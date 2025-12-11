Kerst Apple Intelligence

Creatief met Apple Intelligence: zo maak je de leukste kerstafbeeldingen

Gidsen Devices
De kerst komt eraan en je wil je familie, vrienden en andere mensen die belangrijk voor je zijn natuurlijk prettige feestdagen wensen. Met Apple Intelligence kun je het jezelf een stuk makkelijker maken. Zo maak je de leukste kerstafbeeldingen met Apple Intelligence.

Nu Apple Intelligence in het Nederlands beschikbaar is, kun je aan de slag met feestelijke creaties: maak kerst‑emoji’s met Genmoji of genereer vrolijke kerstafbeeldingen voor je eigen kerstkaarten in Image Playground. Wij geven je nog wat praktische, inspirerende tips voor de feestdagen.

Inhoudsopgave

Kerstafbeeldingen met Image Playground

Nu je met Image Playground ondenkbaar veel nieuwe mogelijkheden hebt om een leuke afbeelding te maken, kan je deze ook gebruiken om leuke kerstafbeeldingen te krijgen. Zo kan je jezelf met een kerstmuts voor vuurwerk zetten. Of met cadeautjes voor een kerstboom. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Zo maak jij leuke kerstafbeeldingen met jezelf in de hoofdrol in Image Playground:

  1. Open Image Playground.

  2. Selecteer bij het poppetje onderaan een foto van jezelf die je wil gebruiken. Je kunt natuurlijk ook een foto van iemand anders gebruiken, afkomstig uit je fotobibliotheek.

  3. In de balk kan je suggesties geven van wat je wil zien, zoals Kerstboom, Kerstmuts of cadeautjes.

  4. Tik op het pijltje om deze woorden in te sturen.

  5. Image Playground gaat nu een afbeelding voor jou genereren.

  6. Als je tevreden bent met het resultaat tik je op Bewaar.

  7. Om deze afbeelding te delen tik je op het Deel-icoontje linksonder en selecteer je de persoon met wie je deze wil delen.

Met tekstcommando’s kun je vrij specifiek zijn. Geef bijvoorbeeld aan dat je in een besneeuwde omgeving wil zijn of dat je een specifieke kleur trui aan wil. De resultaten zijn niet altijd optimaal, maar er zit ongetwijfeld wel iets leuks tussen.

Kerst Image Playground

Kerstemoji maken met Genmoji

Ook met Genmoji kan je jezelf in kerstsferen wanen. Hoewel dit slechts een mengelmoes van emoji is, kan je hiermee je familie en vrienden alsnog verrassen. Zo maak jij je eigen kerstemoji met Genmoji:

  1. Open in een app met tekstinvoer (Berichten, WhatsApp) je emoji-toetsenbord.
  2. Rechtsboven in het toetsenbord staat de knop Genmoji. Tik hierop.
  3. Hierin kan je jezelf in emojivorm vermengen met allerlei emoji zoals een kerstboom of kerstmuts. Ook kan je woorden gebruiken om te omschrijven. Niet alle termen werken even goed
  4. Ben je tevreden tik dan op het vinkje rechtsboven. Nu wordt je creatie verstuurd in de chat.

Wil je liever geen emoji met jezelf? Dan kun je natuurlijk ook een andere omschrijving gebruiken. Bijvoorbeeld “Rendier met rode neus” of “sneeuwpop met kerstmuts”.

Wist je dat je ook je Memoji aan kan passen, zodat jij door het leven kan als een kerstman. Hoe je dat doet lees je in onze tip.

Bekijk ook
Kerstman Memoji instellen.

Breng jezelf in kerstsferen: zo geef je je Memoji een kerstmuts

Heb je altijd al een virtuele kerstversie van jezelf willen maken? Met Memoji kan dat, want je kan je eigen Memoji een kerstmuts geven. In deze tip laten we zien hoe je je Memoji van een feestelijke muts en eventueel een witte baard voorziet.

