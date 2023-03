In Apple Kaarten zijn honderden gebouwen en bijzondere locaties gedetailleerd in 3D weergegeven, maar je moet maar net weten welke gebouwen dat zijn. Deze app zet er honderden bij elkaar, zodat je ze eenvoudig kan bekijken, zowel in dag- als nachtthema.

Sinds de make-over van Apple Kaarten in 2021, vind je honderden gebouwen en monumenten met extra veel detail. Apple heeft dergelijke gebouwen, zoals bijvoorbeeld Buckingham Palace en de bekende hotels in Las Vegas, in 3D weergegeven en ingekleurd. Daarnaast zijn er ook nog allerlei gebouwen die alleen wat gedetailleerder in grijstinten weergegeven zijn. De nieuwe gratis app Landmarks combineert de meest bekende gebouwen wereldwijd. Die van Nederland zitten er helaas niet bij, maar je vindt er wel meer dan driehonderd andere gedetailleerde gebouwen. En het leuke is dat de app op al je Apple-apparaten beschikbaar is, ook op de Mac en Apple TV.



Landmarks-app toont de bekendste 3D-gebouwen uit Apple Kaarten

De Landmarks-app is een relatief simpele app. De app gebruikt alle data van Apple Kaarten en licht slechts de kenmerkende 3D-gebouwen uit via een simpel menu. In vogelvlucht vlieg je zo langs de bekende resorts in Las Vegas, de Apple Store Fifth Avenue in New York en de Brandenburger Tor in Berlijn. Bij het bekijken van alle gebouwen heb je ook nog allerlei opties, zoals het wisselen tussen dag- en nachtthema. Vooral met het nachtthema, waarbij de gebouwen mooi verlicht zijn, komen ze extra goed over. Je kan elk gebouw als favoriet markeren, zodat ze in een apart overzicht bij elkaar staan.

De app biedt dus vooral een eenvoudige manier om al deze 3D-gebouwen bij elkaar te bekijken, zonder dat je er zelf handmatig naar op zoek hoeft te gaan. De locaties zijn gesorteerd per land en stad, waarna je automatisch langs de beschikbare locaties vliegt. Sinds december 2022 worden ook veel kenmerkende gebouwen in Nederland en België met extra veel detail weergegeven, maar zoals eerder gezegd zien we deze niet terug in deze app. Wel kun je in de app suggesties geven voor nieuwe gebouwen die in Apple Kaarten gedetailleerder weergegeven zijn. Bij elk gebouw kun je bovendien rechtstreeks doorverwezen worden naar de locatie in de Kaarten-app.

Ook voor Apple TV en Mac

Dit soort geinige apps worden meestal alleen uitgebracht voor de iPhone en iPad, maar het leuke van Landmarks is dat deze ook beschikbaar is op de Apple TV en Mac. Vooral op de Apple TV zien de gebouwen op het grote scherm er cool uit. Bovendien kun je met de app ook gewoon door de hele wereld bladeren, waardoor dankzij Landmarks een uitgeklede versie van Apple Kaarten beschikbaar is voor de Apple TV. Je bekijkt dan ook gewoon de normale 3D-weergave van alle gebouwen in Nederland, zoals je dat ook kan in de gewone Kaarten-app op je iPhone en iPad.

De Landmarks-app is gratis beschikbaar voor zowel iPhone, iPad, Mac als Apple TV. De app heeft in-app aankopen voor wat extra functies (zoals ondersteuning voor de iPhone-gyroscoop) en om de ontwikkelaar te steunen. Deze zijn echter volledig optioneel. De app verzamelt geen persoonlijke gegevens.