iCulture Deals: aanbiedingen woensdag 11 maart 2020

Iedere werkdag rond 16:00 uur vind je in iCulture Deals de allerlaatste koopjes voor je iPhone, iPad, iPod touch en Mac. We zetten de goedkoopste apps op een rij, kijken naar afgeprijsde iTunes-tegoedkaarten en speuren het internet af om leuke, afgeprijsde accessoires met je te delen.





Amazon deals die je niet mag missen

Amazon.nl is van start gegaan en om dat te vieren zijn er enkele interessante deals te scoren. We hebben voor Apple-gebruikers zeven interessante aanbiedingen voor je op een rijtje gezet. Van een slimme tandenborstel tot een koptelefoon en een slim deurslot. Je vindt de deals in ons overzicht en op de Nederlandse Amazon-website.

MacBook Pro 16-inch met 32GB voor €2.899

Alleen vandaag krijg je bij MediaMarkt korting op de nieuwste 16-inch MacBook Pro in een speciale configuratie. Het gaat om het i7-model met 512GB opslag en 32GB werkgeheugen. En echte krachtpatser dus, die beschikbaar is in het spacegrijs. In plaats van €3.179,- betaal je alleen vandaag €2.899,-.

Bekijken → MacBook Pro 16-inch met i7-processor, 512GB opslag en 32GB RAM: van €3.179,- voor €2.899,-

iOS Apps met korting

AirDisk Pro - €1,09 (was €2,29) - Bekijk bestanden op je iPhone, iPad en iPod touch, ook die op je Mac of pc staan.

iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+

HRV Tracker for Watch - €2,29 (was €3,49) - Check je hartslagvariabiliteit die door je Apple Watch gemeten wordt.

iPhone/ Watch , iOS 13.0+

Manageable: Nested ToDo Lists - gratis (was €1,09) - Deze app helpt je om je te focussen op je taken.

iPhone/iPad, iOS 11.4+

AirSnap - Pro Camera - gratis (was €6,49) - AR-app waarmee je objecten kan toevoegen aan de omgeving.

iPhone, iOS 13.0+

Actuele iPhone 11 en iPhone 11 Pro deals





iOS Games met korting

Lost Cities - €0,99 (was €3,49) - Ga op reis naar onontdekte landen en mythische plekken in deze game, gemaakt door bordspelmaker Reiner Knizia.

iPhone, iOS 12.4+

SEVEN's CODE - €2,29 (was €4,49) - Razendsnelle ritmegame met meer dan 50 nummers.

iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+

Trance X - gratis (was €3,49) - Bereik jij het einde van deze puzzelgame?

iPhone/iPad, iOS 10.0+

iTunes cadeaukaarten met korting

Hier kun je de iPhone 11 als los toestel kopen

Er zijn momenteel helaas geen iTunes-acties bekend.

Bij Hema, Beltegoed.nl en Startselect vind je regelmatig interessante kortingen op iTunes codes.

Mac apps met korting

Deze apps zijn bedoeld voor de Mac, dus niet te installeren op iPhone en iPad.

URL Manager Pro - gratis (was €14,99) - Een app voor het beheren van je bookmarks.

macOS + IAP , 10.13+

Mix Base - Pro Studio Plus - gratis (was €38,99) - Een complete geluidsstudio.

macOS, 10.9.0+

GPU Benchmark - gratis (was €10,99) - Een app om te testen hoe snel de grafische chip in je Mac is.

macOS, 10.8+

Chronicles Of Vinland - gratis (was €6,99) - Je bent naar IJsland verbannen en nu zit je in de problemen.

macOS, 10.9.0+

Timer (insp. by Pomodoro Tech) - €2,29 (was €3,49) - Hou bij hoeveel je werkt en word productiever.

macOS, 10.8+

Trine 2 - €2,29 (was €16,99) - Deel 2 van de bekende Trine-serie, een sidescrolling game met prachtige graphics.

macOS + IAP , 10.5+

TaskInsight - €32,99 (was €38,99) - Uitgebreide taken- en todo-app met heel veel krachtige opties.

macOS, 10.7+

PhotoConvert - €8,99 (was €10,99) - Heel veel foto’s tegelijk converten en hernoemen.

macOS, 10.10+

Notability - €5,49 (was €10,99) - De Mac-versie van Notability is afgeprijsd.

macOS, 10.13+

