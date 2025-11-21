Zo haal je de iPhone 17 tijdens Black Friday voor een scherpe prijs in huis [ADV]

KPN is van start gegaan met hun Black Friday-aanbiedingen. Haal tijdelijk de iPhone 17 extra voordelig in huis. We vertellen je alles over de actie.

Black Friday gestart bij KPN: iPhone 17 extra voordelig

Officieel is het pas écht Black Friday op 28 november. Deze koopjesperiode is hét moment om tech in huis te halen, waaronder je volgende iPhone. Gelukkig hoef je niet tot die vrijdag te wachten, want KPN is alvast begonnen.

❥ Dit artikel is een samenwerking tussen iCulture en KPN. Lees onze disclaimer.

Kies bijvoorbeeld voor de iPhone 17. Bij Apple betaal je er 969 euro voor, maar bij de provider is hij meer dan €100,- goedkoper en betaal je €840,-. De Black Friday Snelpakkers zijn er nog tot en met 1 december 2025.

iPhone 17: compact, maar enorm krachtig

De iPhone 17 is de instapper van de serie, maar zoals we Apple kennen, draait hij op een krachtige processor. Bovendien is hij compact van formaat en meet het scherm slechts 6,3 inch. Voor het eerst bij de instapper is dat een ProMotion-display. Dat betekent dat hij ondersteuning heeft voor always-on en je ook op het moment dat het toestel vergrendeld is de tijd en datum ziet staan.

Daarnaast is de iPhone 17 uitgerust met een goede camera-set. Zowel de hoofdcamera als de groothoeklens hebben nu een maximale resolutie van 48 megapixel. De selfiecamera is ten opzichte van de voorganger flink verbeterd en is nu een 18 megapixel Center Stage-lens. Dat wil zeggen dat iedereen automatisch in het middelpunt komt te staan of dat je formaat automatisch aangepast wordt om iedereen in het kader te krijgen.

Bomvol kunstmatige intelligentie

Apple Intelligence is Apple’s antwoord op kunstmatige intelligentie en zorgt ervoor dat jij nóg meer uit je iPhone haalt. Hierdoor snapt Siri nog beter wat jij bedoelt en kan de virtuele assistent completere antwoorden geven. Maak in een handomdraai samenvattingen van teksten of bewerk je foto’s tot ze eruit zien alsof ze door een professional zijn gemaakt. Het is nu namelijk mogelijk om objecten van je foto te verwijderen of andere elementen aan te passen.

Tof is ook dat je direct informatie krijgt over het object waar je jouw camera op gericht hebt. Dit is maar een greep uit de mogelijkheden, dus ontdek het vooral zelf! Terwijl de voorgangers begonnen bij 128GB krijg je bij de iPhone 17 minstens 256GB opslagruimte, zodat je genoeg ruimte hebt voor al je foto’s en bestanden. Dankzij de Black Friday Snelpakkers is de iPhone 17 voor €840,- in huis te halen. Dat is dus meer dan €100,- goedkoper dan bij Apple zelf, waar hij een adviesprijs van €969,- heeft.

Ook iPhone 17 Pro met korting tijdens Black Friday

Past de iPhone 17 toch niet helemaal bij je en wil je een uitgebreidere iPhone? Dan is de iPhone 17 Pro het overwegen waard. Deze heeft hetzelfde compacte formaat als de 17, maar beschikt over een iets krachtigere processor en een extra camera. Dit is een periscopische telelens, of tetraprisma zoals Apple het zelf noemt, waarmee je tot vier keer inzoomt zonder kwaliteitsverlies. Tijdens Black Friday scoor je hem bij KPN voor €1152,-.

Nog meer voordeel als klant van KPN thuis: gratis Netflix of ESPN Compleet

Zo wordt die nieuwe iPhone dus veel voordeliger! Heb je thuis vast internet van KPN, dan is er nog meer voordeel te behalen. Je ontvangt namelijk ook nog eens tot €7,50 korting per maand op je abonnement, een gratis tv-pakket én een gratis abonnement op Netflix of ESPN Compleet. Heb je nog meer abonnementen van KPN, dan krijg je meer punten en behoren ook Disney+, HBO Max en Videoland tot de opties.