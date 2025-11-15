In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Palm Royale
Palm Royale is een satirisch drama dat zich afspeelt in het glamoureuze Palm Beach van 1969. De serie volgt Maxine Simmons, gespeeld door Kristen Wiig, een ambitieuze vrouw die koste wat kost wil toetreden tot de exclusieve wereld van de elite. Terwijl ze zich een weg probeert te banen naar de top van de high society, ontdekt ze dat geld en status niet alles zijn en dat de prijs van erbij horen hoog kan zijn. Met een cast vol sterren, waaronder Laura Dern, Allison Janney en Ricky Martin, biedt Palm Royale een stijlvolle en humoristische blik op ambitie, klasse en zelfontdekking.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
LEGO Marvel Avengers: Strange Tails
Hawkeye en The Avengers hebben het redden van de wereld er gemakkelijk uit laten zien. Maar nu staan ze voor hun grootste bedreiging tot nu toe: SOCIALE MEDIA. Om de wereld te redden, moet een nieuw team worden gerekruteerd om onze helden te helpen vechten tegen een influencer die uit is op catastrofale vernietiging.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
El cuco de cristal (seizoen 1)
Een jonge arts ondergaat een harttransplantatie. Tijdens haar herstel wordt ze uitgenodigd om de geboorteplaats van haar donor te bezoeken. Ze ontdekt een gemeenschap, een familie met geheimen, een eeuwenoud mysterie en de verdwijning van een baby uit een plaatselijk park.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Beauty and the Geek (seizoen 1)
Bram Krikke presenteert voor het eerst samen met zijn verloofde Robin Holzken om Beauty and the Geek terug te brengen. In de spelshow worden Beauties en Geeks aan elkaar gekoppeld en moeten samenwerken om het sterkste koppel te worden. Ze moeten zoveel mogelijk van elkaar leren, zich onderdompelen in elkaars werelden en uit hun comfortzone stappen.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Challengers
Tashi Duncan, een voormalige talentvolle tennisster die coach is geworden, is een sterke vrouw die zowel op als buiten de tennisbaan haar mannetje staat en getrouwd is met een tenniskampioen die een wat mindere periode doormaakt. Tashi’s pogingen haar man er weer bovenop te helpen nemen een verrassende wending wanneer hij het moet opnemen tegen de uitgerangeerde Patrick, zijn voormalige beste vriend en de ex van Tashi. Als zaken uit hun verleden er vervolgens toe leiden dat de spanningen hoog oplopen, wordt Tashi gedwongen zich af te vragen welke prijs er voor de winst zal moeten worden betaald.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Where the Sun Always Shines (seizoen 1)
Where the Sun Always Shines vertelt het verhaal van Tom (Per Lasson) en Petra (Lisa Linnertorp), een welgesteld Zweeds echtpaar dat hun succesvolle hypermarkt verkoopt voor een recordbedrag en besluit een luxueus bestaan op Mallorca op te bouwen. Hun droomleven krijgt echter een onverwachte wending tijdens Toms 50e verjaardag, een gebeurtenis die ook zijn broer Timmy (Erik “Jerka” Johansson) en diens vrouw Maja (Rakel Wärmländer) diep in een reeks heftige familiedrama’s meesleept.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Kasteel Gekocht: Wat nu?
In het nieuwe programma is te zien hoe stellen en gezinnen een compleet nieuw bestaan opbouwen nadat ze een kasteel in Frankrijk hebben gekocht. Ze verbouwen het kasteel en starten nieuwe ondernemingen. De kinderen gaan naar de lokale school en het hele gezin probeert de taal te leren. Maar hoe bevalt het leven in zo’n château nu echt? Leven ze straks hun droomleven of blijkt het avontuur groter dan ze in eerste instantie hadden gedacht?
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
One Battle After Another
De uitgebluste revolutionair Bob leeft samen met zijn energieke, zelfredzame dochter Willa ondergedoken op een rustige plek en gaat stoned en paranoïde door het leven. Als zijn aartsvijand na zestien jaar weer opduikt en Willa verdwijnt, moet de voormalige rebel zichzelf bij elkaar rapen om haar te vinden, waarbij zowel vader als dochter wordt geconfronteerd met de consequenties van zijn verleden.
