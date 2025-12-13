Zo scoor je permanent 25% korting op je abonnement (ook op sim only)

Deals
Op zoek naar een nieuw abonnement of sim only? Je hebt geluk: er is nu een interessante deal beschikbaar met een levenslange korting. In dit artikel vind je alle details van deze aanbieding duidelijk en overzichtelijk op een rijtje.
Jane van Brakel -

Voor altijd korting op je abonnement? Dit is hoe het werkt

Bij Hollandsnieuwe kun je tot en met 5 januari als nieuwe klant levenslang 25% korting krijgen op je abonnement. Ook als je contract afgelopen is, blijft de korting gelden zolang je klant blijft.

Een 10GB-bundel kost nu €6,75 per maand in plaats van €9,-. Je kunt kiezen voor een sim only-abonnement of een abonnement met een toestel, zoals de iPhone 17. In beide situaties profiteer je van 25% korting op de bundelprijs. Kies je voor een abonnement met toestel, dan komen alleen de kosten daarvan er nog bij. Deze actie geldt voor alle sim only-abonnementen en abonnementen met telefoon.

Sim only met levenslang 25% korting

Abonnement met levenslang 25% korting

Flinke korting op een abonnement in combinatie met de iPhone 17, 16 (en meer)

Op zoek naar een nieuw abonnement in combinatie met de iPhone 17iPhone 16 of iPhone 16e? Er zijn diverse bundels beschikbaar, van 5GB tot 20GB, met opties voor onbeperkt bellen of een alles-in-één pakket met gedeelde data, belminuten en sms’jes.

Je kunt je bundel elke maand gratis aanpassen, zowel naar boven als naar beneden, en profiteert van een kostenplafond dat onverwachtse buitenbundelkosten voorkomt. Daarnaast betaal je tijdelijk geen aansluitkosten van €20,-. Ook bij abonnementen met toestel krijg je de levenslange 25% korting op je bundel zolang je klant blijft. Houd er rekening mee dat de iPhone 17 een langere levertijd heeft wanneer je deze wilt bestellen.

iPhone 17 met abonnement en levenslang 25% korting

iPhone 16 kleuren

iPhone 16 met abonnement en levenslang 25% korting

iPhone 16e camera

iPhone 16e met abonnement en levenslang 25% korting

Sim only met maar liefst 25% korting

Kies je liever voor een sim only-abonnement bij Hollandsnieuwe? Dan profiteer je ook van een levenslange korting van 25% op je bundel. Hierdoor betaal je maandelijks flink minder, en de korting blijft gelden zolang je klant blijft. Of je nu een 5GB-bundel of een grotere 20GB-bundel kiest, de korting geldt voor elke bundel. Hollandsnieuwe draait op het stabiele 5G-netwerk van Vodafone, dus je blijft altijd goed verbonden. Hieronder hebben we alle bundels overzichtelijk voor je op een rij gezet.

  • 2.000 MB’s, minuten of sms’jes: voor 5,60 euro per maand (normaal 7,50 euro)
  • 5.000 MB’s, minuten of sms’jes: voor 6 euro per maand (normaal 8 euro)
  • 10.000 MB’s, minuten of sms’jes: voor 6,75 euro per maand (normaal 9 euro)
  • 15.000 MB’s, minuten of sms’jes: voor 7,50 euro per maand (normaal 10 euro)
  • 20.000 MB’s, minuten of sms’jes: voor 9 euro per maand (normaal 12 euro)

Zo profiteer je van extra korting bovenop de huidige actie

Heb je bovendien internet via Ziggo? Dan krijg je extra voordelen, zoals dubbele data en een tv-pakket naar keuze. Je kunt je bundel bovendien elke maand gratis wijzigen en profiteert van een gratis kostenplafond, zodat je nooit onverwacht extra hoeft te betalen. Daarnaast betaal je nu tijdelijk geen aansluitkosten ter waarde van €20,-.

Scoor hier de levenslange korting

Informatie

Laatst bijgewerkt
13 december 2025 om 14:00

Ook interessant

Weekend kijktips: Sleepers, F1 The Movie, Wake Up Dead Man en meer

Nieuws
10:00
tvOS 26 Update

tvOS 26.2 en HomePod 26.2 nu beschikbaar: dit zit erin

Nieuws
08:00

Status van HomeKit-accessoires in categorieën weergeven en instellen in de Woning-app

Tips
07:00
Instagram tweestapsverificatie.

Is je Instagram account gehackt? Zo krijg je je account weer terug

Tips
12-12-2025
macOS Tahoe 26 Update

Nu te downloaden: macOS Tahoe 26.2, mét een hele fijne verbetering

Nieuws
12-12-2025
watchOS 26 Update

watchOS 26.2 nu beschikbaar voor de Apple Watch: dit is er veranderd

Nieuws
12-12-2025