Amazon Echo Dot slimme speaker haal je nu voor minder dan €50,- in huis

Amazon Echo Dot nu met flinke korting in huis

Bij Amazon krijg je tijdelijk tot 45% korting op alle Amazon eigen producten, waaronder de Amazon Echo Dot. Deze compacte speaker scoor je nu extra voordelig: van €64,99 voor slechts €44,99. Hieronder vind je alle belangrijke info over deze slimme speaker op een rijtje.

Dit is alles wat je wilt weten over deze compacte speaker van Amazon

De Amazon Echo Dot 5e generatie (2022) is een compacte, ronde slimme speaker met ingebouwde Alexa, ideaal voor kleine tot middelgrote kamers. De 4,4 cm full‑range luidspreker levert helder geluid met iets rijkere bas dan eerdere Echo Dot‑modellen, waardoor muziek, podcasts en audioboeken uitstekend te beluisteren zijn in de woonkamer, keuken of slaapkamer.

De speaker maakt verbinding via Wi‑Fi 5 en ondersteunt zowel 2,4 GHz als 5 GHz, waardoor streaming vloeiend verloopt. Ook is Bluetooth beschikbaar, zodat je muziek direct vanaf je smartphone of tablet kunt afspelen zonder een streamingaccount. Met Alexa in het Nederlands kun je onder andere muziek afspelen, timers instellen, nieuws of verkeersinformatie opvragen en je slimme‑thuisapparaten bedienen, zoals lampen, stekkerdozen of ventilatoren.

Slimme speaker met Alexa en privacy‑opties

Een handige plus is de ingebouwde temperatuursensor, waarmee je in combinatie met slimme huishoudelijk apparaten zoals bijvoorbeeld ventilatoren of thermostaten kunt koppelen aan de temperatuur in de ruimte. De Echo Dot heeft een fysieke microfoon‑uitknop en extra privacy‑opties in de Alexa‑app, zodat je steeds zelf kunt bepalen wanneer hij luistert of niet. Je kunt ook simpel een alarm snoozen of muziek pauzeren met één druk op de aandrukknop.

Met afmetingen van ongeveer 10 × 10 × 8,9 cm en een gewicht van ongeveer 340 gram past de Echo Dot 5e generatie makkelijk op een kast, plank of tafel, zonder veel ruimte in te nemen. De Echo Dot sluit je eenvoudig aan met de meegeleverde 15‑watt adapter. Deze compacte en betaalbare smart speaker biedt helder geluid, ondersteuning voor Alexa en eenvoudige koppeling met je slimme apparaten, waardoor hij een uitstekende keuze is voor elk slim huis.

