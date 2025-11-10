Netflix nu tot meer dan twee tientjes per maand: dit zijn de nieuwe prijzen na de verhoging

Netflix voert een prijsverhoging door in Nederland en België. Daarmee wordt het duurste abonnement van Netflix maar liefst €20,99 per maand in Nederland. In België gaat er zelfs nog een schepje bovenop.

Al in mei 2024, bij de vorige prijsverhoging van Netflix, bleek dat de streamingdienst de duurste van dat moment zou worden. Vandaag laat Netflix weten dat de prijs vanaf vandaag omhoog gaat in zowel Nederland als België. De prijsverhoging geldt voor alle bundels: van Netflix Basic tot Netflix Premium. Zelfs de toeslag voor een extra lid buiten het huishouden gaat omhoog, waardoor je in het ergste geval maar liefst €4,- per maand meer betaalt.

Netflix prijsverhoging in Nederland

Voor Netflix Basic betaal je vanaf nu €9,99 per maand, in plaats van €8,99 per maand. Je krijgt dan maximaal 720p beeldkwaliteit en kunt op een apparaat downloaden. Het Standaard-lidmaatschap van Netflix kost €15,99 per maand, een verhoging van €2,- per maand. Het duurste lidmaatschap, Netflix Premium, heeft vanaf nu een prijs van €20,99 per maand. Dit was voorheen €18,99 per maand.

Maar er wordt nog een andere bundel in prijs verhoogd. Netflix heeft ook een optie voor een extra lid buiten het huishouden. Bij Premium mogen dat er maximaal twee zijn, terwijl dit bij Standaard slechts één extra lid is. Voorheen betaalde je daar €3,99 per maand voor, maar nu heeft Netflix dat verhoogd naar €4,99 per maand. Ben je dus Premium-abonnee en betaal je voor twee extra leden buiten je huishouden, dan betaal je in totaal €4,- per maand meer. Het totaalbedrag komt dan zelfs uit op €30,97 per maand.

In België liggen de prijzen nog hoger. Daar betaal je vanaf nu €10,99, €16,99 en €21,99 voor respectievelijk Basic, Standaard en Premium.

Netflix-prijzen Nederland Aantal schermen Resolutie Nieuwe prijs Oude prijs Basic 1 720p €9,99 €8,99 Standaard 2 1080p €15,99 €13,99 Premium 4 4K €20,99 €18,99 Extra lid buiten huishouden 1 Zelfde als hoofdaccount €4,99 €3,99

Wil je geld besparen met Netflix, dan zou je kunnen overwegen om je account te delen met iemand buiten je eigen huishouden en daarna de volledige kosten te delen. Het is dan alsnog goedkoper dan dat ieder zijn volledig eigen account heeft. Wordt het je allemaal toch te duur? Dan kun je natuurlijk ook Netflix opzeggen.