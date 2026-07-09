Review BenQ MA270S: Dit display doorstaat onze test glansrijk

De BenQ MA270S is het nieuwste model van displaymaker BenQ en is speciaal gericht op Apple-gebruikers. Hij is namelijk voorzien van een glanzend display. Hoe bevalt dit en is dit een ideale keuze voor Apple-gebruikers? Je leest het in onze review.

Voor een goed extern display voor je Mac kun je natuurlijk bij Apple zelf terecht, want het Studio Display biedt een uitstekende beeldkwaliteit, strak Apple-design en handige extra functies. Maar het grote nadeel, is het flinke prijskaartje: voor het Studio Display moet je zo’n €1.600,- neerleggen. De alternatieven van merken als LG en Dell zijn vaak ook goed, maar maar zelden specifiek gericht op Apple-gebruikers. BenQ is in dat opzicht een uitzondering. De fabrikant heeft al diverse schermen uitgebracht die specifiek bedoeld zijn voor Mac-gebruikers, waarvan de BenQ MA270S het nieuwste model is. Maar dan wel een derde goedkoper dan het Studio Display. Is hij ook net zo goed? Dat lees je in deze review.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). Het product is getest in juni en juli 2026 en de review beschrijft de situatie op dat moment. De BenQ MA270S is voor deze test beschikbaar gesteld door de fabrikant.

BenQ MA270S in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de BenQ MA270S:

27-inch IPS-display

Resolutie: 5120 x 2880 (5K), 218 pixels per inch

Maximale helderheid: 450 nits

Ondersteuning voor HDR

70Hz verversingssnelheid

Kleurweergave: 99% P3

Voorzien van glanzende afwerking

Ingebouwde speakers, geen webcam

In hoogte verstelbare voet, kantelbaar en 90 graden draaibaar voor verticaal scherm

Behuizing van plastic, met zwarte schermrand

Poorten: 1x Thunderbolt 4 met Power Delivery 96W, 1x Thunderbolt 4-uit, 1x usb-c met Power Delivery 35W, 2x usb-a (onderkant), 1x usb-c met USB 3.2 Gen 2 (onderkant) en koptelefoonaansluiting (onderkant)

Geoptimaliseerd voor Mac met Display Pilot 2-software

Prijs: vanaf €999,-

Qua beeldkwaliteit heeft de BenQ MA270 gelijkwaardige specificaties met het Studio Display: dezelfde 5K-resolutie, hetzelfde formaat, dezelfde kleurweergave en vergelijkbare verversingssnelheid. Het grote verschil zit hem dan ook vooral in het ontwerp, de poorten en de extra functies.

Design BenQ MA270S: plastic fantastic

Het eerste dat direct opvalt aan de BenQ MA270S is dat het display zelf wel enigszins goedkoop aanvoelt. De volledige behuizing is gemaakt van plastic, zowel aan de voorkant als achterkant. Ook de voet is grotendeels van plastic en dat geeft het display toch een veel minder premium gevoel dan het Studio Display. Maar wat kan je ook verwachten: hij is ruim €600,- goedkoper. Toch hadden we voor een scherm in deze prijsklasse wel een wat mooier en luxer ontwerp verwacht. Dat zelfs de voet grotendeels van plastic is, voelt wel een beetje als een gemiste kans.

De voet heeft overigens wel talloze opties in het positioneren van het scherm. Hij is volledig in hoogte verstelbaar en hij is zelfs te kantelen en volledig te draaien. Je kan de BenQ MA270S daardoor zelfs verticaal gebruiken. Handig als je veel voor social media moet editen. Dit is een duidelijk voordeel ten opzichte van het Studio Display, die standaard alleen kantelbaar is. Voor de in hoogte verstelbare voet moet je nog eens €400,- meer betalen, maar bij de BenQ zit dat er gewoon standaard bij.

Overigens hebben de makers de voet nog wel voorzien van een rubberachtig matje. Dit kun je gebruiken om hier je gesloten MacBook op te laten rusten, zonder dat je kans hebt op krasjes aan de behuizing. Het had voor ons niet per se gehoeven, omdat we de MacBook toch altijd in open stand naast het display gebruiken. Maar je kunt er natuurlijk ook nog iets anders op leggen, zoals je iPhone. Ze zijn bij BenQ echter niet zo slim om hier meteen een draadloze oplaadmat voor je iPhone van te maken, maar dat hadden we eerlijk gezegd ook niet verwacht.

