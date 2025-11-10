‘Toekomst van Apple Fitness+ onzeker’: komt dit ooit nog naar Nederland?

De toekomst van Apple Fitness+, een van Apple's online diensten, zou momenteel door Apple worden beoordeeld. De prestaties zijn niet optimaal, maar toch lijkt de kans klein dat het zomaar stopt. Maar zijn er nog plannen voor verdere uitbreiding?

Apple haalt al jarenlang veel geld binnen met de dienstentak. Denk aan iCloud+, Apple Pay en Apple Music, maar ook de App Store en AppleCare+. Apple Fitness+ is Apple’s meest recente dienst. Met Apple Fitness+ kun je thuis sporten, met een breed aanbod aan instructievideo’s en koppeling met Apple Watch, iPhone en Apple TV. Maar het is de vraag of genoeg mensen daar wel aan mee doen. In zijn nieuwste nieuwsbrief zegt Mark Gurman van Bloomberg dat de toekomst van Apple Fitness+ onzeker is.

Gaat Apple Fitness+ nog uitbreiden?

Gurman noemt Apple Fitness+ ‘het zwakste digitale aanbod’ binnen Apple’s portfolio. De dienst zou vooral te lijden hebben onder een hoge doorloop van gebruikers. Oftewel: ze abonneren zich wel, maar zeggen uiteindelijk ook weer op. De dienst zou financieel gezien weinig opleveren. Maar zomaar stopzetten zou ook geen optie zijn. Er is een kleine loyale gebruikersgroep en het stopzetten van Fitness+ zou Apple alleen maar meer negatieve publiciteit opleveren, terwijl er dan ook weinig te besparen is. Apple Fitness+ zou namelijk niet al teveel kosten om te laten draaien, zeker als je het in het grote geheel ziet.

De exacte toekomst van de dienst zou echter nog wel nader bekeken worden. Er komt een nieuw management, waarbij Sumbul Desai van de gezondheidstak ook de leiding krijgt over Fitness+. Zij rapporteert aan Eddy Cue, hoofd van Apple’s diensten. Onder dit nieuwe leiderschap zou er nader onderzoek gedaan worden hoe de financiële resultaten van Fitness+ verbeterd zou kunnen worden.

Apple Fitness+ begon ooit als een sportdienst exclusief voor de Apple Watch. Apple startte ermee in 2020, in de hoogtijdagen van de coronapandemie. Later werd een Apple Watch niet meer vereist en kun je ook meedoen als je alleen een iPhone hebt. Sinds de start in 2020 is de dienst uitgebreid in meerdere landen, waaronder Duitsland en Frankrijk. In Nederland en België ontbreekt Apple Fitness+ nog altijd. Hoewel Apple het in veel Europese landen aanbiedt met de lokale ondertiteling, is daar in Nederland om wat voor reden dan ook nog geen sprake van. Er zijn ook geen aanwijzingen dat de dienst spoedig naar Nederland komt.

De reden daarvoor is onduidelijk, maar er wordt gespeculeerd dat het te maken heeft met licenties voor muziek. Apple gebruikt muziek van Apple Music tijdens de instructievideo’s, maar mogelijk dat dit per land geregeld moet worden. De laatste uitbreiding was alweer in 2022 en of er nog plannen zijn voor verdere uitbreiding gezien de huidige status, is nog maar de vraag. Inmiddels is de dienst in 21 landen beschikbaar, maar Nederland en België zitten daar nog altijd niet bij. Wil je toch Apple Fitness+ in Nederland gebruiken, dan moet je daarvoor een omweg gebruiken.