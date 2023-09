RayCube 128K is een mini Macintosh

Veel mensen zullen hem nog herkennen, de eerste Macintosh computer, geïntroduceerd door Steve Jobs in 1984. Het was de start van een nieuw tijdperk in de wereld van de personal computer. We maakten kennis met de eerste muis voor de op en dankzij de grafische interface was de Mac eenvoudig in gebruik. Met de RayCube 128K, die lijkt op de eerste Mac, haal je een stukje nostalgie in huis.



Het apparaat zelf ziet er niet alleen ‘Insanely Great’ uit, maar is ook nog eens superhandig! Via een enkele usb-c kabel sluit je hem aan op je MacBook . Vervolgens voegt het verschillende poorten toe, die goed van pas komen. Zo sluit je tot drie 4K-monitoren aan via HDMI, met een verversingssnelheid tot 60Hz. Er zitten ook vijf usb-a en één usb-c-poort op. Op de plek waar normaal gesproken de floppy disk in geschoven kon worden, zitten nu een sd- en microsd-geheugenkaartslot. Ook beschikt de Dock over een 3,5mm audiojack en een Ethernet-poort voor bedraad internet.

Naast poorten is ook het display te gebruiken! Het kan dienen als klok en als digitale fotolijst. Extra leuk voor op je bureau dus. Je stuurt dit gemakkelijk aan via de bijbehorende iPhone-app en via de knoppen op de bovenkant. En om het geheel nog mooier te maken is deze mini Macintosh tegelijk een draadloze speaker met Bluetooth. Zo speel je gemakkelijk al jouw lievelingsnummers af.

De originele Macintosh werd geleverd met een toetsenbord – en dat kan ook bij deze 2023-variant. Kies je ervoor om deze erbij te nemen, dan krijg je een klein toetsenbord met nog eens twee keer usb-a, twee keer usb-c, een hdmi-poort en een sd-kaartlezer.

De RayCube 128K is in het leven geroepen via een project op Kickstarter. De basisversie van de RayCube zonder Bluetooth-speaker kost $169 (normaal $249). De pro-variant met alle functies kost $199 (normaal $299). En de volledige kit inclusief toetsenbord kost $229 (normaal $378). Het benodigde bedrag is al met crowdfunding bij elkaar gehaal, maar je kunt nog steeds een pre-order plaatsen.

Wil jij ook zo’n toffe mini Macintosh in huis halen? Hij wordt vanaf december geleverd bij de eerste fans.