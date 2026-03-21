In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Imperfect Women (S01)
Imperfect Women is een meeslepende dramaserie die de complexe vriendschap tussen drie vrouwen centraal stelt. Wat begint als een hechte band vol gedeelde geheimen en herinneringen, verandert langzaam in een psychologisch steekspel wanneer oude wonden worden opengereten en verborgen waarheden aan het licht komen.
De serie verkent thema’s als loyaliteit, jaloezie, macht en de dunne lijn tussen liefde en manipulatie. Wanneer een schokkende gebeurtenis hun levens voorgoed verandert, worden de drie vrouwen gedwongen terug te kijken op hun verleden en op de keuzes die hen tot dit punt hebben gebracht. Ieder van hen blijkt een eigen versie van de waarheid te hebben.
Met een combinatie van intieme karakterstudies en spanningsvolle plotwendingen laat Imperfect Women zien hoe kwetsbaar relaties kunnen zijn wanneer vertrouwen begint af te brokkelen. De serie wisselt tussen heden en verleden, waardoor langzaam duidelijk wordt wat er echt is gebeurd en wie daar verantwoordelijk voor is.
Voor kijkers die houden van psychologische drama’s met sterke vrouwelijke hoofdrollen en gelaagde verhaallijnen, is Imperfect Women een absolute aanrader.
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting, of bekijk onze Disney-deals.
The Tale of Silyan
Noord-Macedonië, oogstseizoen. Boer Nikola en zijn vrouw Jana leven in harmonie met hun land, de natuur en met elkaar. Het leven is goed, totdat hun idylle verstoord wordt door de harde realiteit van nieuwe overheidsmaatregelen. Het koppel blijkt niet langer in staat hun gewassen te verkopen. Wanneer Nikola’s familie vertrekt op zoek naar een beter leven in het buitenland, neemt hij gedwongen een baan aan als medewerker op een vuilstortplaats. Hier ontmoet hij Silyan, een witte ooievaar die door zijn familie is verlaten vanwege een gebroken vleugel. Terwijl Nikola de gewonde vogel verzorgt en laat herstellen, ontstaat er een onverwachte vriendschap tussen mens en dier. Een band die zo sterk wordt dat Nikola besluit zijn land weer om te ploegen tot vruchtbare grond.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
The Plastic Detox
Deze onthullende documentaire volgt zes stellen die zonder duidelijke reden onvruchtbaar zijn. Ze proberen microplastics zo veel mogelijk te mijden in de hoop zwanger te worden.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Straf
Muziekdocent Edwin is iedere dag het doelwit van getreiter op de middelbare school waar hij werkt. Als ook de nieuwe leerling Bastiaan direct fanatiek meedoet, besluit Edwin dat het roer om moet.
Met de hulp van macho-gymleraar Peter en zijn stagiair Melchior leert Edwin voor het eerst van z’n leven van zich af te slaan. Iets te letterlijk, want hij slaat Bastiaan – tot z’n eigen verbazing – vol in het gezicht. Hij probeert de situatie nog te redden, maar Bastiaan heeft alles gefilmd.
Edwin krijgt de keuze: of hij doet precies wat Bastiaan zegt, of het filmpje komt online. Wanhopig probeert Edwin het spelletje mee te spelen, maar wanneer er geen einde komt aan de bizarre opdrachten die Bastiaan hem geeft, realiseert hij zich dat er maar één oplossing is: vol in de aanval.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
This Town (S01)
Een grote familie en vier jongeren raken betrokken bij de wereld van ska- en two-tonemuziek, die eind jaren ’70 en begin jaren ’80 vanuit de undergroundscene van Coventry en Birmingham ontstond en zwarte, witte en Aziatische jongeren verenigde.
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals DreamWorks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
Nobody 2
Hutch Mansell, een voormalige huurmoordenaar uit de buitenwijken, wordt teruggetrokken in zijn gewelddadige verleden nadat hij een huisoverval heeft verijdeld. Dit zet een reeks gebeurtenissen in gang die geheimen over het verleden van zijn vrouw Becca en dat van hemzelf aan het licht brengen.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruitkijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
Het Geheugenspel
Op het landgoed van de familie Deridder wordt het lijk gevonden van Nathalie; de destijds pas 16-jarige dochter die 25 jaar geleden verdween. De lugubere vondst maakt een einde aan jarenlange onzekerheid, maar brengt ook een lang verborgen misdaad aan het licht. Wanneer familiegeheimen worden opgerakeld, wordt het heden overschaduwd door het verleden en zal niets meer hetzelfde zijn.
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
La Grande Arche
1983. De grootste architectuurwedstrijd in de geschiedenis, zowel anoniem als open, wordt gelanceerd onder impuls van een nieuwe socialistische president, François Mitterrand. De wedstrijd wordt begeerd door alle grote internationale architectenbureaus en wordt verrassend gewonnen door een onbekende: Johan Otto von Spreckelsen, een architectuurleraar uit Kopenhagen. Tot dan toe had de vijftigjarige Deen slechts 4 gebouwen gebouwd: zijn huis en drie kleine kapellen.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruikgemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl.