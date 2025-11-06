Zo dalen (of stijgen) de prijzen van de iPhone 16 en meer richting Black Friday 2025

We volgen de prijzen van populaire producten zoals de iPhone 16, Apple Watch Series 10 en AirPods Pro 2 nauwkeurig tijdens Black Friday, zodat jij zeker weet of je een goede deal te pakken hebt.﻿

Black Friday 2025 is hét moment voor Apple-liefhebbers om te profiteren van flinke kortingen. Maar hoe weet je nu of het echt een goede deal is? In dit artikel houden we de prijzen van diverse populaire Apple-producten, waaronder de iPhone 16, Apple Watch Series 10 en AirPods Pro 2, scherp in de gaten. Zo zie jij precies welke aanbiedingen echt de moeite waard zijn. Wil je weten waar je de beste deals vindt? Bekijk dan onze uitgebreide Black Friday-overzichtspagina.

iPhone 16 (Pro): adviesprijs vanaf €869,-

De iPhone 16-serie wordt aangedreven door de snelle A18- en A18 Pro-chips, die zorgen voor een betere prestatie en langere batterijduur. Een nieuwe handige functie is de Capture Button, waarmee je foto’s en video’s maken eenvoudiger wordt. Het design blijft strak en herkenbaar, met een helder OLED-scherm en hoogwaardige materialen.

De adviesprijs begint bij ongeveer €869,- voor de iPhone 16 (128 GB) en €1.229,- voor de iPhone 16 Pro (128 GB). In de praktijk liggen de prijzen nu al vaak iets lager, rond €650,- voor de standaard iPhone 16 en ongeveer €1.049,- voor de Pro-versie.

AirPods Pro 2: adviesprijs van €279,-

De AirPods Pro 2 behoren tot de beste draadloze oordopjes die je nu kunt kopen. Ze bieden krachtige actieve ruisonderdrukking die storend omgevingsgeluid effectief wegfiltert, en leveren helder, gebalanceerd geluid. Dankzij de usb-c-oplaadcase laad je ze sneller en gemakkelijker op, wat ze perfect maakt voor dagelijks gebruik, werk en onderweg. Apple verkocht ze voor €279,-, maar bij veel winkels liggen de prijzen tegenwoordig tussen ongeveer €210,- en €230,-.

MacBook Air M4: adviesprijs vanaf €1.099,-

De MacBook Air is krachtig en toch licht van gewicht. Dankzij de nieuwe M4‑chip werkt hij heel snel en blijft hij stil, zelfs bij zware taken. De batterij gaat lang mee, waardoor hij perfect is voor studie, werk en onderweg.

De MacBook Air heeft een stijlvol design en een scherp Retina-display. De adviesprijs van het basismodel met 256GB opslag ligt rond de €1.099,-, maar in veel winkels is hij al te vinden voor zo’n €990,-. Rond Black Friday kun je vaak extra scherpe kortingen verwachten, waardoor het een ideaal moment is om toe te slaan.

Apple Watch Series 10: adviesprijs vanaf €449,-

De Apple Watch Series 10 trekt direct aandacht met zijn grotere en helderdere scherm, waardoor meldingen, apps en trainingen nog eenvoudiger af te lezen zijn. Apple heeft de sensoren verder verbeterd, wat resulteert in nauwkeurigere metingen van onder andere hartslag, zuurstofgehalte en slaap. Het design is verfijnd en moderner, met een dunner profiel en een lichte behuizing, beschikbaar in aluminium en titanium met nieuwe kleurkeuzes zoals gitzwart en roségoud.

Deze smartwatch is daarmee niet alleen een stijlvol accessoire, maar ook een veelzijdig hulpmiddel voor zowel dagelijks gebruik als intensieve sportactiviteiten. Dankzij de verbeterde batterijduur en krachtige S10-chip biedt de Series 10 een soepele gebruikerservaring en ondersteunt hij de nieuwste watchOS-functies. De adviesprijs voor het basismodel was rond de €449,-, afhankelijk van grootte en materiaal, maar in de praktijk zijn er regelmatig aanbiedingen die de prijs aantrekkelijker maken. Hierdoor is de Apple Watch Series 10 een uitstekende keuze voor wie op zoek is naar een moderne, betrouwbare en functionele smartwatch.

Lees alles over de Apple Watch Series 10

iPad (Air) 2025: adviesprijs vanaf €389,-

De iPad Air 2025 wordt aangedreven door de razendsnelle M3-chip, waarmee multitasking, creatieve toepassingen en veeleisende taken moeiteloos verlopen. Met zijn slanke ontwerp, ondersteuning voor het Magic Keyboard en het heldere Liquid Retina-display is dit model populair bij zowel professionals als studenten. De adviesprijs begint bij €669,- voor het 128GB-model, maar in de aanloop naar Black Friday dalen de prijzen vaak iets daaronder.

Over de iPad 2025

De iPad 2025 is een betaalbare tablet met een 11-inch scherm en een usb-c-poort. Hij heeft de krachtige en betrouwbare A16-chip, die voldoende snelheid biedt voor dagelijks gebruik, studie en ontspanning. De adviesprijs is €389,-, maar in veel winkels kun je ‘m al vinden vanaf ongeveer €375,-.

Dit waren de recente prijsontwikkelingen van deze producten.

Product Week 1:

27-31 okt Week 2:

3-7 nov Week 3: 10-14 nov Week 4: 17-21 nov Black Friday Week (24 – 28 nov) Laagste prijs tot nu toe iPhone 16 (128 GB) vanaf €703,- vanaf €694,- €___ €___ €___ €___ iPhone 16 Pro (256 GB) vanaf €1151,99 vanaf €1049,- €___ €___ €___ €___ Apple Watch Series 10 vanaf €349,- vanaf €347,- €___ €___ €___ €___ AirPods Pro (2e gen) €199,- €199,- €___ €___ €___ €___ iPad Air 2025 (M3) vanaf €579,- vanaf €578,- €___ €___ €___ €___ iPad 2025 vanaf €348,- vanaf €347,99 €___ €___ €___ €___ MacBook Air M4 (13”) vanaf €948,99 vanaf €948,99 €___ €___ €___ €___

