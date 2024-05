Vocal Shortcuts

De nieuwe functie maakt onderdeel uit van toegankelijkheid in iOS 18, waar Apple gisteren een reeks van vernieuwingen voor aankondigde. Je zou het gemakkelijk over het hoofd kunnen zien, want het is slechts één zinnetje in het persbericht van Apple. Toch kan het de manier waar op je je iPhone gebruikt totaal veranderen, als je er maar wel wat moeite in steekt. Met Vocal Shortcuts kun je allerlei acties activeren op basis van aangepasten zinnen die je instelt, zonder dat je Siri hoeft te activeren. Een voorbeeld laat zien dat je bijvoorbeeld het woordje “Rings” kunt gebruiken om de Activiteit-app te openen en de voortgang van je activiteitringen op de Apple Watch te bekijken. Maar omdat het met Siri Shortcuts werkt, zijn veel complexere acties mogelijk.

Mensen die een iPhone 15 Pro gebruiken, hebben misschien al wat meer nagedacht hoe ze de actieknop kunnen gebruiken om een shortcut te starten. Iets soortgelijks kun je in iOS 18 doen met je stem. En het mooie is: je bent niet beperkt tot één opdracht, maar kunt meerdere gesproken triggers voor acties maken. Voordat het werkt zul je het systeem wel moeten trainen, door het woord dat je wilt gebruiken meermaals in te spreken. Op die manier zou je met je stem bepaalde systeeminstellingen kunnen uitschakelen, Niet storen kunnen activeren of de Energiebesparingsmodus kunnen inschakelen.

En omdat het Siri Shortcuts zijn, kun je zelfs meerdere acties achter elkaar laten uitvoeren. Dat kan uiteraard al door gewoon Hé Siri te zeggen, maar deze nieuwe functie maakt het nog sneller. Een nadeel zit er ook aan: omdat je geen Hé Siri meer zegt, loop je ook het risico dat er ongewenste acties worden uitgevoerd. Stel dat je het woordje “Film” hebt gekozen om je HomeKit-huiskamer aan te passen voor een avondje film kijken, dan loop je het risico dat de lampen gaan dimmen en de gordijnen dicht gaan, telkens wanneer jij over films praat. Het valt nog te bezien hoe Apple dit heeft opgelost.

Eigen spraakopdrachten voor iedereen

Vocal Shortcuts zijn zeker niet alleen een toegankelijkheidsfunctie voor mensen met een beperking. Het kan voor gewone én fanatieke gebruikers een nieuwe manier zijn om je iPhone sneller te bedienen, gewoon door een korte spraakopdracht te geven. Ook in CarPlay gaan we daar iets van merken. Apple heeft als onderdeel van de toegankelijkheidsfuncties in iOS 18 nog iets anders aangekondigd, namelijk Voice Control. Hiermee kun je door CarPlay navigeren en apps bedienen met alleen je stem. Dit vergt waarschijnlijk wel wat meer oefening dat de Vocal Shortcuts die we hierboven hebben besproken.

Nog meer functies van iOS 18 worden bekendgemaakt tijdens Apple’s ontwikkelaarsconferentie WWDC op 10 juni. De genoemde functies zullen in de loop van het najaar verschijnen in iOS 18.0 of een van de latere updates.