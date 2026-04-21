Zo scoor je tijdelijk een gratis PlayStation 5 (of Nintendo Switch 2)

Gratis Switch 2 of PS5 bij nieuw contract

Ziggo heeft een interessante actie voor nieuwe klanten waarbij je bij een tweejarig contract kunt kiezen uit een gratis Nintendo Switch 2, PlayStation 5 Digital Edition of een jaar lang 50% korting op je maandbedrag. Hieronder zetten we de details van deze deal voor je op een rij.

Dit zijn de opties voor jou als nieuwe klant

De actie van Ziggo geeft nieuwe klanten die een tweejarig internet- en tv-pakket afsluiten de keuze uit drie opties. Je kunt kiezen uit een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489-, of PlayStation 5 Digital Edition ter waarde van €600,-. Ga je liever voor korting op je maandbedrag? Dan kun je kiezen voor 12 maanden 50% korting (bij een tweejarig contract) of 6 maanden 50% korting (bij een eenjarig contract) op je abonnement. Deze aanbieding geldt uitsluitend voor nieuwe klanten en is beschikbaar zolang de voorraad strekt en loopt tot en met 17 mei 2026.

Ziggo biedt vier verschillende internetpakketten, variërend van 100 Mbit/s tot 2000 Mbit/s. Voor Apple-gebruikers met meerdere apparaten die regelmatig iCloud-backups maken, 4K-content streamen via Apple TV+ of grote bestanden synchroniseren, zijn de snellere pakketten het meest geschikt.

Dit is hoe de korting werkt

Bij het goedkoopste pakket (Wifi Start & TV Start) betaal je normaal €53,50 per maand, maar met de korting kom je het eerste jaar uit op €40,13 per maand. Dit scheelt €160,50 over 12 maanden.

Het duurste pakket (Wifi Extra Groot & TV Max) kost normaal €92,50 per maand, maar met korting betaal je €69,38. Over een jaar bespaar je dan €277,50, wat meer is dan de waarde van een Nintendo Switch 2. Na het eerste jaar betaal je wel de volledige prijs voor de resterende 12 maanden van het contract.

Alles wat je wil weten over de PlayStation 5

De PlayStation 5 is Sony’s nieuwste console, die bekend staat om zijn razendsnelle prestaties, supersterke graphics en de vernieuwde DualSense-controller. Dankzij een snelle ingebouwde SSD starten games in een oogwenk op en zijn de laadtijden veel korter dan bij oudere consoles.

Hij biedt 4K-beelden, tot 120 beelden per seconde en 3D-geluid, zodat spellen er haarscherp en uitzien klinken. De DualSense-controller maakt het extra speciaal met trillende feedback die echt aanvoelt en triggers die weerstand geven, bijvoorbeeld bij het spannen van een boog of het remmen in een racegame.

Over de nieuwe Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch 2 is de opvolger van de originele Switch en blijft trouw aan het hybride concept: je speelt zowel onderweg als op je tv. De console heeft krachtigere hardware, waardoor games sneller laden en soepeler draaien. In de docked mode ondersteunt hij tot 4K-resolutie, terwijl je handheld speelt op een groter en scherper scherm met een hogere refresh rate. Dit zorgt voor een duidelijk betere beeldkwaliteit en prestaties dan bij de vorige generatie Nintendo Switch.

Daarnaast introduceert Nintendo vernieuwde Joy-Con-controllers met extra functies, zoals verbeterde feedback en nieuwe manieren van besturing. Ook zijn er nieuwe verbeteringen zoals snellere wifi, meer opslag en betere online mogelijkheden. Veel bestaande Switch-games blijven speelbaar, waardoor je je huidige game-bibliotheek gewoon kunt blijven gebruiken.

Liever zelf verder kijken

