Conditie opbouwen met nieuw Apple Fitness+ programma: zo werkt het

Apple heeft nieuwe functies voor Apple Fitness+ aangekondigd. Zo komt er een nieuw programma waarmee je je conditie en trainingsritme (weer) kunt opbouwen. Zo begin je het jaar lekker actief.
Het is een kleine maand geleden dat Apple Fitness+ in Nederland beschikbaar kwam. Twijfel je nog of je een abonnement wil afsluiten? Misschien kan Apple’s nieuwe programma voor conditieopbouw je overtuigen. Er komt voor het eerst een programma van meerdere weken met als doel een ritme op te bouwen.

“Make Your Fitness Comeback” programma bestaat uit meerdere weken aan work-outs

Fit worden gaat niet over een nacht ijs. Wie het goed aanpakt, traint met regelmaat. Daarbij kan het nieuwe Make Your Fitness Comeback-programma van Apple Fitness+ helpen. Er komen drie- en vierweekse programma’s voor krachttraining, HIIT en yoga. Voor ieder programma zijn er drie trainingen per week beschikbaar. Iedere training duurt slechts 10 minuten en bouwt voort op de vorige training. Het is de bedoeling dat het je helpt om (weer) in een ritme te komen. Volg je al een routine, dan kan dit programma volgens Apple helpen je routine uit te breiden.

Back to Back Strength en HIIT op Apple Fitness+

De nieuwe programma’s zijn beschikbaar vanaf 12 januari.

Meer Apple Fitness+ nieuws voor 2026

Naast de nieuwe meerweekse conditieprogramma’s is er meer nieuws voor Apple Fitness+ in 2026. Zo kunnen gebruikers van de populaire Strava-app een speciale Quit Quitting-uitdaging voltooien. Die naam slaat op de dag waarop veel mensen de handdoek in de ring gooien met de goede voornemens. Voltooi je de uitdaging, dan verdien je een Apple Watch medaille in de Strava-app.

Ten slotte krijgen de Fitness+ Artist Spotlight– en Time to Walk-series content van nieuwe bekendheden, zoals KAROL G en Bad Bunny.