Beeldkwaliteit BenQ MA270S: doet niet onder voor het Studio Display

De meeste indruk maakt de BenQ MA270S met de beeldkwaliteit. De 5K-resolutie mét ondersteuning voor HDR stelt zeker niet teleur en doet ook niet onder voor de beeldkwaliteit van het Studio Display. Dat betekent ook dat het scherm qua beeldkwaliteit overeenkomt met dat van de MacBook Air, die wij voor deze test gebruikt hebben. Bij de MacBook Pro met mini-LED-display zul je waarschijnlijk wel verschil in kwaliteit zien, vooral omdat de MacBook Pro een veel hogere maximale helderheid biedt. Het maximum van 450 nits bij de BenQ is dan ook wat aan de lage kant, zelfs in vergelijking met het Studio Display (600 nits).

Over de kleurweergave zijn we ook zeer tevreden. Hij ondersteunt 99% van de P3-kleurweergave, waardoor de kwaliteit in dat opzicht gelijkwaardig is met dat van een MacBook. Voor professionals zorgt dat er ook voor dat ze nauwkeurig kunnen werken aan grafische projecten, hoewel de echt veeleisende pro misschien nog wel beter aan z’n trekken komt met het Studio Display XDR.

We vinden het wel een gemiste kans dat de BenQ MA270S geen 120Hz beeldverversing toegevoegd heeft. Hij had op dit vlak het gewone Studio Display ruimschoots kunnen verslaan, maar de BenQ gaat niet verder dan 70Hz. We vinden dat toch zonde, zeker als je met het ProMotion-scherm van de MacBook Pro werkt. Ook voor gamers kan dit teleurstellend zijn, al richt het display zich niet per se op deze doelgroep.

Glanzende afwerking

Wat redelijk uniek is voor de BenQ MA270S, is de glanzende afwerking van het scherm. Net als je MacBook zelf is het scherm niet mat, maar glimmend. Dat is in het begin misschien even wennen, aangezien de meeste externe displays tegenwoordig mat zijn. Maar we vinden dat eigenlijk wel prettig, vooral omdat het scherm in dat opzicht daardoor hetzelfde oogt als het scherm van je MacBook. Tenzij je natuurlijk een MacBook Pro met nanotextuur hebt. Een matte versie is van dit exacte BenQ-model niet beschikbaar.

De glanzende afwerking zorgt er ook voor dat de beeldkwaliteit mooi blijft. Alles blijft daardoor haarscherp, met kleuren die eruit springen. Bij sommige matte schermen kan de beeldkwaliteit toch achteruit gaan omdat het daardoor wat dof oogt. De glimmende look voelt daardoor vooral als een verademing.

Wat wel goed is om te weten, is dat het glimmende scherm mogelijk minder praktisch is bij bepaalde lichtomstandigheden vanwege mogelijke reflecties. In onze test hebben we hier echter geen last van gehad, maar werk je in een ruimte met veel kunstlicht of juist met een groot open raam in de buurt, dan kunnen we ons voorstellen dat reflecties in de weg kunnen zitten.

Poorten: aansluitmogelijkheden in overvloed

De kracht van de BenQ MA270S is het aantal poorten dat aanwezig is. Aan de achterkant vinden we vijf poorten: twee keer HDMI (2.1), een usb-c-poort met Power Delivery, een Thunderbolt 4-uit poort en een Thunderbolt 4-poort met Power Delivery tot 96W. Die laatste gebruik je om je MacBook op aan te sluiten. Je hebt dan ook maar een kabel nodig om het scherm te gebruiken en tegelijkertijd je MacBook op te laden. De benodigde kabel is ook nog meegeleverd, met een lengte van 1 meter. Dat is voor sommige misschien wat aan de korte kant.

Maar dan zijn we er nog niet: aan de onderkant van het scherm vinden we nog vier poorten. Je vindt hier twee keer usb-a, nog een extra usb-c-poort en een koptelefoonaansluiting. Doordat deze aan de onderkant zitten, zijn ze een stuk makkelijker te bereiken dan de poorten aan de achterkant. Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken om je apparaten (zoals je iPhone) op te laden, al hebben wij tijdens het testen de usb-a-poorten eigenlijk nooit gebruikt.

Overige functies: Display Pilot 2 software, geen camera

Het voordeel van het Studio Display is dat deze voorzien is van een goede webcam en uitstekende speakers met ruimtelijke audio. Bij de BenQ MA270S is dat allemaal wat minder luxe uitgevoerd of helemaal niet aanwezig. Er zit namelijk geen ingebouwde camera in en dat vinden we in deze tijd van thuiswerken en videobellen toch wat onhandig. Je hebt dan weer een losse camera nodig, tenzij je je MacBook opengeklapt ernaast houdt. Het nadeel daarvan is weer dat je camerabeeld altijd vanaf de zijkant komt, terwijl je zelf recht naar voren kijkt op je hoofdscherm.

De ingebouwde speakers van de BenQ zijn oké, maar je merkt toch wel een duidelijk kwaliteitsverschil met de ingebouwde speakers van een MacBook Air. De speakers van een MacBook klinken echt veel helderder en met minder galm. Gebruik je een MacBook Pro (die nog veel betere speakers heeft), dan is het verschil nog veel groter. Ook in vergelijking met het Studio Display met zijn ingebouwde speakers met ruimtelijke audio, stelt het BenQ MA270S-scherm enigszins teleur.

Display Pilot 2 software

Om het scherm nog beter te laten samenwerken met je Mac, is er de gratis optionele Display Pilot 2-software. Dankzij deze software, die in de menubalk van je Mac leeft en wel wat weg heeft van het standaard Bedieningspaneel van macOS, kun je zaken als de helderheid van het BenQ-scherm of het geluid van de ingebouwde speakers koppelen aan dat van je MacBook. Dat betekent ook dat je de helderheid en geluid van zowel je scherm als je MacBook tegelijk kan bedienen met de toetsen op het toetsenbord.

De software biedt ook andere extra functies, zoals het tegelijkertijd kunnen tonen van twee aangesloten Macs. Ook kan je daar de kleurweergave aanpassen, het scherm verdelen en zelfs de Focus-modus van je Mac synchroniseren. Al werkt dat laatste in ons geval niet. Wat we ook gemerkt hebben is dat de app af en toe crasht en opnieuw opgestart moet worden. Ook zorgt de HDR-weergave soms voor problemen, omdat het scherm dan ineens heel flets is. Dit kun je vaak oplossen door de Display Pilot 2-software opnieuw op te starten of door de HDR-functie even uit en aan te zetten.

Score 8.4 Aanrader als extern scherm BenQ MA270S Vanaf € 999,- Voordelen Mooie beeldkwaliteit, doet nauwelijks onder voor het Studio Display

Mooie beeldkwaliteit, doet nauwelijks onder voor het Studio Display Mooie glimmende afwerking van het scherm zelf

Mooie glimmende afwerking van het scherm zelf Geoptimaliseerd voor Mac

Geoptimaliseerd voor Mac Heel veel poorten

Heel veel poorten Veelzijdige standaard Nadelen Geen ingebouwde webcam

Geen ingebouwde webcam Ingebouwde speakers van mindere kwaliteit

Ingebouwde speakers van mindere kwaliteit Geen 120HZ

Geen 120HZ Bouwkwaliteit voelt wat goedkoop Bekijk bij Amac Bekijk bij BenQ

Conclusie BenQ MA270S review

De BenQ MA270S is in onze ogen een waardig (en bovendien veel goedkoper) alternatief voor Apple’s Studio Display. De glimmende afwerking van het scherm geeft hem dezelfde looks als het scherm van je MacBook, waardoor ook de beeldkwaliteit nog mooi blijft. Het grote arsenaal aan poorten geeft je alle vrijheid om elk apparaat aan te kunnen sluiten dat je maar wil, terwijl er ook nog plek genoeg is om bijvoorbeeld een iPhone bedraad mee op te laden. De optionele gratis Display Pilot 2-software zorgt ervoor dat het scherm nog beter samenwerkt met je Mac, onder andere door de gekoppelde helderheid- en volumebediening.

Toch is het scherm niet perfect. De plastic behuizing zorgt ervoor dat het scherm toch wat goedkoop oogt en aanvoelt, zeker in vergelijking met het veel luxer uitgevoerde Studio Display. Ook vinden we het jammer dat er geen webcam in zit en dat de ingebouwde speakers van veel mindere kwaliteit zijn dat bijvoorbeeld het display zelf. Als deze punten voor jou niet zo van belang zijn en je gewoon een goed scherm zoekt die fijn met je Mac samenwerkt, voldoende poorten heeft en goede beeldkwaliteit biedt, dan is de BenQ MA270S zeker de moeite waard.