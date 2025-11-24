Black Friday staat bekend om scherpe prijzen op fysieke producten, maar ook streamingdiensten doen volop mee. Meerdere platforms verlagen tijdelijk de prijs van hun abonnementen, waardoor je voordelig kunt gaan kijken. Zo profiteer je bij Apple TV, SkyShowtime en Videoland de eerste zes maanden van een aantrekkelijke maandprijs.
Inhoudsopgave
Apple TV: Nu 6 maanden voor €4,99 per maand
Apple TV is Apple’s eigen streamingdienst met een groeiend aanbod aan originele films, series en documentaires. Je kijkt hier hitshows als Ted Lasso, Severance en The Morning Show. De producties zijn van hoge kwaliteit en worden zonder advertenties aangeboden. Tijdelijk kost een abonnement €4,99 per maand voor de eerste zes maanden; daarna betaal je €9,99.
SkyShowtime: nu 6 maanden vanaf €5,99 per maand
SkyShowtime is een gebruiksvriendelijke streamingdienst met een brede mix van films, series, sport en kinderprogramma’s, samengesteld uit catalogi van grote studio’s zoals DreamWorks, Universal en Paramount. Je kunt ook offline kijken.
Tijdelijk betaal je voor het Standaard-abonnement de eerste zes maanden €5,99 per maand in plaats van €8,99; daarmee kijk je in Full HD op twee schermen tegelijk en kun je tot dertig titels per maand downloaden. Wie meer wil, kiest het Premium-abonnement: de eerste zes maanden €7,99 per maand in plaats van €11,99, met weergave op vijf schermen tegelijk, Ultra HD-kwaliteit en tot honderd downloads per maand.
Videoland: nu 6 maanden vanaf €3,99 per maand
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor eigen producties. Je kunt onbeperkt kijken, inclusief series die op RTL te zien zijn. In de app kun je bovendien live kijken naar RTL 4, 5, 7, 8, RTL Z en de themazenders, en vaak vooruitkijken naar afleveringen die later op RTL worden uitgezonden. Denk aan titels als Gooische Vrouwen, Bureau Utrecht en meer.
Tijdelijk kost het Videoland Basis-abonnement de eerste zes maanden €3,99 per maand. Daarmee kijk je op één adres op één scherm tegelijk en worden reclames getoond; live zenders zijn wel inbegrepen. Wie meer wil, kiest het Plus-abonnement: de eerste zes maanden €8,99 per maand, met kijken op één adres op twee schermen tegelijk, de mogelijkheid om series te downloaden en toegang tot live tv.
Niets missen van Black Friday?
We verzamelen tijdens Black Friday de scherpste deals voor je en gaan daar na Black Friday gewoon mee door. Wil je niets missen? Schrijf je in voor onze Tech Deals-nieuwsbrief en krijg meteen toegang tot ons speciale Black Friday e‑book.
Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Apple TV
De Apple TV is Apple's kleine kastje voor aan je televisie, waarmee je video's kan kijken, gebruik kan maken van streamingdiensten als Netflix en Videoland, games kan spelen en foto's en video vanaf je iPhone, iPad en Mac kan afspelen op je televisie met AirPlay. De Apple TV is een woninghub voor HomeKit en wordt geleverd met de Siri Remote. Haal meer uit je Apple TV met deze mogelijkheden. Met handige tips en meer om de functies van je Apple TV te ontdekken. Het nieuwste model is de Apple TV 4K uit 2022. Voor de beste prijzen lees je ons artikel over een Apple TV kopen.
- Alles over de Apple TV 4K 2022
- Review Apple TV 4K 2022
- Alles over de Apple TV-modellen
- Alles over de Siri Remote
- Apple TV kopen
- Beste Apple TV-apps
- Screensavers op Apple TV
- Apple TV als HomeKit-hub gebruiken
- Televisiekijken op de Apple TV
- Apple TV herstarten
- Apple TV updaten
- Waarom een Apple TV met 4K en HDR?
- Welke Apple TV heb ik?
- Review Apple TV 4K
- Apple TV's vergelijken
- Apple TV handleiding