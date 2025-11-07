Black Friday 2025 komt eraan: dit waren de beste aanbiedingen van vorig jaar

Black Friday 2025 komt eraan, en om je een idee te geven van wat je kunt verwachten, hebben we de beste aanbiedingen van vorig jaar voor je verzameld.

Black Friday 2025 staat voor de deur en is hét moment om je slag te slaan. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe iPhone, AirPods of Apple Watch, of juist slimme gadgets voor je huis wilt scoren, de kortingen lopen vaak flink op. Ook voor smart home-producten, internet- en tv-abonnementen, gaming en meer zijn er aanbiedingen die je niet wilt laten liggen.

Hieronder vind je een uitgebreid overzicht van de populairste Black Friday-aanbiedingen uit 2024, zodat je precies weet welke acties je dit jaar zeker in de gaten wilt houden. Wil je op de hoogte blijven van alle aanbiedingen rondom Black Friday? Hou dan zeker even onderstaande overzichtspagina in de gaten.

De beste Apple-deals van 2024

Apple-producten staan bekend om hun hoge kwaliteit en strakke design, maar daar hangt meestal ook een stevig prijskaartje aan. Tijdens Black Friday is dat gelukkig anders: dan kun je flink besparen op een groot deel van het assortiment. Vorig jaar waren er bijvoorbeeld opvallend goede deals op de iPhone 16-serie, AirPods (Pro) en verschillende Apple Watch-modellen. Hieronder vind je een overzicht van de beste aanbiedingen van toen.

De aanbiedingen op een rij: kortingen tot €438,-

Tijdens Black Friday 2024 pakte je flinke kortingen op allerlei Apple-producten. Zo liep de korting op tot wel €438,- op verschillende iPhone 16-modellen. Ook de AirPods waren fors in prijs verlaagd: de AirPods Pro, AirPods Max en AirPods 4 waren verkrijgbaar met een voordeel tot €100,-.

Daarnaast waren de populaire Apple AirTags extra voordelig verkrijgbaar, een set van vier kostte minder dan €90,-. En ook de iPads deden mee met de kortingen: op modellen zoals de standaard iPad, iPad Mini en iPad Pro liep de korting op tot wel €120,-.

iPhone 16 en 16 Pro (Max): tot €438,- korting

tot €438,- korting AirPods Pro, AirPods Max en AirPods 4: tot €100,- korting

tot €100,- korting Apple AirTag (4-pack): tijdelijk verkrijgbaar voor minder dan €90,-

tijdelijk verkrijgbaar voor minder dan €90,- iPad, iPad Mini en iPad Pro: tot €120,- korting

De beste smart home-deals van 2024

Tijdens Black Friday 2024 kon je ook flinke kortingen pakken op allerlei smart home-producten, van slimme verlichting en beveiligingscamera’s tot thermostaten en andere smart home-gadgets. Zo deden merken als Sonos en Philips Hue mee met spectaculaire aanbiedingen, waarbij de kortingen opliepen tot wel 70%.

De aanbiedingen op een rij:

Ben je van plan om dit jaar je woning slimmer te maken of je huidige smart home-installatie uit te breiden? Dan is Black Friday 2025 hét moment om in te slaan. Ter inspiratie blikken we terug op de beste smart home-deals van vorig jaar, zodat je weet wat je ongeveer mag verwachten.

Zo gaven Tink en Sonos tot 70% korting op diverse Sonos-speakers, terwijl Eufy tot €100,- korting bood op slimme deurbellen zoals de E340 en de Dual 2 Pro met HomeBase 2. Ring deed mee met kortingen tot €100,- op modellen als de Doorbell Plus en Doorbell Pro. Philips Hue had opnieuw aantrekkelijke acties, waaronder het tweede product voor de heft of zelfs een derde product gratis.

