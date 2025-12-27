In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.
Apple TV
Apple TV is de streamingdienst van Apple met originele films, series en documentaires biedt. De producties zijn vaak van hoge kwaliteit en zijn zonder advertenties te kijken. Alle content is ook offline te downloaden. Ontdek hoe je Apple TV 3 maanden gratis kunt kijken bij je aankoop. Geen nieuw device gekocht? Dan krijg je 7 dagen gratis.
Apple TV heeft deze week geen nieuwe content
Disney+
Disney+ biedt een breed scala aan content, waaronder films, tv-series en documentaires van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Geniet van een enorme collectie nieuwe en klassieke Disney-content. Je kunt genieten van HD-streaming zonder extra kosten. En je vindt bij Disney+ veel gezinsvriendelijke content, waardoor het geschikt is voor kijkers van alle leeftijden. Neem een jaarabonnement van 12 maanden en je krijgt 16% korting of bekijk onze Disney-deals.
The Lowdown
De FX-serie The Lowdown volgt de gevaarlijke praktijken van burgerjournalist Lee Raybon, een zelfbenoemde ‘waarheidsschrijver’ uit Tulsa wiens obsessie met de waarheid hem constant in de problemen brengt. Lee is geen idealist, maar hij wil koste wat het kost corruptie en de verborgen beerput van de stad blootleggen, zelfs als hij daarmee zijn leven riskeert. Wanneer zijn nieuwste onthulling over de machtige familie Washberg leidt tot de verdachte zelfmoord van Dale Washberg, weet Lee dat hij op iets groots is gestuit. Hij volgt een spoor van aanwijzingen dat Dale heeft achtergelaten en duikt dieper in de zaak. Al snel ontdekt hij dat de rouwende weduwe Betty Jo meer oog heeft voor haar zwager dan voor haar overleden man. Machtige krachten willen voorkomen dat Lee de waarheid achterhaalt.
Netflix
Netflix biedt een uitgebreide collectie films, series, documentaires en originele content in diverse genres. Je kunt content downloaden om offline te kijken. Ook kun je op verschillende manieren kijken, waardoor je altijd wel een geschikt apparaat hebt.
Voor de Meisjes
Twee bevriende stellen delen al jaren een vakantiehuis in de Oostenrijkse Alpen. Wanneer hun puberdochters tijdens een gezamenlijke vakantie betrokken raken bij een ongeluk, brokkelt de ogenschijnlijke vriendschap tussen de ouders in rap tempo af. Oud zeer en opgekropte frustraties drijven de ouders steeds verder uit elkaar als ze horen dat één dochter kan worden gered, maar alleen als het andere meisje wordt opgegeven. Wat begint als een moreel dilemma, ontaardt in een absurde strijd vol manipulaties en wanhopige acties waarbij de grenzen van fatsoen steeds verder vervagen.
Amazon Prime Video
Amazon Prime Video biedt een gevarieerde selectie van films, series en documentaires, waaronder exclusieve content. Ben je Amazon Prime-lid, dan heb je toegang tot deze streamingdienst én kun je genieten van extra voordelen zoals snellere verzending van Amazon-aankopen. Daarnaast kun je films huren of kopen. Start je gratis proefperiode van 30 dagen.
Mr. & Mrs. Aslan
Luna Aslan (Yolanthe Cabau) is een undercoveragent die met hulp van haar collega Niels (Thijs Boermans) na een bloedstollende missie topcrimineel Baris (Önder ‘Murda’ Doğan) arresteert. Thuis moet Luna echter dealen met een nog grotere uitdaging: haar man Emre (Sinan Eroglu).
Hij weet niets van haar dubbelleven, maar begint haar geheimzinnige gedrag wel op te merken. Dankzij zijn complot-verslaafde neef Ferhat (Nesim El Ahmadi) raakt Emre ervan overtuigd dat Luna vreemdgaat. Wanneer de misverstanden zich opstapelen en blijkt dat Baris het op zowel Luna als Emre gemunt heeft, zetten Mr. en Mrs. Aslan alles op alles om hun leven en huwelijk te redden.
HBO Max
HBO Max biedt een breed scala aan hoogwaardige content, waaronder exclusieve HBO-series, films en documentaires zoals Game of Thrones en de nieuwste blockbusters. Het aanbod wordt continu bijgewerkt. Betaal jaarlijks en je bespaart 40%.
Sister Wives
Een blik op het leven van de polygame Kody Brown, zijn vier vrouwen en hun achttien kinderen. Kijk mee naar hun dagelijkse strijd om in Utah als normale familie te functioneren. Een kijkje in het polygamistische leven van Kody Brown met zijn vier vrouwen en totaal 18 kinderen, terwijl ze proberen als een “normaal” gezin in Utah te
SkyShowtime
SkyShowtime is een streamingdienst die een uitgebreide collectie van films, series, sport, en kinderprogramma’s biedt. Het combineert content van bekende filmstudio’s zoals Dreamworks, Universal en Paramount. Het platform is gebruiksvriendelijk en laat je ook offline kijken. Bekijk welke korting op SkyShowtime je kunt krijgen.
How to Train Your Dragon
Op het woeste eiland Berk, waar Vikingen en draken al generaties lang de grootste vijanden zijn, is Hiccup een buitenbeentje. Hij verbreekt een eeuwenoude traditie als hij bevriend raakt met Toothless, een gevreesde Helleveeg-draak.
Videoland
Videoland is een Nederlandse streamingdienst met veel aandacht voor Nederlandse producties. Je kunt onbeperkt kijken zonder reclames, ook naar series die op RTL te zien zijn. Ook kun je vooruit kijken naar series die op een later moment op RTL uitgezonden worden. De content wordt regelmatig vernieuwd, waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.
All You Need Is Love
De romantiek spat weer van het scherm als Robert ten Brink geliefden samenbrengt in de sneeuw. Daarnaast rijdt hij met de Kerstbus door Nederland om families te herenigen en stelletjes weer bij elkaar te brengen. Want zeg nou zelf: niemand mag met Kerst toch alleen zijn?
Pathé Thuis
Wil je de nieuwste films zien, dan moet je bij Pathé Thuis zijn! Je betaalt per film en betaalt daarom alleen voor wat je echt kijkt. De streams zijn van hoge kwaliteit en je kunt al binnen een paar weken na de bioscooprelease de grootste blockbusters kijken. Kijk je eerste film met 60% korting!
Springsteen: Deliver Me from Nowhere
Terwijl hij balanceert op de rand van wereldwijde doorbraak, worstelt de jonge Springsteen met de druk van zijn succes en de demonen uit zijn verleden. Gewapend met slechts een 4-sporenrecorder in zijn slaapkamer, legt hij de basis voor een van zijn meest iconische albums.
Voor het samenstellen van deze lijst hebben we – uiteraard met toestemming – gebruik gemaakt van de info van Nieuwdezeweek.nl
