Black Friday gestart bij Aqara: U200 slim deurslot en meer fors in prijs gedaald [ADV]

Profiteer tijdens Black Friday 2025 van scherpe kortingen op een breed aanbod aan slimme Aqara-producten. Of je nu je smart home uitbreidt of upgrade, dit is hét moment om voordelig slimme apparaten in huis te halen.

Wil je jouw smart home in 2025 uitbreiden? Tijdens Black Friday kun je bij Aqara profiteren van flinke kortingen op diverse populaire slimme producten. Met deze aanbiedingen haal je eenvoudig slimme beveiliging, comfort en automatisering in huis. Aqara werkt naadloos samen met Apple HomeKit, Google Home, Matter en Amazon Alexa, waardoor jouw smart home perfect op elkaar is afgestemd.

❥ Dit artikel wordt je aangeboden door Aqara. Lees onze disclaimer.

Profiteer tijdens Black Friday van scherpe kortingen op de nieuwste slimme producten van Aqara die niet mogen ontbreken in een modern smart home. Dit is dé kans om jouw huis voordelig om te toveren tot een toekomstbestendig smart home met hoogwaardige apparaten die zorgen voor meer gemak, veiligheid en comfort.

Smart Lock U200: van €269,99 voor €169,99

Nooit meer zoeken naar sleutels met de Aqara Smart Lock U200. Dit slimme slot opent je voordeur gemakkelijk met een persoonlijke code, je vingerafdruk, of via Apple Home Key op je iPhone of Apple Watch, dankzij de handige NFC-chip.

Het slot vergrendelt automatisch zodra je de deur sluit en stuurt een melding als je vergeet de deur op slot te doen. Compatibel met Apple Home, Matter en Google Home, past de U200 op alle deuren en biedt het een veilige, moderne en handige manier om je huis te beveiligen.

Doorbell Camera Hub G410: van €129,99 voor €99,99

Met de nieuwe Aqara Doorbell Camera Hub G410 maak je je slimme huis compleet en veiliger dan ooit. Deze videodeurbel heeft een scherpe 2K-camera en een extra brede kijkhoek van 175 graden, zodat je altijd precies weet wie er voor je deur staat. Met onder andere slimme gezichtsherkenning, lokale opslag (microSD of NAS) en een ingebouwde Matter-hub die ondersteuning heeft voor wifi, Thread en Zigbee, koppel je moeiteloos al je apparaten via één centrale hub.

Uniek aan de Aqara G410 is de directe integratie met andere Aqara-producten. Hiermee kun je het thuisbeveiligingssysteem automatisch uitschakelen, het slimme deurslot openen of de verlichting inschakelen zodra iemand herkend wordt. De G410 werkt naadloos samen met Apple HomeKit Secure Video, Google Home en Home Assistant, waardoor je alle flexibiliteit hebt voor je slimme automatiseringen.

Camera Hub G5 Pro (wifi-variant): van €179,99 voor €134,99

De Aqara Camera Hub G5 Pro combineert een hoogwaardige buitenbeveiligingscamera met een slimme hub in één apparaat. Dankzij de scherpe 2.6K-beeldkwaliteit en het True Color-nachtzicht zie je dag en nacht alles kristalhelder, zelfs zonder de ingebouwde schijnwerper aan te zetten. De geavanceerde AI herkent automatisch mensen, voertuigen, pakketjes en huisdieren, wat zorgt voor effectieve bewaking.

De G5 Pro fungeert ook als Matter-centrale hub, waarmee je slimme sloten, lampen en sensoren eenvoudig koppelt en slimme automatiseringen instelt voor extra veiligheid. Dankzij Apple HomeKit Secure Video bekijk je live beelden veilig via de Woning-app, waarbij je video’s versleuteld en privé in iCloud worden opgeslagen.

De camera is verkrijgbaar in twee varianten: een PoE-versie met een ethernetpoort voor bekabelde verbindingen en een wifi-versie met dual-band wifi (2.4GHz/5GHz), waardoor je geniet van betrouwbare connectiviteit.

Door and Window Sensor (3-pack): van €49,99 voor €39,99

De Door and Window Sensor is een onmisbare sensor voor elk smart home. Deze compacte sensor geeft je direct via je smartphone door wanneer een deur of raam wordt geopend of gesloten. Zo kun je eenvoudig automatiseringen instellen, zoals het automatisch aanzetten van de lichten zodra je een deur opent. Bovendien krijg je een melding als er iets openstaat terwijl je niet thuis bent.

Dankzij de snelle en betrouwbare Zigbee-verbinding én ondersteuning voor Matter via een Aqara-hub, biedt deze sensor een uitstekend bereik en compatibiliteit met diverse smart home-systemen, waaronder Apple HomeKit en Google Home.

Nog veel meer Black Friday deals bij Aqara

Heb jij al deze slimme producten van Aqara al of ben je op zoek naar iets anders? Geen probleem, want tijdens Black Friday 2025 zijn er nog veel meer producten met flinke kortingen in huis te halen. Denk aan een slimme stekker of slimme verlichting. Check alle Black Friday-aanbiedingen via de knop hieronder.