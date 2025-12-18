Apple Music 2025

Apple Music – de muziekstreamingdienst van Apple – kent geen gratis variant, maar nu zijn tijdelijk de eerste drie maanden voor een spotprijs te verkrijgen.
Sasha Koevoets

Heb jij nog nooit een abonnement gehad op Apple Music en zou je dit wel eens willen uitproberen? Dan is nu het juiste moment. Tijdelijk biedt Apple een aantrekkelijke actie aan: als nieuwe gebruiker betaal je de eerste drie maanden slechts €0,99 en krijg je direct toegang tot ruim 100 miljoen nummers.

Apple Music voor minder dan €1,-

Ben je nieuw bij Apple Music? Dan is dit je kans om dit eens uitgebreid te testen. In plaats van de standaard proefmaand, luister je nu 3 maanden lang onbeperkt voor slechts €0,99. Ontdek de nieuwste releases en beluister je favoriete albums eens opnieuw in Dolby Atmos en Ruimtelijke Audio, met een meeslepende sound die je AirPods, HomePod of andere speakers optimaal benut. Ideaal om alle Apple Music-features rustig uit te proberen: gepersonaliseerde aanbevelingen, lossless kwaliteit, radiozenders als Apple Music 1 en exclusieve content.

Let op: deze tijdelijke actie loopt tot en met 7 januari 2026. Grijp ‘m nu, want het is voorbij voordat je het weet. Na de drie maanden wordt het abonnement automatisch verlengd tegen de reguliere prijs van €10,99 per maand, maar je kunt voor die tijd natuurlijk ook gewoon opzeggen.

Overstappen naar Apple Music

Heb je gebruikgemaakt van deze actie voor de eerste 3 maanden voor €0,99? Je kunt heel gemakkelijk al je muziek overzetten naar Apple Music vanuit de andere streamingdiensten. Wij leggen je in onze tip uit hoe je dat doet.

Bekijk ook

Zo kun je overstappen van Spotify naar Apple Music (ook met andere apps)

Wil je van Spotify naar Apple Music overstappen of andersom? Het kan een flinke klus zijn om alles met de hand over te zetten, zeker als je muziekbibliotheek groot is. Gelukkig zijn er meerdere diensten beschikbaar die je helpen om over te stappen tussen muziekdiensten, zoals van Spotify naar Apple Music of andersom.

Informatie

Laatst bijgewerkt
18 december 2025 om 17:10
Onderwerp

Apple Music

Apple Music is de betaalde muziekdienst van Apple. Vind het antwoord op veelgestelde vragen in onze Apple Music FAQ of neem meteen een abonnement! Apple Music biedt een catalogus van tientallen miljoenen nummers die je onbeperkt kan afspelen voor een vast bedrag per maand. Veel muziek is ook in lossless kwaliteit beschikbaar, evenals in ruimtelijke audio dankzij Dolby Atmos. Een speciale variant is Apple Music Classical, dat speciaal gericht is op klassieke muziek. Een abonnement op Apple Music is rechtstreeks af te sluiten bij Apple en is ook onderdeel van Apple One.

Samenwerken aan Apple Music afspeellijst
Alles over Apple Music Apple Music gratis proberen Apple Music gezinsabonnement afstuiten Apple Music FAQ De beste Apple Music-tips Offline muziek downloaden met Apple Music Apple Music Replay Klassieke muziek luisteren met Apple Music Radiostations luisteren met Apple Music Karaoke-functies in Apple Music Samenwerken aan Apple Music-afspeellijsten FAQ lossless audio op Apple Music Apple Music in Dolby Atmos luisteren Overstappen van Spotify naar Apple Music

