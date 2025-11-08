In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Pluribus (seizoen 1)
Pluribus is de nieuwe Apple TV+ serie van Breaking Bad-maker Vince Gilligan, met Rhea Seehorn (Better Call Saul) in de hoofdrol. De serie speelt zich af in een wereld waar plotseling bijna iedereen volmaakt gelukkig is, behalve één vrouw, Carol Sturka. Terwijl de samenleving lijkt te verdrinken in perfectie, ontdekt zij dat dit geluk een duister geheim verbergt.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
The Fantastic Four: First Steps
Tegen de levendige achtergrond van een op de jaren zestig geïnspireerde, retro-futuristische wereld wordt Marvel’s First Family gedwongen hun rol als helden in evenwicht te brengen met de kracht van hun familieband, terwijl ze de aarde verdedigen tegen een vraatzuchtige ruimtegod genaamd Galactus en zijn enigmatische Herald, Silver Surfer.
💻 Probeer Apple TV 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices)
🇳🇱 NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders!
👽 SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna vanaf €5,99 per maand
🏎 Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting
🧟♀️ Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters!
🎬 CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films
🍿 HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Frankenstein
Dr. Victor Frankenstein, een briljante maar egoïstische wetenschapper, brengt een wezen tot leven in een monsterlijk experiment dat uiteindelijk leidt tot de ondergang van zowel de schepper als zijn tragische creatie.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Nice to not meet you (seizoen 1)
Een haatdragende romance tussen een professionele detective-acteur die een meester in melodrama’s wil worden en een vrouwelijke verslaggever die gedegradeerd is van politiek verslaggever die de prijs voor Verslaggever van het Jaar won naar de entertainmentafdeling.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Ademnood: het echte verhaal van Linda, Roos & Jessica (seizoen 1)
Wat begon als een project met een knipoog naast de soap Goede Tijden, Slechte Tijden, werd plotseling bloedserieus: Ademnood belandde bovenaan de hitlijsten, er volgden vijf singles, een album, uitverkochte optredens en een hysterie die de meidenformatie zelf ook verraste. Maar achter al het succes speelde ook nog iets anders. De serie toont hoe de jonge Katja, Babette en Guusje als populair zangtrio te maken kreeg met groeiende druk, gebrekkige begeleiding en de impact van dit alles op hun persoonlijke levens.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma\’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio\’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Black Bag
Wanneer inlichtingenagent Kathryn Woodhouse ervan wordt verdacht haar land te hebben verraden, staat haar man, die ook inlichtingenofficier is, voor de ultieme test: loyaal zijn aan zijn huwelijk of zijn land.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Paradise Hotel NL (seizoen 2)
Valerio Zeno ontvangt een groep singles in Paradise Hotel, waar één hotelregel geldt: of je deelt een kamer of je checkt uit. Bij het inchecken hebben de deelnemers aangeven of ze zijn gekomen voor geld of de liefde. Opbloeiende liefdes, gebroken harten en nieuwe vriendschappen die op de proef worden gesteld: wie is daartegen opgewassen en weet het tot het einde vol te houden?
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Sketch
Sketch vertelt het verhaal van de alleenstaande vader Taylor die samen met zijn kinderen na het plotselinge verlies van zijn vrouw, het leven weer probeert op te pakken. In deze fantasierijke avonturenfilm komt het schetsboek van zijn dochter Amber op mysterieuze wijze tot leven, waardoor haar tekeningen chaos veroorzaken in de stad. In een hartverwarmend avontuur vol humor, spanning en verbeeldingskracht moet haar familie samenwerken om alles weer recht te zetten.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl
Taalfout gezien of andere suggestie hoe we dit artikel kunnen verbeteren? Laat het ons weten!
Artikelcorrectie, spelfout of -aanvulling doorgeven?
Het laatste nieuws over Apple van iCulture
- 'Apple betaalt Google $1 miljard per jaar voor verbetering van AI-versie van Siri' (06-11)
- Apple TV+ en Apple One hebben een nieuw logo (en intro) (04-11)
- Apple Intelligence vanaf nu in het Nederlands: deze functies zijn wel en niet beschikbaar (03-11)
- Apple brengt webversie van App Store uit: zo browse je door alle appwinkels (03-11)
- Weekend kijktips: A House of Dynamite, Down Cemetery Road en Welcome to Derry en meer (01-11)