Recent heeft Apple het vernieuwde Apple Business aangekondigd. Sinds 14 april 2026 is het platform beschikbaar en in dat kader heeft een van de bijbehorende apps een grote update gekregen.

Apple heeft zijn zakelijke app een grote update gegeven. De bestaande Business Essentials-app gaat verder onder de naam Apple Business en maakt onderdeel uit van de nieuwe, gratis Apple Business-suite voor bedrijven. Met versie 2.0 krijgt de app een fris uiterlijk, nieuwe functies en ondersteuning voor Apple Vision Pro.

Van Business Essentials naar Apple Business

De nieuwe Apple Business-app is de doorontwikkeling van de eerdere Business Essentials-app en sluit aan op het vernieuwde Apple Business-platform dat Apple onlangs heeft aangekondigd. De app is bedoeld voor organisaties die hun Apple-apparaten centraal willen beheren en gebruikmaken van diensten zoals beheerde opslag en zakelijke support.

Naast een nieuw appicoon met Liquid Glass heeft Apple de interface op de schop genomen om het beheer overzichtelijker te maken. Apple positioneert de app nadrukkelijk als de centrale plek voor IT-beheerders en medewerkers om hun zakelijke Apple-omgeving te organiseren binnen de bredere Apple Business-suite.

Een van de belangrijkste vernieuwingen in Apple Business 2.0 is de nieuwe directory-functie. Daarmee kunnen gebruikers eenvoudig collega’s binnen de organisatie opzoeken en contacteren, wat de interne communicatie en samenwerking moet vereenvoudigen. Zo vind je bijvoorbeeld sneller de juiste contactpersoon in een ander team of op een andere locatie. De directory maakt gebruik van de bestaande bedrijfsgegevens in Apple Business, zodat medewerkers automatisch met de juiste functie, afdeling en contactgegevens in het overzicht verschijnen.

Bekijk ook Apple kondigt Apple Business aan: alles-in-één platform voor bedrijven Apple biedt met Apple Business een alles-in-één dienst aan die allezakelijke tools samenbrengen in één overzichtelijke omgeving.

Beschikbaarheid Apple Business

Voor het eerst is de Apple Business-app nu ook beschikbaar op Apple Vision Pro, zodat bedrijven die experimenteren met ruimtelijk werken hun zakelijke omgeving rechtstreeks in visionOS kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor apparaatbeheer, het bekijken van bedrijfsinformatie of samenwerken in een virtuele werkruimte. De app blijft daarnaast gewoon beschikbaar op iPhone, iPad en Mac, zodat medewerkers op al hun Apple-apparaten dezelfde zakelijke omgeving houden.

Apple Business wordt uitgerold als update van de bestaande Business Essentials-app en verschijnt automatisch bij organisaties die al gebruikmaken van Apple’s zakelijke diensten. Nieuwe bedrijven kunnen de dienst gratis toevoegen aan hun Apple-omgeving en kunnen direct aan de slag met apparaatbeheer, gebruikersaccounts en de nieuwe directory-functie. Het vernieuwde Apple Business is vanaf nu te gebruiken.