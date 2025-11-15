Apple Intelligence kan heel snel en eenvoudig een tekst of mail samenvatten. Wat je daarvoor nodig hebt en hoe je dat moet doen leggen wij je in deze tip uit.

Dankzij Apple Intelligence gaat er een wereld aan mogelijkheden voor je open, doordat je van alles voor je kan laten doen, zo ook lange pagina’s en uitgebreide mails doorlezen. Het is daarom ook mogelijk om een samenvatting van een webpagina of een e-mail te krijgen, samengevat door Apple Intelligence. Wij leggen je uit hoe je deze samenvattingen in kan schakelen.

Vereisten voor Samenvattingen in Safari en Mail

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet je aan een aantal vereisten voldoen. Die zijn als volgt:

iOS 26.1 of nieuwer voor Nederlands; iOS 18.1 of nieuwer voor Engels iPhone 15 Pro (Max) of nieuwer

iPadOS 26.1 of nieuwer voor Nederlands; iPadOS 18.1 of nieuwer voor Engels iPad met M1-chip of nieuwer, iPad mini met A17 Pro-chip

macOS 26.1 of nieuwer voor Nederlands; macOS 18.1 of nieuwer voor Engels Mac met M1-chip of nieuwer

Apple Intelligence geactiveerd

Heb je op jouw toestel nog geen Apple Intelligence ingesteld? Wij leggen het in onze tip stap voor stap uit.

Bekijk ook AI voor iedereen: zo activeer je Apple Intelligence op je iPhone, iPad en Mac in het Nederlands (of Engels) Apple Intelligence is Apple’s antwoord op de ontwikkeling van AI in software. Een lange tijd was deze niet beschikbaar in Nederland. Nu is het mogelijk om Apple Intelligence te gaan gebruiken (met wat haken en ogen).

Samenvatten in Safari en Mail

Je hebt niet altijd zin of tijd om door eindeloze meldingen te scrollen. Met Apple Intelligence worden meldingen van dezelfde app automatisch samengevat in één overzicht. Zo zie je in één oogopslag wat er speelt, zonder alles apart te hoeven openen.

In Safari (Reader-modus) wordt een webpagina automatisch samengevat tot een paar zinnen, zodat je direct ziet wat belangrijk is. In de Mail-app zie je bovenaan een heldere samenvatting van je mail of mailgesprek, waardoor je dus geen ellenlange berichten meer hoeft door te ploeteren.

Een webpagina samenvatten op iPhone, iPad of Mac

Het proces van webpagina samenvatten gaat op iPhone, iPad en Mac op een vergelijkbare wijze. Dit doe je als volgt: Ga naar Safari-app Tik op het icoon links in de adresbalk. Tik vervolgens op Toon Reader. Tik op Maak samenvatting. Nu maakt Safari een samenvatting van je webpagina. Om terug te gaan, tik je weer op het icoon links in de adresbalk. Tik vervolgens op Verberg Reader.

Je e‑mail samenvatten op iPhone en iPad

Op je iPhone en iPad helpt Apple Intelligence je met overzicht houden van je ongelezen berichten en kun je snel een mail laten samenvatten. Er verschijnt dan een samenvatting boven in het scherm. Dat doe je zo:

Open de Mail-app. In je mailbox wordt nu van belangrijke ongelezen mails een korte samenvatting gegeven van wat er in de mail staat. Open je deze mail, dan kun je deze uitgebreider laten samenvatten door op Vat samen te drukken. Bovenaan de mail staat dan de samenvatting van je mail.

Je e‑mail samenvatten op Mac

Op de Mail-app op je Mac kun je soms flinke mailwisselingen hebben. Om te blijven onthouden waar het over gaat, kun je met behulp van Apple Intelligence een samenvatting laten maken. Voer daarvoor de volgende stappen uit:

Ga op de Mac naar de Mail-app. Selecteer een e‑mail. Klik op Vat samen bovenaan de e‑mail. Nu komt er een samenvatting van je e-mail(s).