In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Eternity
In het hiernamaals krijgen zielen één week om te beslissen waar ze de rest van hun ‘eeuwigheid’ gaan doorbrengen. Nieuwkomer Joan wordt daar geconfronteerd met de onmogelijke keuze tussen echtgenoot Larry, met wie ze haar hele leven heeft doorgebracht, en eerste liefde Luke, die jong sneuvelde in een oorlog en decennia heeft gewacht op haar komst. Een bitterzoete strijd tussen de twee mannen om het hart van Joan (opnieuw) te veroveren volgt, en geeft een hemelse nieuwe draai aan het begrip ‘love triangle’.
Bekijken: Eternity op Apple TV
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
The Artful Dodger (seizoen 2)
Australië, de jaren 50 van de negentiende eeuw. In de levendige kolonie Port Victory heeft Jack Dawkins, beter bekend als de Artful Dodger, zijn snelle vingers als zakkenroller overgedragen aan de behendige, vaardige vingers van een chirurg. Zijn verleden komt echter terug om hem te achtervolgen met de komst van crimineel Fagin, die Dodger teruglokt in een wereld van misdaad. Een grotere bedreiging voor Dodgers hart is Lady Belle, de dochter van de gouverneur. Zij is vastbesloten om de eerste vrouwelijke chirurg van de kolonie te worden.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
The Museum of Innocence
In het Istanbul van de jaren 70 ontwikkelt de verboden liefde van een man voor een winkelmeisje zich tot een levenslange reis vol obsessie en verlangen.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Franks Veiling
Frank van der Slot verwelkomt een gezelschap van influencers in zijn omgekeerde veiling. In naam van zijn mysterieuze overgrootoom, de baron, veilt hij lachwekkende en genadeloze opdrachten. In deze veiling geven de deelnemers geen geld uit, maar maken ze juist kans om flink te cashen. Wie gaat het verst? Wie biedt het laagst? En wie verlaat de veiling met de meeste poen op zak?
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Like Water for Chocolate
Tita de la Garza en Pedro Muzquiz zijn twee verliefde zielen die niet samen kunnen zijn vanwege diepgewortelde familiegewoonten, die Tita zullen dwingen om met magische tinten en smaken te laveren tussen het lot dat haar familie dicteert en de strijd om haar liefde. we begeleiden haar in haar grootste toevluchtsoord: de keuken.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Over de A4
Een Nederlandse realityreeks die een gedetailleerd beeld schetst van het werk van verkeersagenten, bergers, medewerkers van de Wegenwacht en pompmedewerkers langs de A4, een essentiële verkeersader die zich uitstrekt van Amsterdam, via Rotterdam, tot aan de Belgische grens. De serie belicht de uiteenlopende taken en uitdagingen waarmee deze professionals dagelijks te maken krijgen, van het handhaven van de verkeersveiligheid en het verlenen van hulp bij pechgevallen tot het snel en efficiënt afhandelen van incidenten. Door middel van meeslepende beelden en persoonlijke verhalen wordt de kijker meegenomen in de dynamiek en complexiteit van het werk langs een van de drukste snelwegen van Nederland.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Nuremberg
De Amerikaanse psychiater Douglas Kelley krijgt de taak om te bepalen of ze toerekeningsvatbaar zijn om terecht te staan tijdens het proces van Neurenberg. Een van de gevangenen die hij moet beoordelen is Hermann Göring — charmant, manipulatief, gevaarlijk. Wat volgt is een dodelijk spel van macht en geest tussen de twee mannen, terwijl de wereld wacht op gerechtigheid. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal, eerder in boekvorm verschenen als Jack El-Hai’s pageturner De Nazi en de Psychiater.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl
