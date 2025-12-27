Mr. & Mrs. Aslan

Luna Aslan (Yolanthe Cabau) is een undercoveragent die met hulp van haar collega Niels (Thijs Boermans) na een bloedstollende missie topcrimineel Baris (Önder ‘Murda’ Doğan) arresteert. Thuis moet Luna echter dealen met een nog grotere uitdaging: haar man Emre (Sinan Eroglu).

Hij weet niets van haar dubbelleven, maar begint haar geheimzinnige gedrag wel op te merken. Dankzij zijn complot-verslaafde neef Ferhat (Nesim El Ahmadi) raakt Emre ervan overtuigd dat Luna vreemdgaat. Wanneer de misverstanden zich opstapelen en blijkt dat Baris het op zowel Luna als Emre gemunt heeft, zetten Mr. en Mrs. Aslan alles op alles om hun leven en huwelijk te redden.