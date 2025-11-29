Philips Hue Bridge, slimme lampen (en meer) tijdelijk flink afgeprijsd

Met een Philips Hue Bridge en bijbehorende slimme lampen maak je de verlichting in en om je huis een heel stuk slimmer. Dit zijn de beste Black Friday-deals.

Signify heeft met de Philips Hue-lijn een standaard gezet op het gebied van slimme verlichting. Tijdens Black Friday bieden webshops deze Philips Hue-lampen tegen een scherpe prijs aan. Wij hebben de beste deals – van de Philips Hue Bridge tot aan chique buitenverlichting – voor je op een rij gezet.

Philips Hue Bridge: bij bol 2+1 op Philips Hue

De Hue Bridge vormt het kloppende hart van Philips Hue. In plaats van losse Bluetooth‑verbindingen zet de Bridge een eigen, stabiel netwerk op voor al je lampen en accessoires. Dat levert merkbaar betrouwbaardere bediening op, ook in grote of meerlaagse woningen.

Met de Bridge ontgrendel je de volledige set aan functies. Je krijgt geavanceerde automatiseringen met tijdschema’s, zonsondergang/zonsopkomst‑triggers en sensorgestuurde scènes, plus zones en kamerindeling voor nauwkeurige controle. Adaptieve verlichting past kleurtemperatuur automatisch aan het dagritme aan. Daarnaast is er volledige integratie met Apple HomeKit, zodat je alles kunt bedienen via de Woning‑app en Siri, inclusief scènes, accessoires en routines.

Philips Hue kleurlampen van €81,99 voor €59,95

Philips biedt voor de standaard E27-kleurenlamp een gemakkelijke startkit, waarbij drie A60 E27-lampen én een Philips Hue Bridge zitten. Daarmee krijg je direct toegang tot het volledige Hue‑ecosysteem: eenvoudige bediening, geavanceerde automatiseringen met timers en routines, zones en kamers, remote access en integratie met Apple HomeKit, Google Assistant en meer.

De lampen leveren 806 lumen per lichtpunt, zijn dimbaar en ondersteunen miljoenen kleuren en vooraf ingestelde scènes. Normaliter kost deze set €79,99, maar deze is nu afgeprijsd naar €59,95.

Philips Hue filamentlampen

Met de Philips Hue filamentlampen combineer je de stijlvolle retrolook van kooldraadlampen met moderne smart‑functies. De E27‑lampen bieden warm tot koelwit licht, zijn dimbaar en werken via Bluetooth of met de Hue Bridge voor volledige scènes, automatiseringen en bediening buiten huis. Met de Bridge zet je snel sfeerscènes klaar, zodat je woonkamer direct de juiste gloed krijgt.

Normaliter kost het 3-pack Philips Hue filamentlampen bij Philips Hue €99,99, maar deze zijn tijdelijk flink afgeprijsd. Zo kan je deze bij Amazon te vinden voor €59,95 en bij bol zijn ze zelfs €49,95.

Philips Hue lightstrips van €89,99 naar €39,95

Een ander product dat veel gebruiksvormen heeft zijn de Philips Hue Lightstrip. Deze lichtstrip is verkrijgbaar in 3 en 5 meter (en zelfs 10 meter). Ook biedt deze 16 miljoen kleuren en 50.000 wittinten en heeft een lichtopbrengst van 1.700 lumen. Ook is deze geschikt voor verlichting achter meubels en is geschikt om ook op maat te knippen, maar daarna is het niet meer mogelijk om opnieuw iets eraan te koppelen.

Deze lightstrips zijn nu vanwege Black Friday afgeprijsd en de variant van 3 meter kost nu €39,95 in plaats van €69,99. Ook de variant van 5 meter is afgeprijsd en kost nu €52,99 in plaats van €89,99.

Philips Hue GU10-spotjes (3-pack)

De Philips Hue GU10-spotjes zijn ideaal voor inbouwspots of railsystemen en vormen een van de populairste keuzes voor mensen die hun bestaande spotverlichting slim willen maken. Dit 3-pack biedt volwaardige White & Color Ambiance-lampen met 350 lumen per spot, miljoenen kleuren en 50.000 wittinten. Dankzij de compacte vorm passen ze in vrijwel elke GU10-armatuur. In combinatie met de Hue Bridge ontgrendel je geavanceerde automatiseringen, zones en adaptieve verlichting, zodat je precies de sfeer creëert die je wilt — van warme gloed tot helder werklicht. Tijdens Black Friday zijn deze sets aantrekkelijk afgeprijsd, waardoor upgraden naar slimme spotverlichting een stuk voordeliger wordt.

Je haalt een 3-pack Hue GU10-spotjes nu voor €37,99 in plaats van €69,99

Philips Hue Resonate muurlamp buitenverlichting

De Philips Hue Resonate buitenverlichting is een elegante buitenlamp die direct extra sfeer toevoegt aan je tuin, balkon of gevel. Dankzij het kenmerkende op- en neerwaartse lichteffect creëer je een luxe uitstraling die je volledig kunt personaliseren met kleuren en wittinten. De lamp is weerbestendig (IP44) en ontworpen voor langdurig gebruik buitenshuis. Met een Hue Bridge kun je de Resonate koppelen aan bewegingssensoren, tijdschema’s of zonsondergang-automatiseringen, zodat je buitenverlichting zich automatisch aanpast aan je dagelijkse ritme. Perfect als stijlvolle beveiliging én sfeermaker rondom je huis. De Hue Resonate Muurlamp kost nu tijdelijk €105,99 in plaats van €159,99

Met de Hue Bridge automatiseer je bovendien de verlichting eenvoudig. Laat lampen aanspringen bij zonsondergang, gebruik bewegingssensoren of simuleer aanwezigheid tijdens vakanties. Zo combineer je sfeer, gemak en extra veiligheid rond je huis.

Meer Philips Hue-aanbiedingen

Ben je benieuwd naar alle Philips Hue-deals? Tijdens Black Friday zijn regelmatig extra lampen, starterskits en accessoires afgeprijsd. Op de algemene actiepagina’s van de verschillende webshops vind je een compleet overzicht van alle lopende aanbiedingen, zodat je eenvoudig ziet waar je het voordeligst uit bent.