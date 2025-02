In deze review van de eufy E20 3-in-1 robotstofzuiger lees je wat onze ervaringen zijn. Deze robotstofzuiger kan je ook gebruiken als hand- en steelstofzuiger, maar hoe handig is dat?

Ik ken maar weinig mensen die stofzuigen een leuk (lees: niet vervelend) huishoudklusje vinden, maar ikzelf ben er daar wel een van. Een gestofzuigd huis geeft een lekker opgeruimd gevoel. Dat is dan ook de reden dat ik nooit een robotstofzuiger in huis gehaald had, omdat ik het eigenlijk liever zelf doe. Bovendien leek het me toch onhandig: een robotstofzuiger komt nou eenmaal niet overal (goed) bij, dus dan kan je alsnog zelf aan de slag met een andere stofzuiger. De nieuwe eufy 3-in-1 E20 robotstofzuiger sprak mij daarom juist erg aan. Het is niet alleen een robotstofzuiger, maar ook nog een steel- en handstofzuiger in een. Wij hebben deze de afgelopen weken uitvoerig kunnen testen en in deze review van de eufy E20 lees je onze ervaringen.

Review, tekst en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De test is uitgevoerd in januari en februari 2025 en beschrijft de situatie op dat moment. De eufy E20 3-in-1 robotstofzuiger is voor deze review beschikbaar gesteld door de fabrikant.

eufy 3-in-1 E20 robotstofzuiger in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de eufy 3-in-1 E20 robotstofzuiger:

Slimme robotstofzuiger met app

Maakt automatisch een plattegrond van de omgeving

Ontwijkt objecten op de grond dankzij lasers

Inclusief basisstation die automatisch de robotstofzuiger leeg zuigt

Motor los te halen en te gebruiken als hand- of steelstofzuiger

Meegeleverde accessoires: steel met draaiborstel, 2-in-1 mond voor handstofzuiger en een dunne mond voor moeilijk bereikbare plekken

Zuigkracht robotstofzuiger: 8000 Pa

Zuigkracht handstofzuiger: 30.000 Pa

Vermogen basisstation: 1000W

Werkt met Siri (via Shortcuts), Google Assistent en Amazon Alexa

Prijs: €549,-

eufy 3-in-1 E20 robotstofzuiger in gebruik nemen

Voordat de de robotstofzuiger aan de slag gaat met zijn eerste schoonmaakbeurt, is het goed om te kijken waar je het basisstation plaatst. Het basisstation is de plek waar de robotstofzuiger oplaadt, maar ook waar hij automatisch geleegd wordt. De robotstofzuiger keert automatisch terug naar dit basisstation, dus je moet er wel voor zorgen dat deze goed bereikbaar is (en dus niet verstopt zit achter een deur).

Wat ons direct op viel, is hoe compact het basisstation is. Het is daardoor makkelijk om een geschikte plek te vinden, zonder dat hij heel erg in de weg staat. Ondanks dat we hem niet heel lelijk vinden, wil je hem het liefste niet vol in het zicht hebben staan. Maar door het kleine formaat is er vast wel een geschikte plek in huis te vinden.

Daarna is het een kwestie van de zijborstel aan de onderkant van de robotstofzuiger bevestigen en hem plaatsen op de oplader. Na het downloaden van de eufy Clean-app (inclusief verplichte registratie), maakt hij snel verbinding met de robotstofzuiger. Een nadeel is wel dat de robotstofzuiger alleen met 2,4Ghz-netwerken werkt, maar dat zien we helaas wel vaker bij dergelijke apparaten.

Nadat je de eerste stappen doorlopen bent, gaat de robotstofzuiger meteen automatisch een plattegrond van de omgeving maken. Dat ging in ons geval eigenlijk meteen goed: dankzij de aanwezige lasers op de robotstofzuiger werd de woonkamer, eetkamer en keuken goed in kaart gebracht. Je kunt via de app zelf nog correcties doorvoeren door bijvoorbeeld kamers samen te voegen, maar dat was bij ons eigenlijk helemaal niet nodig.

Hoe goed is de E20 robotstofzuiger?

