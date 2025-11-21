Deze nieuwe iPhone is nu al goedkoper dan ooit

Ben jij op zoek naar een nieuwe iPhone en wil jij niet te veel betalen voor een spiksplinternieuw toestel? Dan hebben wij goed nieuws! De gloednieuwe iPhone Air is nu voor de laagste prijs ooit te verkrijgen via bol tijdens Black Friday. Wij hebben deze deal voor je op een rijtje gezet.
Profiteer van korting op de gloednieuwe iPhone Air
De spiksplinternieuwe iPhone Air is net twee maanden verkrijgbaar en is nu al op de laagste prijs ooit te vinden bij bol. In plaats van de adviesprijs van €1.229,- is het Hemelsblauwe model met 256GB opslag nu voor slechts €899,- te scoren. Ook de andere kleuren zijn bij bol aanzienlijk in prijs verlaagd, maar de Hemelsblauwe versie is nog een stuk goedkoper. Wissel jij je oude iPhone in bij bol, dan kan dit toestel nóg voordeliger van jou zijn!
iPhone Air met abonnement: tot €240,- goedkoper
Hoewel een los toestel vaak goedkoop kan zijn, kan een abonnement vaak nog meer voordeel opleveren als je goed kijkt. Providers rekenen vaak een lagere toestelprijs bij een abonnement dan wat de adviesprijs is voor het toestel. De laagste toestelkosten krijg je momenteel door je iPhone Air te combineren met een abonnement van Odido bij Belsimpel. Je hebt hem nu in handen vanaf €659,-.
Ook met andere providers is hij voordeliger, kijk hier vooral naar welke bundel en aanbieder het beste bij jou past. Om de beste deals voor een iPhone Air met abonnement te krijgen die het beste bij jou passen, kan je op onze overzichtpagina kijken.
De iPhone Air in het kort: dit wil je weten
De iPhone Air is een van de meest opvallende toestellen van de laatste jaren, want met een dikte van 5,6 millimeter is dit de dunste iPhone ooit gemaakt. Toch is in dit enorm dunne toestel een hoop krachtige hardware verwerkt. Zo heeft dit toestel een 6,5-inch OLED-display met ProMotion en Always-on en is dit scherm uitgerust met de vernieuwde Ceramic Shield 2-beschermlaag en is dit toestel is ook aan de achterkant beschermd met Ceramic Shield. Daarnaast is deze iPhone gemaakt met titanium, waardoor deze ondanks zijn dunne ontwerp toch stevig is.
Daarnaast kan je met dit toestel tot wel 27 uur video’s kijken en de 48-megapixel camera maakt prachtige foto’s met tot 2x optische zoom. Net als de rest van de iPhone 17-modellen is ook de iPhone Air uitgerust met een 18-megapixel Center Stage-camera aan de voorkant, zodat je altijd goed op je selfies staat.