Sonos-speakers: kortingen tot 70% bij onder andere Tink en Sonos

kortingen tot 70% bij onder andere Tink en Sonos Eufy: tot €100,- korting op deurbellen zoals de E340 en Dual 2 Pro

tot €100,- korting op deurbellen zoals de E340 en Dual 2 Pro Ring: tot €100,- korting op de Doorbell Plus en Doorbell Pro

tot €100,- korting op de Doorbell Plus en Doorbell Pro Philips Hue: 2e product voor de helft van de prijs of 3e product gratis

De beste internet- en tv-deals van 2024

Black Friday 2024 draaide niet alleen om scherpe tech-deals, maar was ook hét moment om je internet- en tv-abonnement opnieuw te beoordelen. Nederlandse providers stuntte namelijk met forse kortingen en aantrekkelijke extra’s, variërend van cadeaus tot langdurige korting op een abonnement.

Waarom je juist nu wil overstappen

De hoge kortingen en extra’s tijdens Black Friday maken het bij uitstek de perfecte periode om van internet- en tv-provider te wisselen. Je verlaagt niet alleen je maandelijkse kosten, maar ontvangt vaak ook leuke cadeaus of gratis extra diensten.

En juist daarom is Black Friday hét moment om je huidige abonnement kritisch te bekijken, aanbieders te vergelijken en een pakket te kiezen dat voordeliger is en waar je nu tijdelijk profiteert van leuke extra’s.

De aanbiedingen op een rij: cadeaus t.w.v. €500,-

Vorig jaar kon je bij diverse providers profiteren van indrukwekkende acties, zo kreeg je bij KPN al een gratis Philips-tv ter waarde van €429,-. Ook dit jaar lijkt dat niet anders te zijn. Hieronder vind je de populairste internet- en tv-deals van vorig jaar, zodat je weet welke aanbiedingen de moeite waard zijn om opnieuw in de gaten te houden.

KPN bood bij een tweejarig internet- en tv-abonnement een gratis Philips-tv aan (t.w.v. €429,-). Ziggo verraste met een Bol-cadeaukaart van maar liefst €500,- of 12 maanden lang 50% korting bij een tweejarig abonnement. Odido bleef zeker niet achter met een gratis Ring-videodeurbel ter waarde van €119,99.

KPN: gratis Philips-tv t.w.v. €429,- bij 2-jarig abonnement

gratis Philips-tv t.w.v. €429,- bij 2-jarig abonnement Ziggo: Bol-cadeaukaart t.w.v. €500,- of 12 maanden 50% korting

Bol-cadeaukaart t.w.v. €500,- of 12 maanden 50% korting Odido: gratis Ring-videodeurbel t.w.v. €119,99

De beste gaming-deals van 2024

Tijdens Black Friday 2024 konden gamers hun slag slaan met hoge kortingen op bekende consoles zoals de PlayStation 5 en de Nintendo Switch (OLED). Ook populaire titels als Hogwarts Legacy, EA Sports FC24 en Mario Odyssey waren toen scherp geprijsd. Hieronder vind je een overzicht van de meest opvallende gamingdeals van vorig jaar.

Alle aanbiedingen op een rij: van gratis Nintendo Switch tot €80,- korting

Tijdens Black Friday 2024 kon je flink besparen op de PlayStation 5, met kortingen die opliepen tot wel €80,- op verschillende uitvoeringen. Ook de populairste PS5-games waren flink afgeprijsd en voor minder dan €40,- te koop.

Bij Nintendo waren de deals al even interessant. Zo bespaarde je tot €20,- op zowel de standaard Nintendo Switch als de Lite-versie, terwijl de Nintendo Switch OLED zelfs gratis werd aangeboden bij een Vattenfall-jaarcontract. Bovendien kon je diverse Nintendo Switch-games scoren voor minder dan €50,-, ideaal om je gamecollectie voordelig uit te breiden.

PlayStation 5: tot €80,- korting op verschillende modellen

tot €80,- korting op verschillende modellen PS5-games: populaire titels voor minder dan €40,-

populaire titels voor minder dan €40,- Nintendo Switch (Lite): tot €20,- korting

tot €20,- korting Nintendo Switch OLED: gratis bij een Vattenfall-jaarcontract

gratis bij een Vattenfall-jaarcontract Nintendo Switch-games: diverse titels onder €50,-

Altijd als eerste op de hoogte van alle aanbiedingen

Wil jij dit jaar geen enkele Black Friday-aanbieding missen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang de beste deals rechtstreeks in je inbox. Zo ben je er altijd op tijd bij en pak je de beste kortingen van 2025 mee.