De robotstofzuiger doet wat ons betreft goed zijn werk. Hij heeft geen enkel probleem met het opzuigen van stof, kruimels en ander vuil op de grond en komt overal goed bij. Ook lans de plinten pakt hij het stof goed mee dankzij de zijborstel die het stof en kruimels naar de middenborstel aan de onderkant van de robotstofzuiger veegt. Wat ons ook opviel is dat hij een kleine draaicirkel heeft en zich automatisch weet te manoeuvreren tussen kleine doorgangen. Ook rondom tafelpoten weet de robotstofzuiger goed zijn weg te vinden en we hebben geen een keer gehad dat de robotstofzuiger een plek vergat mee te nemen.

Waar ik bij robotstofzuigers ook altijd huiverig voor ben, is dat hij om de haverklap vast loopt op losliggend speelgoed, tafelpoten, voeten van lampen of andere obstakels. Dat is in ons geval geen een keer gebeurd. Dankzij de wieltjes kan hij ook over kleine verhogingen zoals drempels heen rijden. Een keer leek het erop dat hij even geen weg terug meer wist te vinden, maar door hem alsnog zijn gang te laten gaan wist hij automatisch uit een smal stukje in de speelhoek te komen. We hebben hem geen enkele keer hoeven helpen om zijn weg terug te vinden en dat is bijzonder positief.

Met de app kun je kiezen om de gehele woning te laten zuigen, maar je kan ook een enkele kamer of een bepaalde zone aangeven. Heeft je kind of huisdier een zooitje gemaakt van een hoek in de woonkamer, dan kan je dus aangeven dat de robotstofzuiger daar naartoe gaat en alleen dat deel stofzuigt. Voor elke zuigbeurt kun je ook nog enkele instellingen aanpassen, zoals hoe lang hij zuigt en wat de zuigkracht is. De standaard zuigkracht is eigenlijk wel voldoende, maar wil je wat grondiger zuigen dan zijn de Turbo- en Max-opties ook nog mogelijkheden.

Met de gewone zuigkracht is de robotstofzuiger redelijk stil. Hij maakt minder geluid dan de gemiddelde steelstofzuiger, dus dat is zeker positief. Wat wel veel geluid maakt, is het leegzuigen door het basisstation. Dat duurt in totaal nog geen minuut, maar kan (bijvoorbeeld voor kleine kinderen) best even schrikken zijn. Gelukkig kan je via de app een Niet storen-schema instellen. Binnen dat tijdsschema gaat hij niet automatisch zuigen en slaat hij het leegzuigen met het basisstation over.

Verder kan je schema’s instellen, de schoonmaakgeschiedenis bekijken en de instellingen voor tapijten wijzigen. Er is namelijk een BoostIQ-modus, waarmee de robotstofzuiger automatisch op de hoogste zuigkracht gaat zuigen als hij bij tapijten komt. Dat werkt gelukkig ook goed, zoals je van een goede stofzuiger mag verwachten.

Stembediening: wel Siri, (nog) geen Matter

De bediening met de app vinden we het makkelijkst, maar je kan ook je stem gebruiken. De E20 3-in-1 ondersteunt zowel Siri, als de Google Assistent en Amazon Alexa. De bediening via Siri verloopt via de Oprachten-app. Dat werkt op zich goed, want er is een breed scala aan standaardopdrachten beschikbaar die je aan de Opdrachten-app toe kan voegen en met je stem kan activeren. Maar we hadden toch liever een wat toekomstbestendigere integratie gezien: ondersteuning voor Matter. Binnenkort kun je in de Woning-app robotstofzuigers met Matter gebruiken, maar voor deze eufy E20 zijn er (nog) geen aanwijzingen dat er ondersteuning voor Matter komt.

Een goede robotstofzuiger, maar een minder goede steelstofzuiger

Het robotstofzuigeraspect van de E20 zit dus wel goed, maar hoe goed is hij dan eigenlijk als steel- en handstofzuiger. Daar zijn we iets minder positief over. De meegeleverde steelstofzuiger voelt ietwat goedkoop aan en zuigt lang niet zo prettig als bijvoorbeeld de gemiddelde Dyson. De wieltjes zijn een beetje gammel en ook is het jammer dat er maar een soort borstel voor de steelstofzuiger is. Hij rijdt ook niet zo soepel over de vloer als bijvoorbeeld een echte steelstofzuiger. Ook hebben we gemerkt dat de steelstofzuiger wat meer moeite heeft met het zuigen van een stevige deurmat. Wij hebben ook een Dyson in huis en voor dit soort stofzuigklusjes hebben we deze alsnog regelmatig nodig.

