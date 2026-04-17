Internet en tv worden wéér duurder: zo houd je jouw vaste lasten laag

Sinds maart heeft KPN het voordeligste 100 Mbit/s-abonnement voor nieuwe klanten geschrapt en is ook de prijs van het 200 Mbit/s-instappakket flink verhoogd. Ben je benieuwd naar andere opties? Hieronder zetten we de diverse mogelijkheden voor je op een rij.

KPN schrapt het goedkoopste abonnement en ook Ziggo wordt duurder

De kosten voor internet en tv blijven stijgen en in 2026 verhogen zowel KPN als Ziggo hun tarieven. KPN heeft daarbij het 100 Mbit/s-abonnement voor nieuwe klanten geschrapt. Dit pakket kostte eerder €42,50 per maand, maar is sinds 30 maart 2026 niet meer verkrijgbaar. Daardoor is het 200 Mbit/s-abonnement nu de instapoptie, terwijl juist dat pakket ook duurder is geworden: van €43,50 naar €45,- per maand.

Ook bij Ziggo gaan de prijzen omhoog. Vanaf 1 juli 2026 verhoogt de provider de tarieven van verschillende pakketten met 3,3 procent, als onderdeel van de jaarlijkse inflatiecorrectie. Internet en tv worden daarmee opnieuw duurder, waardoor steeds meer huishoudens zich afvragen of het goedkoper kan. Wie wil besparen, doet er goed aan om ook andere aanbieders te vergelijken. Hieronder zetten we de beste opties voor je op een rij.

TV kijken met NLZIET al vanaf €7,95 per maand (nu 14 dagen gratis)

NLZIET is misschien niet het traditionele internet- en tv-pakket, maar is wel een interessant alternatief voor wie vooral Nederlandse televisie kijkt. De dienst biedt toegang tot live tv en programma’s om terug te kijken, zonder dat je vastzit aan een klassiek tv-abonnement. Voor huishoudens die al een internetverbinding hebben en willen besparen op hun tv-kosten, kan dit zeker een interessante optie zijn.

Met het basisabonnement kijk je eenvoudig live tv en kun je programma’s terugzien van de belangrijkste Nederlandse zenders. Je krijgt toegang tot een breed aanbod van populaire omroepen, waardoor je je favoriete programma’s niet hoeft te missen. Hoewel NLZIET meerdere abonnementen heeft, is het basispakket voor veel mensen al ruim voldoende voor dagelijks tv-kijken, vooral als je voornamelijk live kijkt en af en toe iets terugkijkt. Dit abonnement is er al vanaf €7,95 per maand. Daarnaast kun je NLZIET de eerste 14 dagen gratis uitproberen, ongeacht welk abonnement je kiest.

Internet via 5G: Odido Klik & Klaar voor €26,- per maand

Odido Klik & Klaar is net iets anders dan de klassieke vaste verbindingen. In plaats van kabel of glasvezel maak je thuis gebruik van 5G, waardoor je geen installatie of fysieke aansluiting nodig hebt. Dat maakt het vooral aantrekkelijk als je snel online wilt zijn, geen gedoe wilt met monteurs of woont op een plek waar een vaste aansluiting minder handig is.

Het werkt bovendien heel eenvoudig: je zet het modem neer waar je wilt, steekt de stekker in het stopcontact en je bent direct verbonden. Voor wie vooral streamt, surft of thuiswerkt, is dit een verrassend handige oplossing. Het is geen klassiek alles-in-één pakket met internet en tv, maar juist een flexibele en moderne manier van internetten die uitblinkt in gemak en snel gebruiksklaar is. Voor dit abonnement betaal je €26,- per maand, wat het ook nog eens een relatief betaalbare optie maakt.

Klik & Klaar + NLZIET: vanaf €33,95 per maand

Een Klik & Klaar-abonnement heb je al voor €26,- per maand en tijdelijk betaal je ook geen aansluitkosten ter waarde van €20,-. Combineer je dit met NLZIET, dan heb je voor slechts €33,95 per maand zowel internet als tv geregeld.

Internet en TV van Ziggo: tijdelijk al vanaf €26,75 per maand

Ziggo bundelt internet en tv in één pakket en staat bekend om zijn sterke netwerk en uitgebreide zenderaanbod. Met Wifi-pakketten van 100 Mbit/s tot wel 2 Gbit/s is er voor elk type gebruiker een passende optie, of je nu veel streamt, gamet of met meerdere mensen tegelijk online bent. Je kiest uit verschillende pakketten, zodat de snelheid goed aansluit op jouw internetgebruik.

