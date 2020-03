Apple Developer-app vernieuwd voor digitale WWDC 2020

Apple Developer-app: artikelen delen

Met de Apple Developer-app kun je video’s bekijken over tools en tips rondom het ontwikkelen van apps. Dit jaar zal WWDC volledig online plaatsvinden, maar Apple heeft nog niet aangegeven wat we dan kunnen verwachten. Wel kun je in de app al diverse interessante info vinden, verdeeld over de vier tabbladen Discover, Videos, WWDC en Account. Op WWDC is nu nog niets te beleven, alleen een aankondiging zoals we al eerder hebben gezien. Op het Discover-tabblad is meer te zien: hier vind je nieuwe informatie die relevant is voor ontwikkelaars, bijvoorbeeld over recente releases en tutorials. Nieuw is dat je artikelen kunt delen met anderen, meteen vanuit de app.



Transcripties bij videos

Op het tabblad Video’s vind je alle sessies en andere content die relevant is voor ontwikkelaars. Je kunt de video offline bewaren of als favoriet markeren om later gemakkelijk terug te kunnen vinden. Nieuw in deze update is dat er nu volledige transcripties zijn voor de video’s. Zo kun je ook als dove of slechthorende ontwikkelaar goed volgen wat er wordt uitgelegd. Verder is nieuw dat je de afspeelsnelheid kunt aanpassen. Je kunt nu vertragen tot 1/2 snelheid en versnellen naar 2x snelheid.

Ga je naar het Account-tabblad dan zie je je e-mail en kun je je aanmelden voor het Apple Developer Program, voor het geval je dat nog niet had gedaan. Je kunt ook op dit tabblad aangeven voor welke content je notificaties wil, bijvoorbeeld alleen voor WWDC. Je kunt in de bijgewerkte versie ook wat verbeteringen vinden op het gebied van toegankelijkheid.

We wachten nog op meer details over hoe Apple WWDC dit jaar gaat aankleden. Google besloot ondertussen Google I/O te laten schieten, omdat het te moeilijk bleek om op afstand alles te organiseren. Vanwege het coronavirus zitten de meeste Amerikanen in een lockdown-situatie. Opvallend is dat Apple inmiddels alweer van plan is om de winkels wereldwijd te heropenen, na een oproep van president Trump dat de economie weer op gang moet komen. Dit geldt dus ook voor de winkels in Nederland en België.