F1 TV-jaarabonnement met korting: Premium met 4K-ondersteuning tijdelijk voor een tientje

We zitten weer in de startblokken voor het nieuwe seizoen van Formule 1. De coureurs racen voor het eerst met nieuwe auto's, waardoor het weer enorm spannend gaat worden. Ter ere van de start scoor je bij F1 TV een goede aanbieding.

F1 TV Premium met korting: jaarabonnement voor €121,54

F1 TV is de officiële streamingdienst van Formule 1. Daar kijk je dus alle races, maar krijg je ook exclusieve programma’s en documentaires. Nu de testdagen bezig zijn met de nieuwe auto’s, kan je via F1 TV live meekijken.

Een abonnement op F1 TV Pro kost je €11,90 per maand, maar de streamingdienst heeft nu een wel heel goede aanbieding voor de raceliefhebbers. Het meest uitgebreide abonnement Premium is nu goedkoper dan Pro. Daarvoor kies je voor het jaarabonnement en betaal je in één keer €121,54. Dat komt neer op €10,13 per maand.

Dit krijg je met F1 TV Premium

In ruil voor dit bedrag kijk je F1 in 4K, mits je televisie dit ondersteunt en kan je op tot wel zes apparaten tegelijkertijd de stream bekijken.

Exclusief voor F1 TV Premium is ook meervoudige weergave. Hiermee kies je zelf welke perspectieven je het liefste ziet en bekijkt ze tegelijkertijd. Zo hoef je niets te missen van je favoriete coureurs. Let op dat dit niet beschikbaar is op Android TV-apparaten.

Ook hoge korting bij Viaplay: inclusief gratis F1 TV Pro

Viaplay, die de exclusieve uitzendrechten in handen heeft in Nederland, heeft ook een goede deal. Tijdelijk heeft Viaplay Standaard (zonder reclame) dezelfde prijs als Basis (met reclame) als je het jaarabonnement afsluit en direct voor het hele jaar afrekent. Dat kost je in totaal €179,- (€14,92 per maand).

Dat is iets duurder dan F1 TV, maar bij Viaplay krijg je ook meer. Zo zit bij de prijs ook een gratis abonnement op F1 TV Pro inbegrepen. Bovendien zijn op Viaplay veel goede films en series te vinden, voor de avondjes op de bank dat je even genoeg hebt van Formule 1. Ook zijn bij Viaplay alle voetbalwedstrijden van de Premier League te zien.