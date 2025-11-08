Ademnood: het echte verhaal van Linda, Roos & Jessica (seizoen 1)

Wat begon als een project met een knipoog naast de soap Goede Tijden, Slechte Tijden, werd plotseling bloedserieus: Ademnood belandde bovenaan de hitlijsten, er volgden vijf singles, een album, uitverkochte optredens en een hysterie die de meidenformatie zelf ook verraste. Maar achter al het succes speelde ook nog iets anders. De serie toont hoe de jonge Katja, Babette en Guusje als populair zangtrio te maken kreeg met groeiende druk, gebrekkige begeleiding en de impact van dit alles op hun persoonlijke levens.