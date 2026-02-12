Deze Apple CarPlay dongle is tijdelijk net zo goedkoop als tijdens Black Friday

Helemaal klaar met losse kabels voor CarPlay in de auto? Deze AAWireless-dongle lost dat probleem op dankzij een stabiele draadloze connectie. Plus: je ontvangt nu tijdelijk een forse korting op dit praktische gadget.
Jane van Brakel -

De AAWireless TWO+ dongle lost een van de grootste ergernissen op voor CarPlay-gebruikers met oudere auto’s: het constant moeten aansluiten van een kabel. Deze dongle maakt van (bijna) elk bedraad CarPlay-systeem een draadloze verbinding en ondersteunt tegelijkertijd Android Auto voor gemengde huishoudens.

De AAWireless TWO+ heeft een reguliere prijs van €59,99, maar is tijdelijk verkrijgbaar voor slechts €47,99. Deze korting van 20% maakt de dongle heel interessant voor gebruikers die twijfelen over het investeren in deze handige kleine dongle.

Scoor deze dongle flink goedkoper

Draadloze CarPlay met AAWireless TWO+ in 2 minuten

Hoewel Apple al jaren draadloos CarPlay aanprijst, werken veel auto’s nog steeds alleen met een kabel. Zeker bij oudere modellen of goedkopere uitvoeringen ontbreekt die draadloze functie vaak. De AAWireless TWO+ lost dat probleem op door als schakel te dienen tussen het autosysteem en je smartphone.

De dongle werkt met alle iPhones vanaf de iPhone X en je hoeft niets aan je auto te veranderen. Na een korte installatie van ongeveer twee minuten maakt het apparaat een Bluetooth- en wifi-verbinding. Daarna start CarPlay automatisch op zodra je instapt. Zo ben je van alle losse kabels af en heb je sneller toegang tot alles van Apple tijdens het rijden.

Dit is wat je wilt weten over deze handige dongle

Het apparaat wordt meteen geleverd en je hebt geen abonnement of extra kosten. Na aankoop kun je blijvend draadloos CarPlay gebruiken. Je bent daarbij niet afhankelijk van updates van de autofabrikant.

Wat dit apparaat bijzonder maakt, is dat het twee platforms ondersteunt. Naast CarPlay voor iOS werkt het ook met Android Auto vanaf Android 11. Dat is handig voor gezinnen met verschillende smartphones, omdat je geen extra apparatuur nodig hebt om te wisselen. De TWO+ is een verbeterde versie van het eerdere Android Auto-model en biedt nu voor het eerst ook volledige ondersteuning voor Apple.

Gemakkelijk te installeren

Voor de installatie heb je alleen een vrije usb-poort in de auto nodig. Je steekt de dongle in, koppelt je telefoon en daarna werkt het systeem automatisch. Er zijn geen ingewikkelde instellingen of technische aanpassingen nodig, wat het toegankelijk maakt voor vrijwel iedereen.

Op de dongle zit een multifunctionele knop waarmee je eenvoudig tussen gekoppelde apparaten kunt wisselen of een nieuwe telefoon kunt verbinden. Het systeem kan een onbeperkt aantal apparaten onthouden. Dat is vooral handig als meerdere mensen dezelfde auto gebruiken of als bestuurders regelmatig wisselen. Zo hoeft niet elke keer alles opnieuw ingesteld te worden.

Scoor de dongle nu flink goedkoper

