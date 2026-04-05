Het was een bijzondere week voor Apple en fans van technologie. We stonden iedere dag op een andere manier stil bij de mijlpaal van 50 jaar Apple – een bedrijf met een rijke, tumultueuze geschiedenis dat tot op de dag van vandaag mensenlevens verandert.

Dit artikel is onderdeel van onze serie over 50 jaar Apple. Apple Computer Inc. werd op 1 april 1976 opgericht door Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne en viert nu dus het 50-jarig jubileum. In een reeks artikelen staan we op allerlei manieren stil bij dit jubileum. Voor wie niks wil missen, is er de iCulture-nieuwsbrief waarin je dagelijks of wekelijks de beste artikelen krijgt.

7 belangrijke uitvindingen die dankzij Apple populair geworden zijn (en we nog steeds gebruiken)

Apple staat vooral bekend als een bedrijf dat niet per se zelf het wiel opnieuw uitvindt, maar een bestaand idee pakt en het populair maakt. Maar welke belangrijke uitvindingen zijn dankzij Apple populair geworden? Je leest het in dit artikel over belangrijke Apple uitvindingen.

Dit zijn onze favoriete (voormalige) medewerkers die Apple grootgemaakt hebben

Wie Apple op de voet volgt, komt sommige namen geregeld tegen. Van Steve Jobs tot Craig Federighi: het zijn de mensen die aan het roer staan bij Apple en de dienst uitmaken en daarmee bepalend zijn voor het bedrijf. Dit zijn de namen bij Apple die je moet kennen.

Dit zijn onze persoonlijke Apple-momenten (met een speciale gast)

Op woensdag was het feest: Apple bestaat nu écht 50 jaar! Om dit te vieren deelt de iCulture-redactie (met een special guest!) haar eigen persoonlijke Apple-moment. Wat is jouw moment waarin Apple een grote rol gespeeld heeft?

Test hier jouw Apple-kennis met onze grote Apple-kennisquiz!

Weet jij alles van Apple? Test het hier met onze quiz over 50 jaar Apple! Allerlei onderwerpen komen voorbij: van de iPhone tot de Apple Lisa en van Steve Jobs tot Tim Cook.

Hier zijn 50 tips voor je iPhone die je moet kennen

Met deze verzameling van de beste iPhone-tips haal je alles uit je toestel. Speciaal voor het 50-jarige Apple-jubileum hebben we vijftig iPhone-tips voor je op een rij gezet.

Deze grote Apple-veranderingen komen eraan

Apple blikt zelf niet vaak terug op de geschiedenis, zo wordt ook regelmatig gezegd in interviews. Tim Cook zegt liever vooruit te kijken. Maar waar denkt hij dan aan? Wij doen een poging om in zijn glazen bol te kijken. Deze grote Apple-veranderingen komen eraan.

