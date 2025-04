Binnen Apple’s Mac-desktop line-up is de iMac er vooral voor consumenten, terwijl de Mac mini (afhankelijk van het model) voor zowel consumenten als semi-pro’s is. De echte pro’s kunnen tegenwoordig terecht bij twee andere modellen: de Mac Studio en de Mac Pro. Laatstgenoemde is echt alleen bedoeld voor de professionals in de film- en muziekindustrie, terwijl de Mac Studio in dat opzicht iets toegankelijker is. En ook een wat lager prijskaartje heeft, hoewel je die ook tot bijna €18.000,- kunt maximaliseren. Voor deze review hebben we het iets meer toegankelijke model getest: de Mac Studio met M4 Max-chip en 128GB RAM en 1TB opslag. Alsnog een flinke krachtpatser, maar hoe bevalt zo’n powerhouse? In deze review van de Mac Studio 2025 lees je het.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK) en Daniel Vischjager. De review is geschreven in maart en april 2025 en beschrijft de situatie op dat moment. De geteste Mac Studio heeft een M4 Max-chip met 16-core CPU, 40-core GPU, 128GB RAM en 1TB opslag, in combinatie met een Magic Keyboard met numeriek toetsenblok en Touch ID en Magic Mouse in zwart en een Studio Display. De Mac Studio en de accessoires zijn voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

Mac Studio 2025 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Mac Studio 2025 in het kort:

Nieuwste krachtige desktop Mac

Voorzien van M4 Max- of M3 Ultra-chip; geteste model heeft M4 Max-chip

Van 36GB tot maximaal 512GB RAM; geteste model heeft 128GB RAM

Van 512GB tot maximaal 16TB opslag; geteste model heeft 1TB opslag

Achterkant: Vier Thunderbolt 5-poorten, 10-Gb Ethernet, twee keer usb-a, hdmi 2.1 en koptelefoonaansluiting

Voorkant: Twee usb-c-poorten, sleuf voor SDXC-kaart; M3 Ultra-model heeft twee Thunderbolt 5-poorten en sleuf voor SDXC-kaart

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: de Mac Studio is voor ons standaardwerk nogal een overkill. Op dagelijkse basis werken wij met een MacBook Air en Mac mini, twee Macs die aanzienlijk minder krachtig zijn maar alsnog ruimschoots aan de eisen voldoen. Maar we hebben de Mac Studio ook tot het uiterste gedreven in onze test en dat gaf zeker wat interessante inzichten.

Design Mac Studio 2025

Enkele aluminium kast

Afmetingen: 19,7 x 19,7 x 9,5mm

Gewicht: 2,74 kg

Voor zijn kracht een relatief kleine desktopcomputer

Alleen verkrijgbaar in zilver

De Mac Studio zou gezien kunnen worden als een grote uitvoering van de Mac mini. Hoewel het eigenlijk andersom is, want de Mac Studio was er wat eerder dan het nieuwste ontwerp van de Mac mini. Na het uitpakken van de Mac Studio schrokken we toch wel een beetje van het formaat, al komt dat vooral omdat we inmiddels de Mac mini gewend zijn. De Mac Studio is toch een behoorlijk blok, ook al is hij in verhouding tot soortgelijke krachtige computers alsnog vrij compact. Met een hoogte van 9,5 centimeter past hij net onder de meeste beeldschermen op je bureau.

Toch blijft het knap dat Apple zo’n krachtige computer alsnog zo compact heeft kunnen maken. Hoewel hij niet per se gemaakt is om dagelijks te verslepen, is hij toch nog redelijk draagbaar. Voor professionals die soms op andere plekken moeten werken, kan dat zeker wel een voordeel zijn. Helemaal als je hem in de originele verpakking stopt, want daarmee kan je hem ook gemakkelijk met je meenemen.

De Mac Studio is qua ontwerp wel een beetje saai als we het hebben over de kleur. Je kan alleen kiezen uit een zilverkleurige versie en dat is toch wel jammer. Een donkergekleurde spacezwarte Mac Studio had wat ons betreft niet misstaan, ook zodat hij wat onderscheidender is ten opzichte van de Mac mini. Die tactiek zien we al langer bij de MacBooks, maar voor de Mac-desktops kiest Apple toch altijd voor zilver (behalve bij de op consumenten gerichte iMac).