Ook op tv-gebied biedt Ziggo volop keuze. Je begint met een standaard HD-zenderpakket en kunt dit eenvoudig uitbreiden met extra zenders, themapakketten zoals sport of films, of streamingdiensten als Netflix, Videoland en ESPN. Alles wordt overzichtelijk op één factuur gezet en je kunt je tv-pakket maandelijks aanpassen als je behoeften veranderen. Combineer je Ziggo met een mobiel abonnement van Vodafone, dan levert dat vaak extra voordelen op. Denk aan korting op je mobiele abonnement, dubbele data en toegang tot extra tv-pakketten.

Huidige aanbieding bij Ziggo: 50% korting of gratis Dyson

Ziggo komt regelmatig met scherpe acties en aantrekkelijke welkomstkortingen voor nieuwe klanten. Daarnaast krijg je tijdelijk zes maanden gratis toegang tot een streamingdienst naar keuze, zoals HBO Max, Disney+ of ESPN Compleet.

Daarbovenop biedt Ziggo bij een tweejarig contract extra cadeaus of voordelen. Je kunt bijvoorbeeld tijdelijk kiezen voor een gratis PlayStation 5, Nintendo Switch 2 of juist 12 maanden 50% korting, waardoor het aanbod extra aantrekkelijk is voor nieuwe klanten.

Internet en TV van KPN: tijdelijk al vanaf €35,- per maand

KPN biedt internet en tv gecombineerd in één pakket en staat bekend om zijn stabiele en betrouwbare verbindingen. Zeker via glasvezel profiteer je van hoge snelheden en een constante verbinding, wat ideaal is als je veel streamt, thuiswerkt of met meerdere mensen tegelijk online bent. Er zijn verschillende snelheden beschikbaar, zodat je een abonnement kunt kiezen dat aansluit bij jouw gebruik.

Ook op het gebied van tv zit je goed. Je krijgt standaard een ruim aanbod aan zenders in HD en kunt dit uitbreiden met extra pakketten of streamingdiensten. Alles wordt overzichtelijk op één factuur gezet en je kunt je abonnement eenvoudig aanpassen als je behoeften veranderen. Combineer je KPN met een mobiel abonnement, dan profiteer je van extra voordelen zoals dubbele data en tot €7,50 korting per maand op je mobiele abonnement.

Huidige aanbieding bij KPN: korting of gratis Dyson

Kies je voor een internet- en tv-abonnement van twee jaar bij KPN, dan krijg je tijdelijk extra voordeel. Zo kun je gaan voor een gratis Dyson Airwrap of stofzuiger, of profiteren van een lagere maandprijs van €35,- gedurende de eerste 12 maanden bij een tweejarig contract of 6 maanden bij een eenjarig contract. Daarna betaal je het normale tarief.

Internet- en TV van Odido: al vanaf €30,- per maand

Odido levert internet en tv in flexibele pakketten, onder andere via glasvezel. Je kiest uit verschillende snelheden, variërend van 100 Mbit/s en 400 Mbit/s tot 1 Gbit/s en op sommige adressen zelfs 2 of 8 Gbit/s. Daarmee is het een geschikte optie voor intensieve gebruikers die veel streamen, thuiswerken of met meerdere apparaten tegelijk online zijn.

Ook qua televisie heb je volop mogelijkheden. Je kijkt live tv, kunt pauzeren en programma’s tot zeven dagen terugzien. Wil je meer flexibiliteit, dan kun je tegen een kleine meerprijs onbeperkt opnemen in de cloud. Samen met het brede zenderaanbod vormt dit een complete en aanpasbare oplossing voor internet en tv.

Huidige aanbieding bij Odido: gratis Sonos Ray-soundbar of korting op je abonnement

Bij een abonnement profiteer je van verschillende tijdelijke voordelen. Kies je voor een contract van 24 maanden, dan betaal je de eerste 12 maanden slechts €30,- per maand en ontvang je bovendien een gratis Sonos Ray soundbar. Ga je voor een looptijd van 12 maanden, dan betaal je de eerste 6 maanden €31,- per maand. Bovendien ontvang je bij deze acties het eerste jaar tv zonder extra kosten.

Liever zelf verder kijken

Wil je nog niet direct een keuze maken en liever eerst wat opties naast elkaar leggen? Dat kan natuurlijk ook! Hieronder hebben we al onze actuele internet- en tv-aanbiedingen overzichtelijk voor je op een rij gezet, zodat je eenvoudig zelf kunt vergelijken op prijs, snelheid en inhoud. Zo zie je in één oogopslag welke provider en welk pakket het beste aansluiten bij jouw wensen en budget.