Apple is van plan om in de toekomst de hoesjes uit te rusten met aanraakgevoelige oppervlaktes, zodat je extra functies krijgt als je een hoesje om je iPhone hebt.

Hoewel wij niet vaak over nieuwe patentaanvragen van Apple schrijven, kwam veelvoudig leaker Instant Digital met een interessante ontdekking. Zo lijkt het erop dat Apple druk bezig is met het ontwikkelen van hoesjes die een extra aanraakgevoelige laag in zich hebben.

Aanraakgevoelige hoesjes voor je iPhone

Instant Digital meldt dat Apple onderzoekt hoe officiële iPhone‑hoesjes kunnen functioneren als een tweede, aanraakgevoelige interface. Deze slimme hoesjes zouden meerdere sensorlagen bevatten die tikken, drukken en veegbewegingen herkennen. Zo bedien je functies via de case die nu nog fysieke knoppen vereisen. Dit sluit weer aan op de geruchten over een iPhone zonder fysieke knoppen die al langer de ronde doen.

Het concept lijkt ook op een patent dat Apple in 2024 heeft ingediend, waarin wordt gesproken over een “case met invoer voor een elektronisch apparaat”. De bijbehorende illustraties tonen duidelijk een hoes die als invoermethode fungeert, met zones waarin aanraak- en capacitieve sensoren iPhone‑functies aansturen.

Het document beschrijft dat de aanraakgevoelige delen van het hoesje acties uitvoeren die normaal via fysieke knoppen verlopen. Wanneer het hoesje in gebruik is, herkent de iPhone verschillende aanrakingen, zoals drukken en swipen, om specifieke functies te activeren. Daarnaast vermeldt het patent dat de case kan dienen voor het doorgeven van NFC‑signalen en mogelijk zelfs biometrische beveiliging, zoals Touch ID, ondersteunt voor het ontgrendelen van de iPhone.

Wanneer zien we nieuwe hoesjes?

Deze patentaanvraag sluit goed aan bij geruchten die er al langer gaan. Apple is namelijk ook druk bezig met het ontwikkelen van een iPhone zonder schermranden voor het 20‑jarig jubileum van de iPhone. Deze iPhone moet ook om de schermranden heen gaan buigen en ook zijn er signalen over een frontcamera onder het scherm.

Door zo’n drastische designverandering is er minder ruimte voor mechanische knoppen. Een slim hoesjes met aanraakgevoeligheid en de mogelijkheid voor het nabootsen van knoppen, biedt dan een oplossing. Zo’n hoesje maakt het mogelijk om de plek van knoppen te veranderen en zo voor een natuurlijke besturing van je iPhone zorgen, met grotere en ergonomische touchzones. Aan de andere kant: niet iedereen is een liefhebber van hoesjes, dus het lijkt onlogisch om dit in te zetten ter vervanging van essentiële knoppen.

Hoewel het logisch klinkt dat deze ontwikkeling verband heeft met het 20‑jarig jubileum van de iPhone is het allerminst zeker dat dit daarmee te maken heeft. Mocht dit wel zo zijn, dan is het meest plausibele scenario dat we deze techniek terugzien in 2027 – het jubileumjaar voor Apple.