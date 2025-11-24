Met alle streamingdiensten die beschikbaar zijn kunnen de kosten hoog oplopen. Tijdens Black Friday kan je nu op Apple TV, SkyShowTime én Videoland flink besparen!

Black Friday staat bekend om scherpe prijzen op fysieke producten, maar ook streamingdiensten doen volop mee. Meerdere platforms verlagen tijdelijk de prijs van hun abonnementen, waardoor je voordelig kunt gaan kijken. Zo profiteer je bij Apple TV, SkyShowtime en Videoland de eerste zes maanden van een aantrekkelijke maandprijs.

Apple TV: Nu 6 maanden voor €4,99 per maand

Apple TV is Apple’s eigen streamingdienst met een groeiend aanbod aan originele films, series en documentaires. Je kijkt hier hitshows als Ted Lasso, Severance en The Morning Show. De producties zijn van hoge kwaliteit en worden zonder advertenties aangeboden. Tijdelijk kost een abonnement €4,99 per maand voor de eerste zes maanden; daarna betaal je €9,99.

SkyShowtime: nu 6 maanden vanaf €5,99 per maand

SkyShowtime is een gebruiksvriendelijke streamingdienst met een brede mix van films, series, sport en kinderprogramma’s, samengesteld uit catalogi van grote studio’s zoals DreamWorks, Universal en Paramount. Je kunt ook offline kijken.

Tijdelijk betaal je voor het Standaard-abonnement de eerste zes maanden €5,99 per maand in plaats van €8,99; daarmee kijk je in Full HD op twee schermen tegelijk en kun je tot dertig titels per maand downloaden. Wie meer wil, kiest het Premium-abonnement: de eerste zes maanden €7,99 per maand in plaats van €11,99, met weergave op vijf schermen tegelijk, Ultra HD-kwaliteit en tot honderd downloads per maand.

Videoland: nu 6 maanden vanaf €3,99 per maand

Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor eigen producties. Je kunt onbeperkt kijken, inclusief series die op RTL te zien zijn. In de app kun je bovendien live kijken naar RTL 4, 5, 7, 8, RTL Z en de themazenders, en vaak vooruitkijken naar afleveringen die later op RTL worden uitgezonden. Denk aan titels als Gooische Vrouwen, Bureau Utrecht en meer.

Tijdelijk kost het Videoland Basis-abonnement de eerste zes maanden €3,99 per maand. Daarmee kijk je op één adres op één scherm tegelijk en worden reclames getoond; live zenders zijn wel inbegrepen. Wie meer wil, kiest het Plus-abonnement: de eerste zes maanden €8,99 per maand, met kijken op één adres op twee schermen tegelijk, de mogelijkheid om series te downloaden en toegang tot live tv.

Niets missen van Black Friday?

