Met de WWDC 2025 in aantocht is het ook bijna tijd voor iOS 19, volgens bronnen de grootste update in jaren. Voor elke Apple-fan reden genoeg om uit te kijken naar deze grote update. Hoewel we binnenkort al heel veel horen van iOS 19, moet je nog wel even geduld hebben voordat iedereen met iOS 19 aan de slag kan. Deze zomer volgt namelijk eerst nog een uitgebreide testperiode, met daarna de releasedatum van iOS 19 in het najaar. Hoe dat precies zit, lees je hier in dit overzicht met de volledige planning van iOS 19 en de andere grote updates.

Wanneer komt iOS 19 uit?

iOS 19 is nog niet officieel onthuld, maar we weten wel al wanneer Apple dat gaat doen. De aankondiging van iOS 19 is op maandag 9 juni 2025, om 19:00 uur Nederlandse tijd. Dat is namelijk de datum van Apple’s jaarlijkse WWDC-keynote, waar altijd de grote updates van iOS, iPadOS, macOS en meer onthuld worden. Naast de aankondiging van iOS 19, vind daar dus ook de aankondiging van iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19 en visionOS 3 plaats. Lees ook ons artikel met verwachtingen voor de WWDC 2025.

Bekijk ook Vooruitblik: dit zijn onze 10 verwachtingen van de WWDC 2025 Over een paar maanden gaat de WWDC van start, Apple’s jaarlijkse softwarefeestje waarin de nieuwste versies van iOS, iPadOS, macOS en meer onthuld worden. Dit jaar is het de beurt aan iOS 19 en meer, maar wat kun je allemaal nog meer verwachten van de WWDC 2025? Dit is onze vooruitblik.

Komt iOS 19 direct na de WWDC uit?

Ondanks dat de aankondiging op 9 juni plaatsvindt, moet je nog wel wat langer geduld hebben voordat je er ook echt mee aan de slag kan. Na de aankondiging volgt namelijk een periode van enkele maanden waarin iOS 19 volop getest wordt door ontwikkelaars als publieke testers. De definitieve release van iOS 19, waarbij hij voor iedereen met een geschikt toestel te downloaden is, volgt naar verwachting pas in september.

In de zomer volgt eerst nog de beta van iOS 19 voor ontwikkelaars. De eerste testversie verschijnt kort na de aankondiging op 9 juni. Begin juli kunnen publieke testers de beta van iOS 19 op hun toestel zetten. In principe kan iedereen daaraan mee doen, maar dat betekent wel dat je een versie van iOS op je toestel zet die nog niet af is. Daardoor kunnen er nog veel fouten in zitten en zijn functies en mogelijkheden nog niet definitief. Lees ook ons artikel over betaproblemen, waarin we verder in gaan op de problemen die op kunnen treden bij dergelijke grote testversies.

De definitieve publieke release van iOS 19 is dus ergens in september, mogelijk op 15 of 16 september 2025. De exacte datum van iOS 19 wordt pas veel later bekendgemaakt, tijdens het grote iPhone-event van september. De datum van iOS 19 horen we dus nog niet in juni tijdens de WWDC.

Dit is de volledige verwachte planning van iOS 19 en alle overige updates:

iOS 19 releasedatum

iOS 19 aankondiging: 9 juni 2025

iOS 19 beta voor ontwikkelaars: 9 juni 2025 (verwacht)

iOS 19 beta voor publieke testers: vanaf juli 2025 (verwacht)

Bekendmaking van iOS 19 releasedatum: tijdens september 2025 iPhone-event (verwacht)

Officiële iOS 19 release: september 2025 (verwacht)

Bekijk ook iOS 19: alles wat we nu al weten over de grote iPhone-update van 2025 Later dit jaar brengt Apple iOS 19 uit, de volgende grote iOS-update. De afgelopen maanden zijn er al diverse geruchten geweest over wat er nieuw is in deze versie en op deze pagina lees je alles over iOS 19. Van geschikte toestellen tot functies en release: dit moet je weten.

