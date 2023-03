iDEAL wordt vernieuwd en dat betekent dat je niet langer de app van je bank nodig hebt om online aankopen af te ronden. In plaats daarvan komt er een persoonlijk profiel, dat je bij Currence aanmaakt. Currence is namens de banken de beheerder van iDEAL.

iDEAL zonder bankieren-app

Nu is het nog zo dat je bij het afrekenen van online aankopen naar de website van je bank wordt doorgestuurd. Je kunt ook een QR-code scannen met de app van je bank en vervolgens de betaling uitvoeren. Dat gaat deze zomer veranderen als Currence een nieuwe versie van betaalsysteem iDEAL uitbrengt. Gebruikers maken een eigen profiel aan, met winkelvoorkeuren. Dat vertelde Currence tijdens de Webwinkel Vakdagen in Utrecht.



Currence verwacht dat de invoering van het nieuwe iDEAL vrij soepel gaat verlopen bij de consument. Als je komende zomer een online aankoop doet, krijg je na het afronden van een betaling de vraag of je een iDEAL-profiel wil aanmaken. De autorisatie regel je eenmalig via de bankieren-app van je bank.

Na het aanmaken van je profiel kun je gebruik maken van ‘Snel betalen’. Je verlaat dan niet meer de website van de webwinkel, maar de winkel haalt achter de schermen de relevante betaal- en bezorginformatie op bij iDEAL. Het hele proces wordt dan afgehandeld op de website van de webshop. Dit moet net zo snel en gemakkelijk verlopen als het 1-klik-systeem van Amazon. In een fractie van een seconde zou de aankoop helemaal afgerond moeten zijn. Het werkt alleen als je vooraf je persoonlijke informatie bij Currence hebt gestald. In je profiel kun je bijvoorbeeld een of meer bezorgadressen opgeven, gewenste bezorgopties kiezen en aangeven met welke bankrekening je bij voorkeur wilt afrekenen. Ook kun je hier het eerder genoemde ‘Snel betalen’ inschakelen.

De profieldata wordt opgeslagen bij Currence, niet bij de banken. Dit roept meteen vragen op over privacy en beveiliging, waar nu nog niet veel over te zeggen valt.

Er zijn met het nieuwe iDEAl ook andere betaalvormen mogelijk, zoals gespreid betalen of uitgesteld betalen. Nu zijn daar nog externe partijen bij betrokken, zoals Klarna. De banken verwachten dat er dankzij deze vernieuwingen sneller extra functies toegevoegd kunnen worden. Zo’n 70% van de online aankopen in Nederland wordt afgerekend met iDEAL, dus grote kans dat jij er ook mee te maken krijgt.