Met de Apple Music-app voor ChatGPT kun je de kracht van AI combineren met muziek. In deze tip bespreken we de mogelijkheden en geven we je wat voorbeelden die je meteen kunt proberen.

Sinds december 2025 is er een speciale Apple Music-app voor ChatGPT. Hiermee koppel je de twee diensten en kun je ze samen gebruiken. Hoewel dit extra mogelijkheden oplevert, zijn er ook beperkingen. Op deze pagina lees je hoe je het instelt en wat je ermee kunt doen.

Functies van de Apple Music-app voor ChatGPT

Wanneer je je Apple Music-account koppelt aan ChatGPT, kan de slimme AI je helpen met het maken van afspeellijsten. Je hebt voor de basisfuncties niet eens een abonnement op Apple Music nodig. Dit zijn de belangrijkste functies:

De Apple Music-catalogus doorzoeken

Afspeellijsten samenstellen

Liedjes, albums en afspeellijsten luisteren en toevoegen aan je Apple Music-bibliotheek (Apple Music-abonnement vereist)

Voorbeelden

Hoewel het doorzoeken van de Apple Music-catalogus op het eerste gezicht niet zo spannend lijkt, zit er meer achter. Het is niet een simpele zoekfunctie zoals je die ook in de Muziek-app vindt. Je kunt ChatGPT om heel gedetailleerde dingen vragen. Denk bijvoorbeeld aan een afspeellijst met zomerse liedjes met een ritme van zo’n 120 BPM. Of maak je een afspeellijst met muziek die heel goed bij elkaar past? Dan kan ChatGPT dat voor je regelen. De tool weet namelijk ook de toonladder van liedjes.

Een andere handige functie is een mogelijkheid om Spotify-afspeellijsten om te zetten naar Apple Music-afspeellijsten. ChatGPT kan geen linkjes van Spotify uitlezen, maar als je een schermafbeelding maakt, kun je ChatGPT vragen dit te analyseren en om te zetten in een Apple Music-afspeellijst.

Beperkingen

Er zijn wat beperkingen waar je rekening mee moet houden. Zo kan ChatGPT niet jouw Apple Music-bibliotheek bekijken. Je kunt daarom bijvoorbeeld niet vragen om muzieksuggesties op basis van jouw luistergedrag. Ook werkt het niet met Apple Music-radiostations. Een door ChatGPT gesuggereerd liedje of afspeellijst kan niet automatisch worden toegevoegd. Dat zul je dus zelf moeten doen, al biedt de app hier wel een snelle knop voor.

Apple Music koppelen met ChatGPT

Om Apple Music met ChatGPT te kunnen gebruiken, moet je het eerst even instellen. Dit doe je door je account te koppelen. Dit heb je nodig:

Een abonnement op Apple Music om afspeellijsten te bewaren en muziek af te spelen

Een (gratis) account bij ChatGPT

In ons voorbeeld gebruiken we de ChatGPT-app voor iPhone. De stappen werken vergelijkbaar op andere versies van ChatGPT. Zo koppel je de twee diensten:

Open de ChatGPT-app en zorg dat je bent ingelogd. Tik linksboven op het menu. Deze knop is te herkennen aan de twee horizontale streepjes. Selecteer Apps en zoek Apple Music. Klik op Verbinden. Volg de stappen op het scherm en geef ChatGPT toegang tot je Apple Music-account.

Na het koppelen staat Apple Music tussen de apps van ChatGPT. Wil je een verzoek doen dat betrekking heeft op Apple Music, dan kun je het beste de app even toevoegen aan een gesprek. In de iPhone-app van ChatGPT tik je in een gesprek op het plusje onderin. Vervolgens selecteer je Apple Music.

Je kunt de toegang ook weer intrekken. Dat doe je in de ChatGPT-app door op het menu te tikken. Kies vervolgens je naam, ga naar Apps en selecteer Apple Music. Daarna kun je de koppeling ongedaan maken.