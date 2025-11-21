Black Friday staat weer voor de deur en dat betekent dat er weer goede deals aan komen! Wij hebben een aantal van de beste deals bij elkaar gezet.

Als je net een gloednieuwe iPhone 17 (Pro) hebt weten te scoren, wil je daar natuurlijk het meeste uithalen. Met Black Friday staan er weer een flink aantal mooie deals klaar om goed beschermd en met een volle batterij op pad te kunnen gaan! Wij hebben een aantal interessante deals voor je op een rijtje gezet.

#1 Decoded Leather-cases met 20% korting

De Decoded-hoesjes voor de iPhone 17 geven je telefoon een luxe stijlvolle uitstraling, zonder in te leveren op bescherming. Deze Leather-cases worden gemaakt van hoogwaardig ECCO-leer, dat met de tijd mooier wordt.

Naast dat deze hoesjes gemaakt zijn van echt leer, bieden ze ook nog eens valbescherming tot 1,2 meter, ondersteunen ze MagSafe en hebben ze een extra bescherming door een metalen ring rondom de camera.

Deze cases zijn standaard te krijgen in Chocolate Brown, Navy Shadow, Black & Solid Clay. Vanaf 12 december komt daar ook de limited Edition Dark Ruby bij, die nu al wel te pre-orderen is. Met de kortingscode icultureBF20 krijg je nog eens 20% extra korting op de het gehele assortiment aan hoesjes van Decoded.

#2 Zens Nightstand Charger Pro 2 van €99,99 voor €79,99

De Zens Nightstand Charger Pro 2 is een draadloze lader die op een stijlvolle manier alle kabels van je apparaten wegwerkt en ondersteuning biedt om twee apparaten tegelijkertijd op te laden. Dit kan zowel de iPhone als je AirPods of Apple Watch zijn. Deze lader is zowel Qi2- als MFI-gecertificeerd en biedt daarnaast ook nog ondersteuning voor snelladen.

Dit maakt het een goede aanvulling voor op je nachtkastje, waarbij je in de nacht alleen maar je iPhone neer hoeft te leggen en weer wakker wordt met een volle batterij. Daarnaast profiteer je nu tijdens Black Friday (tot en met 1 december) van kortingen tot 25% op verschillende andere Zens-opladers.

#3 Xtorm FS5 Magnetische powerbank van €59,95 voor €47,95

Als je geen kabel binnen handbereik hebt, is het ideaal om een beetje een grote powerbank tot je beschikking te hebben. Hier komt de Xtorm FS5 magnetische powerbank van pas. Deze powerbank heeft een capaciteit van 10.000 mAh en is daarmee goed voor het opladen van je iPhone.

Ook klikt deze powerbank door middel van MagSafe magnetisch vast aan je telefoon en laadt je iPhone snel op met 15W Xtorm MagCharge Ultra. En deze powerbank heeft ook nog een LED-scherm waarop je kan zien hoe vol de batterij nog is en deze heeft ook een kickstand, waardoor je je iPhone rechtop kan zetten.

#4 Gsmpunt: Spigen, Anker, Buddi en meer

Voor je iPhone zijn er zo ontzettend veel verschillende accessoires te bedenken en gsmpunt heeft ze allemaal! Zo krijg je nu 25% korting op de Spigen Ultra Hybride-cases, die ervoor zorgen dat je (nieuwe) iPhone goed beschermd is, zonder het design te bedekken. Daarnaast krijg je tot wel 57% korting op oplaadaccessoires van Anker, die bekendstaan om de stevige kwaliteit. Hiermee kun je dankzij gsmpunt je iPhone goede en stijlvolle bescherming geven en binnen no time weer je iPhone volgeladen hebben. Dat en veel meer is tijdens Black Friday te krijgen bij gsmpunt.

#5 Smartphonehoesjes.nl

Ook Smartphonehoesjes.nl heeft voor Black Friday groots uitgepakt met een enorm aanbod aan scherpe deals. Zo krijg je tot wel 40% korting op officiële Apple-accessoires en bieden ze nu ook een 2+1 actie aan op alle Apple Watch-bandjes, waardoor je eindeloos kan variëren.

Daarnaast kun je een screenprotector van Panzerglass scoren met tot wel 15% korting en kunnen liefhebbers van stijlvolle hoesjes hun hart ophalen met korting tot wel 20% op het assortiment van Burga, die hoesjes met bijzondere en uitgesproken designs.

Daarnaast biedt Smartphonehoesjes.nl met de code BLACKFRIDAY nu 20% korting op het gehele assortiment, zodat je alle benodigdheden voor je iPhone, MacBook of Apple Watch voor een scherpe prijs in huis kan hebben.