Hardware en prestaties Mac Studio 2025: geen wachttijd, alleen werktijd

Keuze uit M4 Max- of M3 Ultra

Tot 16-core CPU en 40-core GPU (M4 Max); tot 32-core CPU en 80-core GPU (M3 Ultra). Geteste model heeft M4 Max met 16-core CPU en 40-core GPU

Tot 128GB RAM (M4 Max); tot 512GB RAM (M3 Ultra). Geteste model heeft 128GB RAM

Tot 8TB opslag (M4 Max); tot 16TB opslag (M3 Ultra). Geteste model heeft 1TB opslag

Voorzien van Thunderbolt 5 (vier keer bij M4 Max, zes keer bij M3 Ultra), 10-Gb Ethernet, twee keer usb-a, hdmi 2.1, mini-jack-aansluiting en SD-kaartslot

Ingebouwde speaker

Wifi 6e en Bluetooth 5.3

De specs van de Mac Studio maken al meteen duidelijk wat voor machine dit is: dit is geen huis-tuin-en-keuken Mac, maar echt bedoeld voor mensen in de creatieve sector en andere soortgelijke professionals. Voor deze Mac Studio review hebben we het model M4 Max-model met 128GB RAM getest: het is verreweg de krachtigste Mac waar we ooit op gewerkt hebben. En dat merk je in nagenoeg alles.

Voor onze test hebben we een set van 173 foto’s bewerkt en geëxporteerd via Adobe Lightroom Classic. De RAW-foto’s zijn circa 30 MB groot met een resolutie van 4000 x 6000 pixels (Canon EOS R6 Mark II). Naast dat het prettig is dat deze Mac een ingebouwde SD-kaartlezer heeft om de foto’s snel te importeren, merk je de echte kracht van de M4 Max-chip wanneer je je workflows doorloopt. Er is geen sprake van haperingen tijdens het bewerken. Hoe snel het cullen van je foto’s gaat, hangt eerder af van je eigen snelheid dan die van de Mac Studio. Het synchroniseren, kopiëren en plakken van bewerkingen doet ‘ie met twee vingers in zijn neus.

Na het bewerken van de foto’s lieten we Lightroom nog de ruis verminderen met AI. Hiervoor kozen we een reductie van 50%. Lightroom schatte in dat dit 21 minuten zou duren en in de praktijk waren het er 26 – een nette prestatie dus, voor 173 foto’s. Na zoveel bewerken heb je zo’n pauze ook wel nodig. Vervolgens duurde het exporteren van de foto’s een knappe 20 seconden.

Als extra test hebben we met behulp van Adobe Premiere Pro en Media Encoder een eenvoudige video met externe audio gesynchroniseerd, her en der visueel opgepoetst en geëxporteerd. De video is 50 minuten lang in HD-resolutie. De export duurde 3 minuten en 38 secondes. Helemaal niets mis mee wat ons betreft. De ventilator hebben we nooit kunnen horen, dus je kunt de Mac Studio zonder problemen flink aan het werk zetten.

Bij de Mac Studio is dan ook je eigen kunnen de grootste beperking. Nu hebben wij ‘slechts’ het model met 128GB getest, maar zelfs dan merk je dat bewerkingen in fotografie razendsnel gaan. De Mac Studio heeft daarnaast geen enkel problemen met openen van zoveel mogelijk vensters, tabbladen en meer. We hebben geen hapering kunnen spotten, hoe hard we ook probeerden.

Het is overigens wel opvallend dat Apple nu voor een M4 Max-variant en M3 Ultra-versie gekozen heeft. Door de telling wordt de suggestie gewekt dat de M4 Max krachtiger is dan de M3 Ultra, maar dat is niet het geval. Maar waarom is er dan geen M4 Ultra-chip? Dat heeft te maken met het ontbreken van de UltraFusion-techniek in de M4 Max-chip. Bij voorgaande generaties zorgde dit ervoor dat Apple twee Max-chips aan elkaar kon verbinden om zo een krachtigere Ultra-variant te maken. Maar dat bleek bij de M4 Max dus niet mogelijk, waardoor Apple teruggegrepen heeft naar de M3-chip om voor het eerst de M3 Ultra-chip uit te brengen.

Hoewel wij geen hands-on ervaringen hebben met de M3 Ultra-versie, kun je best inbeelden hoeveel sneller dit model nog presteert. Maar daar is de prijs dan ook naar: een M3 Ultra-model is al gauw zo’n twee keer zo duur dan een M4 Max-uitvoering.

