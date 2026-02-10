Formule 1 kijken in 2026 bij Ziggo: dit zijn de mogelijkheden

Ziggo is een van Nederlands grootste providers voor vaste televisie en was lange tijd ook dé plek voor alles rondom Formule 1. Viaplay heeft dit enkele jaren geleden overgenomen, maar in 2026 is het wel mogelijk om bij Ziggo de races te bekijken. Wij leggen je uit hoe dat zit.

Formule 1 kijken bij Ziggo

Ziggo heeft ook in 2026 niet de exclusieve uitzendrechten voor de Formule 1-wedstrijden, want deze liggen bij streamingdienst Viaplay. Wel heeft Ziggo een exclusieve deal met Viaplay, waardoor je op het kanaal Ziggo Sport beelden van de vrije trainingen, kwalificaties en voor- en nabeschouwing bekijkt. De volledige races en livebeelden zijn exclusief te zien op Viaplay, waar ook een abonnement voor nodig is.

Viaplay bij Ziggo

Klanten van Ziggo met Kabel TV en TV Standaard hebben op kanaal 13 een standalone kanaal voor Viaplay. Hier worden de races niet volledig uitgezonden, maar wel samenvattingen van alle races. Viaplay TV is gratis en dus prima voor jou als je genoeg hebt aan de samenvattingen. Daarnaast is er sinds maart 2025 een nieuwe zender: Viaplay TV+ op kanaal 432. Dit kost je 16,99 euro per maand en hier worden de races wel volledig uitgezonden.

Bij Ziggo kan je bovendien een Viaplay-abonnement afsluiten voor de vaste prijs van €19,99 per maand, die je ook weer maandelijks kan opzeggen. Hier krijg je geen vast kanaal om Formule 1 op te kijken, maar moet je via de app naar je televisie streamen of de app van Viaplay direct op je smart tv gebruiken. Je krijgt naast de Formule 1-races ook toegang tot leuke films en series, voor als er even geen F1-weekend op het programma staat.

Bijkomend voordeel van een abonnement op Viaplay is de toegang tot F1 TV Pro. In deze app kan je zelf kiezen welk perspectief je wil zien. Ben je fan van Verstappen, dan kijk je alle rondes naar wat hij aan het doen is. Liever Lando Norris? Dan schakel je over naar hem. Je hebt het zelf in handen.

Bij Ziggo is het niet mogelijk om het Viaplay-jaarabonnement af te sluiten, waardoor het goedkoper is om rechtstreeks bij Viaplay abonnee te worden. Dit abonnement heb je vanaf 14,92 euro per maand, wat een besparing is van maar liefst 25%.

Formule 1 kijken bij Ziggo Sport

De live-uitzendingen van Formule 1 zijn in 2026 helaas niet bij Ziggo Sport te zien, maar Ziggo heeft wel een exclusieve deal met Viaplay. Daardoor zijn op het kanaal wel vrije trainingen, kwalificaties en voor- en nabeschouwingen te zien. Het gaat vooral om talkshows, die fragmenten mogen tonen.

Denk hierbij aan Ziggo Sport Race Café, dat iedere vrijdagavond om 22.30 uur uitgezonden wordt. De presentatoren (Chris Zegers en Shelly Sterk) hebben het hier niet alleen over Formule 1, maar ook over MotoGP, IndyCar en meer.

Ziggo Sport Totaal bij andere providers

Zelfs al ben je geen klant van Ziggo, dan is het nog mogelijk om naar de content van Ziggo Sport Totaal te kijken. Dit voeg je als extra pakket toe aan je huidige tv-abonnement en geeft je zes extra sportzenders. Bij KPN betaal je er standaard €17,99 voor, maar Odido heeft momenteel een aanbieding waardoor je de eerst maand een tientje kwijt bent. Kan je eens kijken of je het wat vindt! Daarna betaal je €17,50 per maand.

Meer over de Formule 1 kijken lees je in onze gids. We vertellen je alles over de manieren om de populaire racesport op de voet te volgen.