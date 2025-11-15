Challengers

Tashi Duncan, een voormalige talentvolle tennisster die coach is geworden, is een sterke vrouw die zowel op als buiten de tennisbaan haar mannetje staat en getrouwd is met een tenniskampioen die een wat mindere periode doormaakt. Tashi’s pogingen haar man er weer bovenop te helpen nemen een verrassende wending wanneer hij het moet opnemen tegen de uitgerangeerde Patrick, zijn voormalige beste vriend en de ex van Tashi. Als zaken uit hun verleden er vervolgens toe leiden dat de spanningen hoog oplopen, wordt Tashi gedwongen zich af te vragen welke prijs er voor de winst zal moeten worden betaald.