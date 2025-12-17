De Nederlandse banken hebben in de loop der jaren samengewerkt aan allerlei initiatieven, in samenwerking met de organisatie Currence. iDEAL is misschien wel de bekendste naam, maar zoals bekend stopt iDEAL vanaf 2026. Een andere naam die je wellicht wel eens voorbij hebt zien komen, is iDIN. Vandaag is bekend geworden dat ook iDIN stopt in 2026. iDIN wordt overgenomen door de Belgische identificatie-app Itsme. En dat heeft gevolgen voor hoe jij je online kan identificeren.

iDIN stopt, opvolger is Itsme

Met iDIN kun je je online identificeren bij bijvoorbeeld verzekeraars, maar bijvoorbeeld ook bij sommige winkels voor het afsluiten van een telefoonabonnement. iDIN werkt via je bank en zodra je op het iDIN-logo tikt, log je in in je bankapp en geeft je bank informatie door aan de desbetreffende organisatie. Denk dan aan je volledige naam, adres en geboortedatum. Het kan ook gebruikt worden als inlogmethode bij bijvoorbeeld een verzekeraar. Hoewel de informatie over online identificatie door je bank verstuurd worden, zien organisaties geen financiële gegevens zoals saldo of af- en bijschrijvingen.

Het Belgische Itsme is (net als iDIN) oorspronkelijk opgericht door banken, met daarbovenop in samenwerking met providers. Inmiddels is het een erkend Europees inlogmiddel. Itsme is een commerciële partij en is dus geen overheidsdienst. Overigens is iDIN dat ook niet.

Overgang van iDIN naar Itsme

In het persbericht over de overname is niet bekendgemaakt hoeveel er voor iDIN betaald is. Wel weten we wat er allemaal voor gebruikers gaat veranderen. Vanaf het voorjaar van 2026 start de overgangsfase. Vanaf juni 2026 kun je de Itsme-app gebruiken om in te loggen bij diensten die nu ook iDIN ondersteunen. Voorlopig blijft iDIN nog wel in de lucht, maar vanaf 2028 zal het merk IDIN helemaal verdwijnen.

Het grote verschil is dat je voor de online identificatie dus straks niet meer de app van je bank gebruikt, maar de aparte Itsme-app. Om de Itsme-app te kunnen gebruiken, moet je een account aanmaken met je telefoonnummer en e-mailadres. Vervolgens scan je je paspoort, identiteitskaart of verblijfsdocument (bijvoorbeeld via NFC) om je identiteitsgegevens te bevestigen. Ook moet je een selfie maken, zodat de foto op je ID-bewijs gecontroleerd kan worden. Daarna krijg je een verificatiecode per sms ter controle en kies je een eigen toegangscode. Inloggen met Touch ID of Face ID is ook mogelijk.

Wil je in het vervolg inloggen met Itsme, dan klik je bij de aangesloten organisatie of bedrijf op het Itsme-logo. De app wordt geopend en je logt in met je toegangscode, Touch ID of Face ID. Als je op een computer of ander apparaat zonder Itsme-app wil inloggen, moet je eerst je telefoonnummer op dat apparaat invoeren. Vervolgens neem je de actie over op je toestel met de Itsme-app.

Itsme is al een aantal jaar actief in 30 Europese landen, waaronder in Nederland. In Nederland is het gebruik echter beperkt, maar met het stoppen van iDIN komt daar verandering in. Het voldoet aan de Europese eIDAS 2.0 verordening en de daarbij behorende veiligheidsrating.

Europees online ID-bewijs in de maak

Vanuit de EU wordt al een tijd gewerkt aan het beschikbaar stellen van online id-bewijzen. Daarvoor heeft de EU het EDI-wallet gemaakt, het raamwerk voor de Europese Digitale Identiteit. Ook de Nederlandse overheid werkt aan een eigen variant (de NL-wallet), gebaseerd op dit raamwerk. In dat opzicht zou dat dus een concurrent van Itsme kunnen worden. Het verschil is dat Itsme van een commerciële partij is en dat de Europese EDI-wallets in eerste instantie alleen door overheden gemaakt kunnen worden.