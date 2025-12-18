Heb jij nog nooit een abonnement gehad op Apple Music en zou je dit wel eens willen uitproberen? Dan is nu het juiste moment. Tijdelijk biedt Apple een aantrekkelijke actie aan: als nieuwe gebruiker betaal je de eerste drie maanden slechts €0,99 en krijg je direct toegang tot ruim 100 miljoen nummers.

Apple Music voor minder dan €1,-

Ben je nieuw bij Apple Music? Dan is dit je kans om dit eens uitgebreid te testen. In plaats van de standaard proefmaand, luister je nu 3 maanden lang onbeperkt voor slechts €0,99. Ontdek de nieuwste releases en beluister je favoriete albums eens opnieuw in Dolby Atmos en Ruimtelijke Audio, met een meeslepende sound die je AirPods, HomePod of andere speakers optimaal benut. Ideaal om alle Apple Music-features rustig uit te proberen: gepersonaliseerde aanbevelingen, lossless kwaliteit, radiozenders als Apple Music 1 en exclusieve content.

Let op: deze tijdelijke actie loopt tot en met 7 januari 2026. Grijp ‘m nu, want het is voorbij voordat je het weet. Na de drie maanden wordt het abonnement automatisch verlengd tegen de reguliere prijs van €10,99 per maand, maar je kunt voor die tijd natuurlijk ook gewoon opzeggen.

Overstappen naar Apple Music

Heb je gebruikgemaakt van deze actie voor de eerste 3 maanden voor €0,99? Je kunt heel gemakkelijk al je muziek overzetten naar Apple Music vanuit de andere streamingdiensten. Wij leggen je in onze tip uit hoe je dat doet.