Poorten: een goede mix (maar een aspect vinden we minder handig)

De nieuwste Mac Studio is voorzien van Thunderbolt 5, een upgrade ten opzichte van Thunderbolt 4 in het vorige model. Wij hebben echter geen displays of andere accessoires die optimaal van de Thunderbolt 5-poort gebruikmaken, maar feit blijft wel dat het een toekomstbestendige poort is waar de meest professionele gebruiker zijn voordeel uit kan halen. Op het model met M3 Ultra vind je maar liefst zes Thunderbolt 5-poorten, waarvan twee aan de voorkant. Bij het M4 Max-model die wij getest hebben, zijn de twee poorten aan de voorkant gewone usb-c-poorten. Geen Thunderbolt 4 dus en dat is in vergelijking met de Thunderbolt 5-poorten van de M3 Ultra toch een wat gekke keuze.

Wat we wel jammer vinden, is dat de Mac Studio zijn koptelefoonaansluiting aan de achterkant heeft, in plaats van aan de voorkant. Bij de Mac mini heeft Apple ervoor gekozen om deze aansluiting aan de voorkant te doen, zodat hij altijd binnen handbereik is. Dat hij bij de Mac Studio aan de achterkant zit, betekent ook dat het aansluiten van een apparaat met mini-jack-aansluiting niet heel makkelijk gaat. Je moet daarbij vooral op de tast het juiste gaatje vinden en dat kan door het formaat van de Mac Studio soms wat lastiger zijn. Hij is ten slotte niet zo klein en licht als een Mac mini, die je wel gemakkelijk even een kwartslag draait.

Speaker: niet in verhouding tot de rest (maar is dat erg?)

Wat ons tijdens het testen nog op viel, is de kwaliteit van de ingebouwde speaker. Apple’s desktop Macs staan niet bekend om de uitmuntende geluidskwaliteit voor de speakers, waarbij de iMac gek genoeg de uitzondering is. Bij de Mac mini zien we al jaren dat de speaker van belabberde kwaliteit is en dat is bij de Mac Studio wel iets beter, maar lang niet wat je verwacht van een computer van deze prijs. De kwaliteit van de speaker staat dan ook niet in verhouding met de rest van de hardware.

Maar is dat in het geval van de Mac Studio erg? Eigenlijk niet zo. De gemiddelde Mac Studio-gebruiker zal al een hele goede geluidsinstallatie hebben, waar zelfs de beste ingebouwde Mac-speaker niet tegenkop kan. Ook zijn er diverse externe schermen met ingebouwde speakers die goed klinken. De doorsnee Mac Studio-gebruiker zal niet zo snel een schermpje van €150,- zonder speakers aan de Mac Studio koppelen, dus wat dat betreft is het gemis van een goede ingebouwde speaker niet zo erg. Wij hebben de Mac Studio ook voornamelijk getest in combinatie met een Studio Display, waar van zichzelf al een goede speaker in zit.

Upgrade-opties en prijzen

Beperkte upgrademogelijkheden voor chip, werkgeheugen en opslag

RAM te upgraden tot 128GB (M4 Max) of 512GB (M3 Ultra), met een meerprijs van €1.250,- (M4 Max) en €5.000,- (M3 Ultra)

Opslag te upgraden tot 8TB (M4 Max) of 16TB (M3 Ultra), met een meerprijs van €2.750,- (M4 Max) en €5.750,- (M3 Ultra)

Geen mix & match

Standaarduitvoering M4 Max alleen voorzien van 32GB RAM (voor meer RAM heb je krachtigere versie M4 Max-chip nodig)

Vanafprijs M4 Max: €2.529,-

Vanafprijs M3 Ultra: €5.049,-

De Mac Studio moet je, net als de Mac mini en Mac Pro, nog zelf voorzien van een scherm, toetsenbord, muis en/of trackpad. Bij de aanschaf zijn er ook nog diverse mogelijkheden om upgrades uit te voeren, al vinden we het toch nog wat beperkt. Sommige configuraties vereisen een bepaalde chip. Je kan bijvoorbeeld niet extra werkgeheugen combineren met de basisuitvoering van de M4 Max-chip. Daardoor moet je ook per se de chip upgraden, wat ook weer bijna €400,- extra kost bovenop de toch al hoge upgradeprijzen voor RAM en opslag. We zien al jaren dat de prijzen voor werkgeheugen en opslag bij Apple de pan uit rijzen en dat is met de Mac Studio niet anders. Daar komt ook nog bij dat achteraf upgraden niet mogelijk is. Je moet dus bij aanschaf al goed kiezen wat je wil en dat zal voor sommige professionals niet altijd gewenst zijn.

Wat daarbij ook meespeelt is dat de meeste winkels alleen maar de standaardconfiguratie hebben, waardoor je voor een op maat gemaakt model altijd bij Apple moet zijn. Nu zal dat voor de doelgroep van de Mac Studio niet zo’n probleem zijn, ook omdat de Mac Studio veel zakelijk gekocht zal worden. Je hoeft daardoor geen rekening te houden met aanbiedingen of andere deals.

Voor wie is de Mac Studio 2025?

De Mac Studio is duidelijk bedoeld voor de geavanceerde gebruikers. Professionals in de creatieve sector (denk aan muziekproducers of mensen die non-stop professioneel bezig zijn met foto- en videobewerking), maar ook programmeurs kunnen goed uit de voeten met de Mac Studio. Voor de gemiddelde gebruiker is de Mac Studio uiteraard overkill. Het model dat wij getest hebben komt qua prijs uit op meer dan €4.600,-, dus alleen daaraan kun je al zien dat de Mac Studio echt niet voor iedereen is.

Als je toch een krachtige Mac-desktop zoekt en heb je al die hele krachtige specs niet nodig, dan vinden we de Mac mini een goed alternatief. Met een gelijkwaardig (maar veel compacter) design haal je ook een zeer krachtige Mac in huis, zeker als je kiest voor het model met M4 Pro-chip. De Mac Studio is daarom alleen de moeite waard voor de professional die hem voor zakelijke doeleinden gebruikt.

Score 8.5 Mac Studio 2025 €2.529,- Voordelen + Enorm krachtige prestaties

Relatief compacte behuizing

Erg stil in het gebruik

Grote diversiteit aan snelle poorten Nadelen - Koptelefoonaansluiting zit aan de achterkant

Prijzige upgrades

Poorten aan de voorkant van M4 Max-model slechts usb-c (geen Thunderbolt)

Conclusie Mac Studio 2025 review

De nieuwe Mac Studio 2025 is dankzij upgrades met de nieuwe chips en betere poorten weer helemaal up-to-date en is de krachtigste Mac die wij ooit getest hebben. We vragen ons inmiddels ook wel een beetje af hoeveel ruimte er nog is voor de Mac Pro, die qua line-up en prijs een stuk krachtiger moet zijn maar dankzij het 2025-model van de Mac Studio eigenlijk een beetje achter blijft. Het enige dat jammer is, is dat er bij de Mac Studio niets achteraf nog uit te breiden of te vervangen is, terwijl dat voor de doelgroep misschien juist wel relevant is. En bovendien zijn de upgrades die je uit kunt voeren erg prijzig bij Apple.

Desalniettemin blijft het indrukwekkend hoe Apple zoveel kracht in een relatief kleine computer heeft weten te stoppen. Het ontwerp is functioneel en zorgt er ook voor dat de Mac in de meeste gevallen stil functioneert. Toch zijn we na het testen een paar kleine nadelen op het spoor gekomen. Zo vinden we de locatie van de koptelefoonaansluiting niet optimaal en hebben de poorten aan de voorkant bij het M4 Max-model in verhouding met de rest een teleurstellende specificatie. Voor dit geld mag je toch verwachten dat daar op z’n minst ook Thunderbolt-specs in zitten.

Voor nu is de Mac Studio 2025 misschien wel de beste keuze voor professionals die hun werk graag op een Mac willen doen, zelfs als je het vergelijkt met een Mac Pro. Hoewel je daar nog wel wat meer keus hebt in het zelf samenstellen en uitbreiden, kan dat ook daar op heel veel punten niet.

Mac Studio 2025 kopen

Wil je na het lezen van deze Mac Studio (2025) review de nieuwe desktop Mac kopen? De Mac Studio is verkrijgbaar bij een select aantal winkels. In onze prijsvergelijker vind je de prijzen, voorraad en verkrijgbaarheid.

Prijzen Mac Studio 2025

