): update 3.1.9 (was 3.1.4)
  • Magic Trackpad (usb-c): update 3.1.9 (was 3.1.4)
  • Magic Trackpad 2: update 3.1.8 (was 3.1.1)
  • 140W usb-c-lichtnetadapter: update 1.4.84 (was 1.4.73)

Het is onbekend wat de nieuwe updates precies doen. Met deze updates zorgt Apple er meestal voor dat accessoires goed blijven werken op alle apparaten, wordt de beveiliging verbeterd of kleine problemen opgelost. Dat zal bij deze updates niet anders zijn. De updates brengen dus geen nieuwe functies naar je apparaten.

Magic accessoires blauw

De updates worden doorgaans automatisch op de achtergrond geïnstalleerd zodra ze verbonden zijn met je Apple-apparaat. Er is geen manier om een update handmatig te forceren. Bij het Magic Trackpad en Magic Keyboard moet je deze gewoon aangesloten houden. Om de stroomadapter te updaten, zorg je dat deze direct met de bij je Mac meegeleverde kabel aangesloten is op je computer.

In het geval van de Magic Trackpads en het Magic Keyboard, kun je eenvoudig checken of je al up-to-date bent. Volg deze stappen:

  1. Zorg dat het desbetreffende accessoire aangesloten is.
  2. Open op je Mac Systeeminstellingen > Bluetooth.
  3. Klik op het i’tje achter het desbetreffende accessoire.
  4. Controleer het versienummer en vergelijk dat met hierboven.

In ons geval is de update van het Magic Keyboard tijdens het schrijven van dit artikel automatisch geïnstalleerd, dus grote kans dat je al up-to-date bent.

Bekijk ook
iPhone iPad updates

Updates voor je Apple-apparaten vinden in iOS: hier moet je zijn

Waar vind je op de iPhone de updates voor allerlei apparaten? Van AirPods en HomePod tot Apple Watch: je moet de updates op verschillende plekken zoeken. In dit overzicht wijzen we je de weg in het oerwoud van update-plekken.

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!

Het laatste nieuws over Apple van iCulture

Ook interessant

AirPods 4 dragen

Nieuwste update voor AirPods: alles over AirPods updaten lees je hier

Tips
14-11-2025
iPhone updaten iCulture

iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren

Tips
01-08-2025
MagSafe Charger Filip Chudzindki

Zo check je de softwareversie van je Apple MagSafe Charger

Tips
30-09-2024
AirTag

Zo vind je het AirTag serienummer

Tips
17-08-2024
Apple Pencil binnenkant

Apple Pencil updaten: Apple brengt update uit voor Apple Pencil met usb-c

Tips
01-05-2024
Magic Keyboard problemen

Apple brengt (zeldzame) firmware-update voor Magic Keyboard uit

Nieuws
11-01-2024

Plaats een reactie

Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren?
Laat het ons weten!

Off-topic reacties worden verwijderd. Linken naar illegale bronnen is niet toegestaan. Respecteer onze algemene gedragsregels. Gebruik voor eventuele spelfouten of andere opmerkingen met betrekking tot het artikel s.v.p. onze artikelrapportage. Voor opmerkingen over ons moderatiebeleid kun je ons contactformulier gebruiken. Reacties met betrekking hierover worden als off-topic beschouwd.
Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactiegegevens worden verwerkt.