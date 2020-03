Deze 7 Amazon-deals wil je niet missen!

Amazon Apple deals

Amazon is in Nederland van start gegaan, dat zal je niet zijn ontgaan. Er liggen nog geen Apple-producten zoals iPhones, iPads en MacBooks in de schappen. Tot nu toe konden we alleen boeken vinden als we zochten naar iPhones. Maar er zijn wel veel andere producten die voor Apple-gebruikers interessant zijn. Met 100 miljoen producten is er altijd wel iets voor je bij en met de speciale openingsaanbiedingen profiteer je ook nog eens van een scherpe prijs.

#1 Amazon Fire TV Stick

Nu Amazon ook in Nederland is kun je voor het eerst de Fire TV Stick in ons land kopen, al zul je de navigatie nog wel in het Engels moeten doen. Hij kost 40 euro en is vergelijkbaar met een Chromecast-stick. Je steekt de Fire TV Stick in de HDMI-poort van je televisie en kunt vervolgens video’s streamen. Het is dus een goedkoop alternatief voor de Apple TV en het werkt met allerlei apps, ook met de eigen TV-app van Apple en met de Prime-app van Amazon zelf. Als je Prime-lid wordt krijg je voor €2,99 bovendien toegang tot allerlei eigen series van Amazon.

Bekijken bij Amazon voor €39,99

#2 Bose QuietComfort 35 (serie II)

Al jarenlang populair als dé koptelefoon met ruisonderdrukking. Er is inmiddels een opvolger, de Bose 700, maar die is met 280 euro een stuk duurder. De Bose QuietComfort 35 werkt met Siri en andere assistenten, is ideaal voor vliegreizen en heeft lekker zachte oorschelpen.

Bij de Duitse Amazon kost deze hoofdtelefoon nog steeds 250 euro maar in de Nederlandse shop van Amazon is ‘ie nu 200 euro. Het gaat hier om een speciale launch-aanbieding zolang de voorraad strekt.

Bekijken bij Amazon voor €199,99

#3 Sennheiser HD 4.50 BTNC koptelefoon

Vind je de Bose iets te duur, dan kun je voor een noise cancelling-hoofdtelefoon ook terecht bij Sennheiser. De HD 4.50 BTNC heeft NoiseGardTM-ruisonderdrukking, werkt draadloos met Bluetooth 4.0 en heeft ook aptX-ondersteuning voor echt hifi-geluid vanaf je Mac. Met NFC kun je snel verbinden met compatibele apparaten. Je kunt er ook mee bellen, dankzij de geïntegreerde microfoon.

Bekijken bij Amazon voor €102,-

#4 Nuki Combo 2.0 deurslot

Een van de beste slimme deursloten met HomeKit. Je betaalt er bij de meeste webshops een flinke prijs voor, maar Amazon Nederland duikt onder de driehonderd euro.

In combinatie met de Nuki Bridge heb je ook onderweg toegang tot alle functies van de Smart Lock. Je kunt op afstand de schoonmaker, huisdieroppasser of een klusjesman binnenlaten via Nuki Web of de Nuki-app. Deze Combo-aanbieding wordt geleverd met een deursensor.

Bekijken bij Amazon voor €288,55

#5 Fitbit Versa 2

Deze smartwatch lijkt op de Apple Watch, maar is een stuk goedkoper. Wil je vooral gezonder blijven, sporten en activiteiten vastleggen, dan is dit een prima keuze. Je krijgt ook notificaties van je iPhone binnen en je kunt allerlei apps installeren. Er zit ook een slaaptracker in. Fitbit is het populairste merk voor activity trackers, dus hiermee zit je goed.

Het gaat hier onder andere om de special edition met textiel band, die normaal meer dan tweehonderd euro kost. De normale versie met siliconenband is in zwart ook in de aanbieding als launchdeal, maar is met €171,84 een stuk duurder. Wij zouden dan eerder kiezen voor de speciale uitvoering.

Bekijken bij Amazon voor €149,99

#6 Fujifilm Instax Mini 9

Foto’s maak je meestal met je iPhone, maar het kan ook leuk zijn om weer eens een polaroid te maken. Deze Fujifilm Instax Mini 9 in de hippe kleur ijsblauw heeft vier belichtingsinstellingen, een ingebouwde flitser en een close-up opzetlens. Het bijbehorende fotopapier is ook in de aanbieding.

Je koopt ‘m voor nog geen 40 euro, dus een leuk cadeautje voor jezelf of voor je partner. Hij maakt foto’s van 62 x 46 mm, die meteen worden afgedrukt op fotopapier. Hij is er ook in andere kleuren, maar dan is ‘ie iets duurder.

Bekijken bij Amazon voor €37,99

#7 Oral-B Genius X 20000N zwart

Heb je altijd al een zwarte slimme tandenborstel gewild, maar vind je de Oral-B-modellen vaak te prijzig, dan kun je nu profiteren van deze aanbieding. De adviesprijs van de Genius X 20000N was €329,99 maar hij ligt nu voor tweehonderd euro minder in de winkel.

Je krijgt er een mooi zwart reisetui bij en een houder om je tandenborstel neer te zetten. Ook zit er een poetsdruksensor in en zorgt kunstmatige intelligentie ervoor dat je beter gaat poetsen. Er zitten verder 6 poetsstanden op en voor de grondige reiniging krijg je er een Oral-B CrossAction opzetborstel bij. In zwart natuurlijk.

Bekijken bij Amazon voor €129,99

Nog veel meer deals vind je op de Amazon-website, zoals Pampers, Samsung-oordopjes, een babyfoon en een accuschroevendraaier.