Black Friday-deals bij Amac: korting op AirPods 4, iPad Air, MacBook Pro en meer (ADV)

Black Friday is van start gegaan bij Amac! Ontdek nu de mooiste aanbiedingen voor echte Apple-liefhebbers. Van AirPods tot MacBooks, dit zijn de deals die je niet wilt missen!

Goed nieuws voor alle Apple-liefhebbers. Black Friday is weer van start gegaan bij Amac. Je ontvangt niet alleen korting op Apple-producten maar je profiteert ook van 20% korting op diverse andere topmerken met kortingscode ‘blackfriday20’. Denk daarbij aan merken als Decoded, Nomad, Burga en nog veel meer. Wees er wel snel bij! De Black Friday-deals van Amac zijn namelijk maar tot en met 30 november in te slaan. Hier geldt ook: zolang de voorraad strekt. Nieuwsgierig geworden? Bekijk alle deals hieronder.

1. iPad Air 2025: al vanaf 569 euro

Ontdek de kracht en veelzijdigheid van de iPad Air 2025 tijdens Black Friday bij Amac! Deze tablet combineert een strak design met de razendsnelle M3-chip, zodat je moeiteloos kunt werken, studeren en creëren. Of je nu notities maakt met de Apple Pencil, schetst op het Liquid Retina-display of productief bent met het Magic Keyboard, de iPad Air 2025 is de ideale tablet voor elk moment.

Profiteer nu van scherpe prijzen: de compacte 11-inch variant is tijdelijk verkrijgbaar voor 569 euro (normaal 669 euro). Zoek je meer schermruimte? Kies dan de 13-inch uitvoering vanaf 799 euro in plaats van 869 euro.

2. AirPods 4: van 149 euro voor 109 euro

Ben je klaar om je luisterplezier naar een hoger niveau te tillen? Tijdens Black Friday scoor je de gloednieuwe AirPods 4 flink goedkoper, tijdelijk voor slechts 139 euro (normaal 149 euro). Deze stijlvolle oordopjes zitten comfortabel, bieden helder geluid en passen perfect in je dagelijkse routine.

Dankzij de slimme H2-chip koppelen ze razendsnel met je Apple-apparaten en zorgen ze voor een lange batterijduur, zodat je niet snel zonder muziek komt te zitten. Bovendien zijn ze bestand tegen zweet en water, waardoor je ze gerust mee kunt nemen tijdens het sporten of in de regen.

AirPods 4 (ANC) van 199 euro voor 159 euro

Op zoek naar meer stilte? Kies dan zeker voor de AirPods 4 met Active Noise Cancelling. Dankzij de noise cancelling verdwijnen storende achtergrondgeluiden, zodat je helemaal opgaat in je favoriete muziek, podcasts of telefoongesprekken. Perfect om mee te nemen tijdens het reizen, in een volle trein of drukke werkomgeving. Tijdens Black Friday zijn ze tijdelijk te koop voor slechts 159 euro in plaats van 199 euro.

3. MacBook Air M4: al vanaf 849 euro

De MacBook Air M4 valt op door zijn snelle, nieuwe chip en een strak ontwerp. Dankzij de M4-chip werkt multitasken, videobewerking en dagelijkse taken soepel en zonder vertraging. Het Liquid Retina-display biedt een heldere weergave met scherpe details en natuurlijke kleuren, terwijl de batterij voldoende capaciteit heeft om gemakkelijk een hele werkdag mee te gaan, wat de laptop ook geschikt maakt voor gebruik onderweg.

Tijdens Black Friday scoor je de 13-inch versie al vanaf 849 euro (normaal 1099 euro), en als je liever wat meer schermruimte hebt, is er ook de 15-inch Sky Blue variant. De MacBook Air M4 (15 inch, 256GB) in Sky Blue is nu tijdelijk beschikbaar voor 1199 euro, in plaats van de gebruikelijke 1399 euro.

4. MacBook Pro 14 inch M4: al vanaf 1499 euro

Als je op zoek bent naar een laptop die extra kracht en professionaliteit biedt, dan is de MacBook Pro M4 een uitstekende keuze. Tijdens Black Friday is deze krachtige laptop al verkrijgbaar vanaf 1499 euro, in plaats van 1689 euro.

Deze laptop is ontworpen voor zware taken zoals videobewerking, grafisch ontwerp en intensief multitasken. Met de geavanceerde M4-chip en het indrukwekkende Liquid Retina XDR-display combineert hij hoge prestaties met een compact en stijlvol ontwerp.

Nog veel meer kortingen tijdens Black Friday

Naast de bovenstaande kortingen op Apple-producten ontvang je bij Amac tijdens Black Friday ook maar liefst 20% korting op een breed aanbod aan accessoires. Merken als Logitech, Decoded, Zens en Burga doen mee met deze actie, daarvoor gebruik je kortingscode blackfriday20. Zo maak je jouw Apple-setup helemaal compleet.

Wil je je huis slimmer maken? Dan is Black Friday hét moment om bij Amac toe te slaan op Smart Home-producten. Met merken zoals Nuki, Tado en Netatmo voeg je met gemak extra gemak en energie-efficiëntie toe aan je woning. Of je nu je verwarming slimmer wilt maken, je deur automatisch wilt beveiligen of het binnenklimaat wilt optimaliseren, Amac heeft alles om jouw smart home te upgraden.

Alle Black Friday-deals bij Amac

Tijdens Black Friday profiteer je bij Amac van flinke kortingen op een uitgebreid assortiment Apple-producten en bijbehorende accessoires. Of je nu een nieuwe iPhone, MacBook of handige accessoires zoekt, dit is het perfecte moment om je slag te slaan.

Bestel eenvoudig online met gratis bezorging of kies ervoor om je aankoop zelf af te halen in een van de 47 Amac Stores﻿. Wil je liever persoonlijk advies? Dan staan de deskundige medewerkers in de winkels voor je klaar om je te helpen bij het vinden van het meest geschikte product.