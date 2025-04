Gratis F1 Grand Prix van Saudi-Arabië kijken via VPN [ADV]

Kijk goedkoper F1 met CyberGhost VPN

Het racegeweld van de Formule 1 is ondertussen flink losgebarsten. Op zondag 20 april zijn de coureurs in Saudi-Arabië. De race kijk je in Nederland via een streamingdienst, maar daar betaal je maandelijks een flink bedrag voor. Wij hebben een manier voor je gevonden om dat veel goedkoper te kunnen doen.

❥ Dit artikel wordt je aangeboden door CyberGhost VPN. Lees onze disclaimer.

CyberGhost VPN heeft namelijk een top-aanbieding. Tijdelijk ontvang je 83% korting op een 2-jarig abonnement en krijg je vier maanden gratis. Daardoor betaal je slechts €2,03 per maand. We vertellen je alles over de actie en hoe je via een VPN Formule 1 kijkt.

Goed begin voor beide McLarens

De top van McLaren kan in hun handjes knijpen met een goede start van het seizoen. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri hebben een vliegende start gemaakt in de eerste races. In China en Bahrein ging Piastri er zelfs met de winst vandoor en in Japan stonden beide coureurs op het podium. Daar was de eerste plaats voor onze eigen Max Verstappen.

Die heeft trouwens nu al een nieuwe teamgenoot. De bazen van Red Bull Racing waren niet tevreden met de prestaties van Liam Lawson en besloten hem daarom al na twee raceweekenden te vervangen door Yuki Tsunoda. Of hij het beter gaat doen, is nog afwachten. In Japan was hij namelijk ‘maar’ zes seconden sneller dan Lawson, en ook in Bahrein bleef hij steken op een negende plaats. Max Verstappen ging ook hier niet zo goed en moest het doen met de zesde plek.

Wat is een VPN?

VPN is de afkorting voor ‘Virtual Private Network’ en wil zeggen dat er een versleutelde verbinding wordt opgezet. Hierdoor blijf je anoniemer en daardoor zijn je gegevens veiliger. Al je verkeer gaat via een externe server in een land naar keuze. Daardoor lijkt het alsof jouw locatie in dat land is, en blijft jouw daadwerkelijke plek verborgen voor de sites die je bezoekt.

Dit heeft als grootste voordeel dat internetcriminelen niet bij jouw identiteit of bankgegevens kunnen komen. Maar, er is nog leukigheidje. Doordat je de locatie van je IP-adres zelf kiest, denken sites die je gebruikt dat je je ook echt in dat land begeeft. Hierdoor kan je het aanbod van streamingdiensten in dat land bekijken en kijk je films en series die in Nederland niet te zien zijn.

Zo kijk je met een VPN gratis naar Formule 1

Daarnaast krijg je met een VPN toegang tot sites van zenders in het buitenland. Handig, want Formule 1 wordt in een aantal landen nog gratis op de lineaire televisie uitgezonden. Dit zijn bijvoorbeeld landen als Oostenrijk, Luxemburg en België. Dit is hoe je het gratis Formule 1 streamt:

Installeer de app van CyberGhost VPN, log in en schakel de VPN in; Selecteer in de app één van de landen die F1 gratis uitzendt; Ga naar de website van de juiste zender; Start de livestream.

De zenders die de racesport gratis uitzenden zijn:

Oostenrijk: Servus TV of ORF (Duits);

Zwitserland: SRF (Zwitserduits);

België: RTBF (Frans);

Luxemburg: RTL Zwee (Letzeburgs).

Natuurlijk krijg je hierbij wel het commentaar in de taal van het land dat je kiest, maar dit is eenvoudig op te lossen. Download de gratis Grand Prix Radio-app en je hoort Olav Mol zijn observaties en meningen geven over de race in het Nederlands.

CyberGhost VPN: F1 kijken voor slechts €2,03 per maand

CyberGhost VPN heeft speciaal voor komend Formule 1-weekend een hele goede actie. Je ontvangt tijdelijk 83% korting op het 2-jarige abonnement én je ontvangt vier gratis maanden. Hierdoor kom je uit op een maandelijks bedrag van slechts €2,03.

Nu maak je op tot wel zeven apparaten tegelijk verbinding met een VPN. Er zijn servers in meer dan 100 landen, waardoor je gedurende week ook geniet van een Netflix-serie die in Nederland niet te zien is. Loop je tegen problemen aan of kom je er gewoon even niet uit? Dan maak je gebruik van de live chat die 24 uur per dag en zeven dagen in de week bereikbaar is. Toch niet tevreden binnen 45 dagen? Dan krijg je jouw geld terug.

Probeer ook eens ExpressVPN: €4,52 per maand

Mocht CyberGhost VPN niet de juiste keuze zijn voor jou, dan is ook ExpressVPN een aanrader. In totaal voorzie je dankzij deze partij tot acht apparaten tegelijk van een versleutelde verbinding. Ben je binnen dertig dagen niet tevreden, dan ontvang je ook bij ExpressVPN gewoon je geld terug. Tijdelijk ontvang je 61% korting op het 2-jarige plan en ontvang je vier maanden gratis. Hierdoor kom je uit op $4,99 per maand (omgerekend zo’n €4,52 per maand).

ExpressVPN en CyberGhost VPN zijn privacy- en beveiligingsdiensten en mogen niet gebruikt worden om auteursrechten te omzeilen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de servicevoorwaarden van de VPN-dienst en andere regels en wetten die van toepassing zijn. Mogelijk is een abonnement vereist om de hier omschreven content te bekijken.