Tip: ook voor Oud & Nieuw kan je leuke Genmoji maken, zoals een oliebol met poedersuiker of jij met vuurwerk om je heen!

Zo kan je al je vrienden lastig vallen met een emoji van een oliebol met poedersuiker

Verbeter je Nieuwjaarswensen met Schrijfhulp

Als je mensen een fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar wil wensen, dan wil je soms ook niet in een cliché terecht komen (al kom je daar wel snel op uit). Hiervoor kan de Schrijfhulp een uitkomst zijn. Je kan daarmee een tekst laten schrijven, of je al bestaande tekst laten herschrijven. Op deze manier kan je je bericht laten herschrijven.

  1. Open de Notities-app (het mag elke app met een tekstveld zijn).
  2. Schrijf een aantal zinnen die je naar iemand wil sturen.
  3. Selecteer de gewenste tekst die herschreven moet worden.
  4. Automatisch krijg je hier al Corrigeer, Herschrijf en het icoontje van Apple Intelligence te zien. Ook krijg je het pop-up menu, waarin je kan kiezen voor Apple Intelligence. Open Apple Intelligence Schrijfhulp.
  5. Selecteer hier of je deze ‘normaal’ wil herschrijven of in een meer vriendelijke toon.
  6. Ben je tevreden met het resultaat, dan kan je op het vinkje tikken.

Met Schrijfhulp is veel meer mogelijk dan alleen kerstwensen te schrijven. Lees ook onze onderstaande gids over de Schrijfhulp. Hierin leggen we ook uit hoe je ChatGPT kan gebruiken om nog betere teksten te schrijven.

Bekijk ook
Apple Intelligence Writing Tools

Schrijfhulp (Writing Tool): zo gebruik je het hulpmiddel van Apple Intelligence om je teksten nog beter te maken

Apple Intelligence is op veel terreinen een handig hulpmiddel voor gebruikers. Het brengt veel nieuwe functies met zich mee, zo ook het schrijfhulpmiddel, ook wel bekend als de Writing Tools of Schrijfhulp. Deze tool kan je teksten verbeteren, suggesties geven voor inhoud en zelfs een hele tekst genereren. Wij laten je zien wat je met de Writing Tools kan en hoe je ze gebruikt.

Apple Intelligence en AI van Apple

Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence is sinds het najaar van 2024 beschikbaar in het Engels. Sinds november 2025 is Apple Intelligence ook in het Nederlands beschikbaar.

Apple Intelligence op Apple-apparaten
Dit is Apple Intelligence Apple Intelligence in het Nederlands Apple Intelligence activeren Schrijfhulp: zo helpt Apple Intelligence je met schrijven Image Playground en Image Wand: zelf afbeeldingen maken Visuele Intelligence: dingen opzoeken via de camera Genmoji: zelf emoji maken ChatGPT koppelen aan Siri met Apple Intelligence Samenvattingen van meldingen krijgen Meldingen met prioriteit krijgen dankzij Apple Intelligenc Private Cloud Compute: zo zit het met de privacy bij AI

Ook interessant

Kerstkaarten-apps

De beste kerstkaarten-apps voor je iPhone en iPad: zo kun je fysieke kaarten digitaal versturen

Gidsen
20:15
Kerstman Memoji instellen.

Breng jezelf in kerstsferen: zo geef je je Memoji een kerstmuts

Tips
12:33
A very Jonas Christmas special

Deze kerstfilms kijk je bij Disney+

Gidsen
09-12-2025

Zo maak je je kerstboom geschikt voor HomeKit

Tips
08-12-2025
Apple-kerstreclame van 2025

Apple waarschuwt in nieuwe kerstreclame: laat nooit zomaar je iPhone in het bos slingeren

Nieuws 2 reacties
27-11-2025
Apple Intelligence iOS 26.1

Zo kun je Apple Intelligence uitschakelen – en zo’n 7GB opslag terugkrijgen

Tips
24-11-2025