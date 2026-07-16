Ben je aan het twijfelen om een nieuwe iPhone te halen? Dan kan dit wel eens een heel gunstig moment zijn om de iPhone 17 (Pro) te halen.

Apple sluit de zomer traditiegetrouw af met de presentatie van de nieuwe iPhones, waardoor het vaak de vraag is of dit een goed moment is om een iPhone te halen. Twijfel jij of je moet wachten op het nieuwste model? Wij leggen je uit welke iPhone je nu het beste kan kiezen.

Prijsstijgingen bij Apple

Ben je van plan om binnenkort een nieuwe iPhone te kopen, dan is het slim om de prijsontwikkelingen in de gaten te houden. Apple heeft onlangs de prijzen van verschillende producten, waaronder Macs, iPads, de Apple TV en de HomePod, verhoogd. Volgens het bedrijf was dat noodzakelijk, doordat onderdelen zoals geheugen en opslag duurder zijn geworden.

Die prijsverhogingen lijken niet beperkt te blijven tot deze productcategorieën. Volgens de laatste geruchten krijgen ook de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max, die Apple naar verwachting in september presenteert, een hogere adviesprijs.

Bekijk ook Apple maakt per direct elke Mac, iPad, Apple TV en HomePod fors duurder: dit zijn alle nieuwe prijzen Apple heeft de prijzen van nagenoeg alle Macs en iPads flink opgehoogd. Ook de prijzen van de HomePod en Apple TV zijn flink omhoog gegaan. Apple liet eerder al weten dat er een prijsverhoging aan zat te komen.

Duurdere iPhones

Als de nieuwe iPhones inderdaad duurder worden, kan dat ook gevolgen hebben voor de prijzen van bestaande modellen. Normaal gesproken verlaagt Apple na de introductie van nieuwe iPhones de prijzen van oudere toestellen. Wanneer de adviesprijzen van de nieuwe modellen stijgen, is de kans aanwezig dat die prijsdalingen dit jaar beperkter uitvallen.

Naar verwachting stopt Apple na de introductie van de nieuwe modellen met de verkoop van de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. De iPhone Air, iPhone 17 en iPhone 17e blijven waarschijnlijk wel in het assortiment. Het is bovendien niet uitgesloten dat Apple ook voor deze toestellen de prijzen verhoogt, al is dat niet zeker.

iPhone 17-serie kopen

Als je je aankoop uitstelt in de hoop dat de huidige iPhones na de introductie van de nieuwe modellen goedkoper worden, kan dat dit jaar anders uitpakken dan je gewend bent. Door de verwachte prijsverhogingen voor de nieuwe iPhones is de kans aanwezig dat de huidige modellen minder in prijs dalen of zelfs hun huidige prijs behouden.

Waar we in voorgaande jaren vaak adviseerden om een iPhone-aankoop uit te stellen tot na de september-aankondiging, ligt dat nu minder voor de hand. De recente prijsverhogingen van andere Apple-producten laten zien dat Apple de prijzen ook buiten een productintroductie om kan aanpassen. Ben je van plan om een iPhone 17 of een ander huidig model te kopen, dan kan het daarom verstandig zijn om niet te lang te wachten. Dat geldt ook voor de iPhone 17, ondanks dat de opvolger daarvan waarschijnlijk pas volgend jaar verschijnt.

iPhone 17 Pro

Wil je een compacte iPhone met alle Pro-functies? Dan is de iPhone 17 Pro de beste keuze voor jou. Dankzij het 6,3-inch scherm ligt hij prettig in de hand, terwijl je wel beschikt over drie 48-megapixelcamera’s. De nieuwe telelens biedt 8x optische zoom zonder kwaliteitsverlies en de selfiecamera ondersteunt Center Stage in een 18-megapixelcamera. De A19 Pro-chip en 12 GB RAM zorgen voor vlotte prestaties, ook bij functies van Apple Intelligence. De adviesprijs van de iPhone 17 Pro bedraagt €1.329,-, maar via providers kun je vaak voordeliger uit zijn. Hieronder vind je de beste aanbiedingen voor een iPhone 17 Pro met abonnement:

iPhone 17 Pro Max

Wil je het grootste scherm en de langste batterijduur? Dan is de iPhone 17 Pro Max de beste keuze. Je krijgt hetzelfde complete Pro-camerasysteem met drie 48-megapixelcamera’s, 8x optische zoom, een Center Stage-selfiecamera en de krachtige A19 Pro-chip met 12 GB RAM als de iPhone 17 Pro, maar dan met een groter 6,9-inch scherm en een accu die het langer volhoudt. Daardoor is dit model ideaal voor wie veel foto’s en video’s maakt, graag op de iPhone werkt of zo lang mogelijk zonder opladen wil doen. De iPhone 17 Pro Max heeft een adviesprijs van €1.479,-, maar via providers kun je vaak voordeliger uit zijn. Check de providers hieronder om te kijken waar je de meeste korting op een iPhone 17 Pro Max met abonnement kan pakken:

iPhone 17

De iPhone 17 is de ideale keuze als je de nieuwste iPhone-functies wilt, zonder de hoofdprijs te betalen. Voor het eerst beschikt het standaardmodel over een 6,3-inch ProMotion-scherm, waardoor scrollen en animaties veel vloeiender ogen. Dankzij de A19-chip, twee 48-megapixelcamera’s en ondersteuning voor Apple Intelligence is de iPhone 17 meer dan krachtig genoeg voor dagelijks gebruik. De adviesprijs bedraagt €969,-, maar met een abonnement bij een provider ben je vaak voordeliger uit. Hieronder vind je de beste aanbiedingen voor een iPhone 17 met abonnement: