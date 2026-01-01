iCulture wenst je een gelukkig 2026!

Gelukkig nieuwjaar! Namens de gehele iCulture-redactie wensen we al onze lezers een gezond en voorspoedig 2026, met daarin natuurlijk ook de mooiste nieuwe Apple-producten, de beste tips en veel leesplezier!

Gelukkig 2026 namens iCulture

2025 was een bewogen jaar voor zowel Apple als voor iCulture. Terwijl Apple in 2025 veel kritiek kreeg (ook van ons) en lang niet alles goed ging, wisselde iCulture van eigenaar. Maar aan de basis is er dit afgelopen jaar niets veranderd: het laatste Apple-nieuws op een kritische manier gebracht, de beste tips om meer uit je Apple-producten te halen en uitgebreide reviews met het beste koopadvies. En wat viel er veel te kiezen, met alle Apple-producten van 2025. Maar we hebben 2025 inmiddels achter ons gelaten en het is tijd om vooruit te blikken.

Bekijk ook Apple-jaaroverzicht 2025: dit zijn de 5 hoogte- en dieptepunten van dit jaar 2025 was voor Apple een bewogen jaar, met zowel hoogte- als dieptepunten. In dit jaaroverzicht bespreken we de belangrijkste nieuwsontwikkelingen van het afgelopen jaar. Wat is ons het meest bijgebleven?

2026 wordt voor Apple een belangrijk jaar, als we de geruchten mogen geloven. Met heel veel nieuwe producten, zoals de eerste opvouwbare iPhone, een eigen smart home-display en natuurlijk de gebruikelijke updates. Maar Apple staat ook onder druk, want wát zijn de verwachtingen voor de nieuwe Siri hooggespannen. Na het debacle van 2025 kan het in 2026 wat dit betreft alleen maar beter gaan, dus er is genoeg om naar uit te kijken.

Al vroeg in het jaar verwachten we de eerste nieuwe producten, zoals nieuwe MacBooks (inclusief een heel voordelige instapper), de iPhone 17e (nu wel met MagSafe?) en ook nog wat nieuwe iPads. Later dit jaar verwachten we de meer sterke focus op smart home, een gebied waar Apple het qua producten afgelopen jaren kansen heeft laten liggen. Gaan ze dit in 2026 goedmaken? De tijd zal het ons leren.

Maar ook de iPhone 18-serie staat op de planning, althans een deel ervan. De iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max komen naar verwachting in september, aangevuld met de eerste opvouwbare iPhone. Gaat Apple hiermee in een keer een flinke inhaalslag maken? Maakt Apple zijn motto waar, dat de eerste zijn met een volledig nieuw product lang niet altijd de beste strategie is? Op het definitieve antwoord moeten we nog wat maanden geduld hebben, maar ons enthousiasme is alvast groot.

Nogmaals bedankt aan al onze lezers

Dan willen we ons ook nogmaals richten aan jou, onze trouwe lezer. Ook in 2025 wisten jullie iCulture weer massaal te vinden en daar zijn we jullie nog altijd dankbaar voor. We hopen dan ook van harte dat je ook in 2026 weer met ons mee duikt in de wereld van Apple, inclusief jullie (vaak) kritische blik en enthousiasme voor Apple. Hou dat zeker vast voor 2026 en laten we er in het nieuwe jaar weer wat moois van maken! Gelukkig nieuwjaar!

Openingsafbeelding gemaakt met ChatGPT