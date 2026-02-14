Over de A4

Een Nederlandse realityreeks die een gedetailleerd beeld schetst van het werk van verkeersagenten, bergers, medewerkers van de Wegenwacht en pompmedewerkers langs de A4, een essentiële verkeersader die zich uitstrekt van Amsterdam, via Rotterdam, tot aan de Belgische grens. De serie belicht de uiteenlopende taken en uitdagingen waarmee deze professionals dagelijks te maken krijgen, van het handhaven van de verkeersveiligheid en het verlenen van hulp bij pechgevallen tot het snel en efficiënt afhandelen van incidenten. Door middel van meeslepende beelden en persoonlijke verhalen wordt de kijker meegenomen in de dynamiek en complexiteit van het werk langs een van de drukste snelwegen van Nederland.