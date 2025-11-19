Apple heeft updates uitgebracht voor een reeks aan accessoires. Het gaat onder andere om het Magic Trackpad en het Magic Keyboard.

Inmiddels weet bijna iedereen wel dat je iPhone, iPad, Apple Watch en andere Apple-apparaten regelmatig updates krijgen en dat het belangrijk is om je toestel up-to-date te houden. Maar wist je dat Apple ook updates uitbrengt voor diverse accessoires? Dat er updates zijn voor toetsenborden en trackpads, zal je misschien ook niet verbazen. Maar Apple brengt ook af en toe updates uit voor oplaadkabels en stekkers. Dit moet je weten over de nieuwe updates voor Apple-accessoires.

Deze keer gaat het om in totaal vier apparaten waar een nieuwe firmwareupdate voor klaar staat. Er zijn updates voor twee varianten van het Magic Trackpad (de usb-c-variant en het Magic Trackpad 2), het Magic Keyboard met usb-c en de 140W usb-c stroomadapter. Het gaat om de volgende updates en apparaten:

Magic Keyboard (usb-c): update 3.1.9 (was 3.1.4)

Magic Trackpad (usb-c): update 3.1.9 (was 3.1.4)

Magic Trackpad 2: update 3.1.8 (was 3.1.1)

140W usb-c-lichtnetadapter: update 1.4.84 (was 1.4.73)

Het is onbekend wat de nieuwe updates precies doen. Met deze updates zorgt Apple er meestal voor dat accessoires goed blijven werken op alle apparaten, wordt de beveiliging verbeterd of kleine problemen opgelost. Dat zal bij deze updates niet anders zijn. De updates brengen dus geen nieuwe functies naar je apparaten.

De updates worden doorgaans automatisch op de achtergrond geïnstalleerd zodra ze verbonden zijn met je Apple-apparaat. Er is geen manier om een update handmatig te forceren. Bij het Magic Trackpad en Magic Keyboard moet je deze gewoon aangesloten houden. Om de stroomadapter te updaten, zorg je dat deze direct met de bij je Mac meegeleverde kabel aangesloten is op je computer.

In het geval van de Magic Trackpads en het Magic Keyboard, kun je eenvoudig checken of je al up-to-date bent. Volg deze stappen:

Zorg dat het desbetreffende accessoire aangesloten is. Open op je Mac Systeeminstellingen > Bluetooth. Klik op het i’tje achter het desbetreffende accessoire. Controleer het versienummer en vergelijk dat met hierboven.

In ons geval is de update van het Magic Keyboard tijdens het schrijven van dit artikel automatisch geïnstalleerd, dus grote kans dat je al up-to-date bent.