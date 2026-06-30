Koel blijven zonder airco: deze ventilatoren wil je hebben tijdens de warme dagen

De temperaturen lopen binnenkort weer op en een koele woning is dan geen overbodige luxe. Gelukkig profiteer je nu bij Bol van 30% korting op geselecteerde ventilatoren, waardoor je comfortabel de zomer doorkomt zonder direct een airco aan te schaffen.

Bol pakt uit met een mooie actie waarmee je flink kunt besparen op verkoeling in huis. Op geselecteerde ventilatoren krijg je tijdelijk tot 30% korting. Het gaat om een brede selectie producten die bedoeld zijn om de warmte draaglijker te maken tijdens warme dagen komende week, zonder dat je meteen hoeft te investeren in een dure vaste airconditioning. Hieronder lichten we er een aantal toe. De actie is onderdeel van de Zomersale bij Bol.





Zo tover je deze ventilatoren om in slimme ventilatoren

Met de nieuwe bedrade Philips Hue-schakelaar kun je ook apparaten met een ingebouwde lamp, zoals deze plafondventilatoren, onderdeel maken van je slimme woning. De inbouwmodule wordt achter de bestaande wandschakelaar geplaatst en maakt het mogelijk om de stroomtoevoer via de Hue-app te bedienen. Daardoor kun je de ventilator met verlichting op afstand in- en uitschakelen, automatiseringen instellen of hem opnemen in scènes. De nieuwe schakelaar ondersteunt bovendien Matter, waardoor bediening ook mogelijk is via bijvoorbeeld Apple Woning, Google Home en andere smart home-platformen.

Voor de Philips Amigo, Philips Olas en andere plafondventilatoren met geïntegreerde verlichting is dit een interessante oplossing als je de verlichting slim wilt maken zonder losse slimme lampen te gebruiken. Houd er wel rekening mee dat de Hue-schakelaar alleen de stroom naar het apparaat schakelt. Functies zoals de ventilatorsnelheid, de lichtkleur of het dimmen blijven afhankelijk van de mogelijkheden van de ventilator zelf en worden meestal nog bediend met de meegeleverde afstandsbediening. Zo combineer je het gemak van slimme bediening met de uitgebreide functies van de ventilator.

REALITY STRALSUND plafondventilator: van €89,- voor €58,59

Deze plafondventilator met witte verlichting is eigenlijk een 2-in-1 oplossing voor wie in één keer verlichting én verkoeling in huis wil combineren. Het gaat om een plafondventilator met geïntegreerde LED-verlichting, waardoor je geen aparte lamp of losse ventilator nodig hebt. Met een diameter van ongeveer 50 cm en kunststof ventilatorbladen is het een compact model dat vooral geschikt is voor kleinere tot middelgrote kamers, zoals een slaapkamer of thuiskantoor.

Wat dit model vooral interessant maakt, is de combinatie van functies en bediening. Je kunt hem bedienen met een afstandsbediening en kiezen uit drie ventilatiestanden, waardoor je zelf bepaalt hoeveel luchtcirculatie je wilt. Daarnaast is de verlichting dimbaar en kun je de lichtkleur aanpassen, van warm tot koel wit.

In de praktijk betekent dit dat je hem zowel kunt gebruiken als sfeerlamp in de avond als praktische lichtbron overdag. Met een verbruik van slechts 6 tot 15 watt voor de ventilator is hij bovendien vrij energiezuinig, wat hem geschikt maakt voor langdurig gebruik tijdens warme dagen of nachten.

Philips Olas Ventilator met LED lamp: €116,36 voor €93,09

De Philips Olas plafondventilator met LED is een groter en krachtiger model dan veel standaard plafondventilatoren. Met een diameter van ongeveer 106 cm is hij duidelijk bedoeld voor middelgrote tot grotere kamers, zoals een ruime slaapkamer of woonkamer. Het design is modern en verkrijgbaar in wit of wit/hout, waardoor hij vooral in strakke of Scandinavische interieurs goed past. De combinatie van ventilator en geïntegreerde LED-verlichting maakt het een oplossing waarbij je zowel licht als luchtcirculatie in één apparaat hebt.

Wat dit model onderscheidt, is de uitgebreide instelbaarheid van zowel licht als ventilatie. De LED-verlichting is dimbaar en kan worden aangepast van warm wit tot koel wit, waardoor je de sfeer in de kamer volledig kunt afstemmen op het moment van de dag. Daarnaast beschikt de ventilator over meerdere snelheidsstanden en een afstandsbediening, zodat je hem eenvoudig kunt bedienen vanaf de bank of bed. Met zijn relatief hoge lichtsterkte kan hij ook echt als hoofdverlichting dienen, niet alleen als sfeerlamp. Hierdoor is het een praktische 2-in-1 oplossing voor wie een strak plafond wil zonder losse ventilator en lamp.