De steelstofzuiger is dus lang niet zo efficient en krachtig als de gemiddelde opzichzelfstaande steelstofzuiger. Het is vooral handig voor erbij, voor plekken waar de robotstofzuiger niet komt. Maar het is niet zo dat ik mijn volledige woonkamer met de steelstofzuiger zou willen doen, simpelweg omdat we hem daar niet zo wendbaar en krachtig genoeg voor vinden. Wat we ook jammer vinden, is dat er aan de voet geen lampje of laser zit, zoals je dat tegenwoordig bij veel steelstofzuigers ziet. Daardoor zie je beter waar nog stof ligt.

Wat wel handig is, is dat het basisstation automatisch de motor gaat legen als je de steelstofzuiger langer dan tien minuten gebruikt hebt. Je hoeft dus nooit de steelstofzuiger zelf te legen. Het enige wat je moet doen is het vervangen van de zak in het basisstation, maar dat gaat behoorlijk eenvoudig en zonder rondvliegend stof.

Als handstofzuiger vinden we de eufy E20 wel handig. Dat komt vooral omdat hij zo compact en daardoor ook licht is. De afgelopen jaren hebben we ook vaak een Dyson gebruikt als handstofzuiger, maar doordat die relatief zwaar zijn krijg je al gauw een lamme arm bij bijvoorbeeld het stofzuigen van de trap. Door het lichte gewicht van de eufy E20, heb je daar helemaal geen last van.

Het verwisselen van mondstukken vinden we overigens wel wat onhandig, omdat vooral het lostrekken van een mondstuk nogal stroef gaat. Er is geen eenvoudig kliksysteem zoals je dat vaak bij andere merken ziet. De steel klik je overigens wel vast, maar dat is niet het geval bij de gewone opzetstukjes.

Het is overigens een fluitje van een cent om de robotstofzuiger om te zetten naar een hand- of steelstofzuiger. Het enige wat je hoeft te doen, is op de rode knop drukken en hem los te halen van de robot. Het is dan alleen een kwestie van het juiste onderdeel erop zetten en het zuigen kan beginnen. Het inschakelen van de stofzuiger gaat met een knop, die je lang ingedrukt moet houden om hem aan of uit te zetten. Door er een enkele keer op te drukken, bepaal je de zuigkracht. Een lampje aan de zijkant geeft aan op welke zuigkracht hij ingesteld staat. Dat aan en uit zetten vinden we door het ingedrukt houden van de knop wel wat onhandig, maar daar wen je gelukkig wel snel aan.

Score 8.2 eufy E20 3-in-1 robotstofzuiger €549,- Voordelen + Goede, slimme en flexibele robotstofzuiger

Compact maar ruim basisstation voor verzamelen van stof uit de stofzuiger

Overzichtelijke app

Robotstofzuiger eenvoudig te wisselen naar hand- of steelstofzuiger

Praktische handstofzuiger dankzij compact formaat en licht gewicht Nadelen - Niet zo hele prettige steelstofzuiger

Verwisselen van opzetstukken gaat wat onhandig

Geen Matter

Conclusie eufy E20 3-in-1 robotstofzuiger

Het idee van een 3-in-1 robotstofzuiger die je ook als steelstofzuiger kan gebruiken, sprak ons erg aan. In de praktijk werkt dit ook goed. Het wisselen van robotstofzuiger naar een hand- of steelstofzuiger gaat heel gemakkelijk en omdat de motor zelf zo compact is, is het ook een prettige handstofzuiger in het gebruik. Het is daardoor zonde dat de meegeleverde steel niet zo heel denderend is, waardoor de eufy E20 toch minder geschikt is als steelstofzuiger. Je merkt daardoor aan alles dat de E20 vooral een robotstofzuiger is en dat de twee andere modi er meer voor erbij zijn.

Zoek je een slimme robotstofzuiger waarmee je ook bijvoorbeeld de trap wil zuigen of de plinten mee wil afnemen, dan is de eufy E20 wel een aanrader dankzij de lichtgewicht handstofzuiger. Zoek je een krachtige en flexibele steelstofzuiger die je ook als robotstofzuiger kan gebruiken, dan vinden we hem minder geschikt. In ons geval gebruiken we de steelstofzuiger niet zo vaak, mede vanwege de beperkte mogelijkheden en wendbaarheid van de steelstofzuiger.