iPadOS 19 releasedatum

iPadOS 19 aankondiging: 9 juni 2025

iPadOS 19 beta voor ontwikkelaars: 9 juni 2025 (verwacht)

iPadOS 19 beta voor publieke testers: vanaf juli 2025 (verwacht)

Bekendmaking van iPadOS 19 releasedatum: tijdens september 2025 iPhone-event (verwacht)

Officiële iPadOS 19 release: september 2025 (verwacht)

Bekijk ook iPadOS 19: dit weten we nu al over de iPad-update van 2025 Wat wordt er nieuw in iPadOS 19? Wat weten we al over de grote najaarsupdate voor de iPad? Op deze pagina lees je alle informatie over iPadOS 19, zoals verwachte release, aankondiging, functies en geschikte toestellen.

watchOS 12 releasedatum

watchOS 12 aankondiging: 9 juni 2025

watchOS 12 beta voor ontwikkelaars: 9 juni 2025 (verwacht)

watchOS 12 beta voor publieke testers: vanaf juli 2025 (verwacht)

Bekendmaking van watchOS 12 releasedatum: tijdens september 2025 iPhone-event (verwacht)

Officiële watchOS 12 release: september 2025 (verwacht)

Bekijk ook watchOS 12: wat weten we al over de volgende watchOS-update? watchOS 12 wordt de aankomende grote software-update voor de Apple Watch. Welke geruchten zijn er al geweest en welke verbeteringen kun je verwachten? Je leest hier alles over watchOS 12 voor de Apple Watch.

macOS 16 releasedatum

macOS 16 aankondiging: 9 juni 2025

macOS 16 beta voor ontwikkelaars: 9 juni 2025 (verwacht)

macOS 16 beta voor publieke testers: vanaf juli 2025 (verwacht)

Bekendmaking van macOS 16 releasedatum: tijdens september 2025 iPhone-event (verwacht)

Officiële macOS 16 release: september of oktober 2025 (verwacht)

De release van macOS 16 is mogelijk wat later, want soms brengt Apple de update pas in oktober uit.

Bekijk ook macOS 16: nieuwste Mac-update komt binnenkort en dit weten we nu al Wat weten we al van macOS 16, de nieuwste aankomende grote update voor de Mac? Alles wat we weten over macOS 16 lees je hier, zoals geruchten, verwachte functies, geschikte devices en meer.

tvOS 19 releasedatum

tvOS 19 aankondiging: 9 juni 2025

tvOS 19 beta voor ontwikkelaars: 9 juni 2025 (verwacht)

tvOS 19 beta voor publieke testers: vanaf juli 2025 (verwacht)

Bekendmaking van tvOS 19 releasedatum: tijdens september 2025 iPhone-event (verwacht)

Officiële tvOS 19 release: september 2025 (verwacht)

Bekijk ook tvOS 19: wat kun je van de nieuwe Apple TV-update verwachten? tvOS 19 wordt de aankomende software-update van 2025 voor de Apple TV. Daarin komen weer wat nieuwe functies, maar mogelijk ook wat andere veranderingen. Wat kun je van tvOS 19 verwachten?

HomePod software-update 19 aankondiging: 9 juni 2025

HomePod software-update 19 beta voor ontwikkelaars: 9 juni 2025 (verwacht)

HomePod software-update 19 beta voor publieke testers: vanaf juli 2025 (verwacht)

Bekendmaking van HomePod software-update 19 releasedatum: tijdens september 2025 iPhone-event (verwacht)

Officiële HomePod software-update 19 release: september 2025 (verwacht)

visionOS 3 releasedatum

visionOS 3 aankondiging: 9 juni 2025

visionOS 3 beta voor ontwikkelaars: 9 juni 2025 (verwacht)

visionOS 3 beta voor publieke testers: vanaf juli 2025 (verwacht)

Bekendmaking van visionOS 3 releasedatum: tijdens september 2025 iPhone-event (verwacht)

Officiële visionOS 3 release: september 2025 (verwacht)

Wil je meer weten over de WWDC? Lees dan ook onze overzichtspagina over de WWDC 2025. Of check onze vooruitblik op de WWDC 2025, waarin we op een rij gezet hebben welke aankondigingen we verwachten en welke functies er komen.