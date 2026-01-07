Met deze nieuwe Apple-producten ga je in 2026 nóg productiever van start [ADV]

Een nieuw jaar betekent een frisse start. Is jouw laptop aan vervanging toe? Kies dan voor een krachtige MacBook. Deze tilt jouw productiviteit in 2026 naar een nieuw niveau én je aankoop is ook nog eens voordelig. We vertellen je alles over de aanbieding van Amac.

Wees productiever dan ooit met een MacBook

2025 is voorbij gevlogen en we zitten alweer in 2026. Haal alles uit het nieuwe jaar en wees productiever dan ooit. Dat kan met een goede en krachtige MacBook, die jaren meegaat. In vergelijking met een Windows-laptop zal je doorgaans meerdere jaren meer uit een MacBook halen. Daarnaast ontvang je meer dan zeven jaar lang de nieuwste software-updates. Is het toch tijd voor een nieuwe MacBook? Dan verkoop je hem voor een flink bedrag, want laptops van Apple zijn waardevast.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en Amac. Lees onze disclaimer.

Schaf je nu een MacBook aan bij Amac, dan ontvang je €100,- extra inruilwaarde op het moment dat je een oud apparaat inlevert. Alle MacBooks doen mee aan deze actie. Daardoor betaal je bijvoorbeeld €899,- als je kiest voor de MacBook Air met M4-chip van 13 inch en wordt die nieuwe laptop dus wel heel voordelig!

Check online hoeveel je Mac of Apple Watch waard is. Ga daarna naar een winkel voor de definitieve taxatie en profiteer tijdelijk van €100,- extra korting bovenop de inruilwaarde. Zo stap je voordelig over op een nieuwe MacBook of Apple Watch en geef je je oude toestel een tweede kans.

MacBook Air M4: vanaf €899,- (mét €100,- extra inruilwaarde)

De nieuwste MacBook Air heeft een M4-chip, waardoor hij ontzettend veel mans is. Hij is veel sneller en het apparaat heeft nog minder moeite met het draaien van zware taken. Daardoor is dit de ideale keuze voor de meeste mensen die alleen aan wat tekstverwerking doen. Ook als je veel onderweg bent, is de MacBook Air een goede optie: hij is lekker licht en compact. De accu gaat bovendien tot wel 18 uur lang mee. Je hebt de keuze uit een scherm van 13 inch of 15 inch.

MacBook Pro M5: vanaf €1729,- (mét €100,- extra inruilwaarde)

Heb jij wat ingewikkeldere taken om uit te voeren, zoals foto- of videobewerking? Dan is de MacBook Pro de beste keuze. Deze heeft een nog betere processor: de M5. Vooral bij het multitasken zul je merken dat je geen haperingen of andere problemen ervaart. De MacBook Pro met M5-chip heeft standaard een scherm van 14 inch en ook qua accuduur hoef je je geen enkele zorgen te maken. Hij gaat tot wel 24 uur lang mee.

Naadloze samenwerking met je iPhone

Naast dat de MacBooks van Apple op zichzelf enorm goed zijn, werken ze ook nog eens perfect samen met je iPhone en al je andere Apple-apparaten. Begin op je MacBook aan een taak en maak het af op je iPad in de trein. Komt er een idee in je op voor een belangrijke opdracht? Dan maak je snel een notitie op je iPhone en open je hem op een later moment op je MacBook als het tijd is om het uit te werken. Daarnaast kopieer je op je iPhone of iPad een afbeelding en plak je hem op je MacBook, zonder ingewikkelde tussenstappen.

Handig is ook de integratie van Apple Intelligence. Stel je vraag aan Siri en krijg op een natuurlijke manier een antwoord dat behulpzamer is dan ooit. Gebruik de Schrijfhulp om je teksten te optimaliseren. Vind de juiste toon of maak in een handomdraai een samenvatting van een lang artikel. Dit is natuurlijk nog lang niet alles, dus ontdek het zelf!

Gratis cursus om je nieuwe MacBook te leren kennen

Koop je jouw nieuwe MacBook bij Amac, dan ben je verzekerd van de beste service. Wat dacht je van een cursus om je nieuwe apparaat van binnen en buiten te leren kennen? Je ontvangt alle tips en tricks om productiever te worden en natuurlijk perfect als je de overstap maakt vanaf een Windows-laptop.

Heb je daarna nog een vraag, dan kan je altijd terecht in één van de winkels met getrainde medewerkers of natuurlijk online. Wil je eerst eens kijken of een MacBook wat voor je is? Neem een kijkje in de winkel en na je aankoop heb je 14 dagen bedenktijd.

Gezonde start van 2026 met je nieuwe Apple Watch

Heb je in 2026 meer sporten als goed doel? Dan hoort een nieuwe Apple Watch daar natuurlijk zeker bij. Heb je een ouder model en wil je upgraden naar de Series 11, SE3 of Ultra 3? Ruil hem in bij Amac! Je krijgt namelijk tijdelijk €100,- extra inruilwaarde bovenop de normale inruilprijs, dit is daarom het perfecte moment om voordelig een nieuw model te scoren.

Niet zeker welke Apple Watch het beste past? Loop dan zeker even binnen bij Amac voor deskundig advies. Je krijgt een gratis training om alles uit je Apple Watch te halen en je oude model wordt kosteloos overgezet naar de nieuwe.

Bij Amac vind je naast Apple-producten ook tal van slimme gadgets van andere merken om gezond het nieuwe jaar te beginnen. Zo helpt de slimme apparatuur van Withings je om inzicht te krijgen in je slaap, gewicht en algehele gezondheid. De weegschaal gaat zelfs nog een stap verder: hij meet niet alleen je gewicht, maar houdt ook je voeding bij en analyseert de conditie van je hart en zenuwstelsel.

Wil je meer water drinken in 2026? Bekijk dan eens de PureVis 2 drinkflessen van LARQ. Deze stijlvolle flessen houden je drank tot wel 24 uur koud én zuiveren het water met UV-C-licht. In de bijbehorende LARQ-app zie je precies hoeveel je op een dag drinkt en kun je herinneringen instellen om goed gehydrateerd te blijven.